Cavani repasa su relación con Marcelo Bielsa tras la bomba de Luis Suárez contra el DT de Uruguay

A pesar de que la doble fecha FIFA del mes de octubre concluyó hace un par de días, la polémica que rodea a Marcelo Bielsa y la selección de Uruguay sigue latente. Y es que tras los incendiarios comentarios de Luis Suárez en contra del DT, ahora fue el turno de Edinson Cavani para referirse a la conducción del Loco en el combinado oriental. En este caso, el atacante xeneize no disparó la artillería pesada.

En diálogo con ESPN, el histórico delantero de la Celeste, ya retirado hace unos meses de la convocatoria, entregó su opinión sobre la actitud que tensiona el ambiente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. “Nunca tuve relación, nunca hablé con él. Tendrá sus motivos. Trato de ver las cosas de esa manera. Muchas veces no sabes por qué hay ciertos tipos de comportamientos, a veces hay otros tipos de intereses o decisiones y no es sólo de un entrenador. El fútbol es tan difícil en esa parte, en el detrás de escena, que el jugador desconoce y va descubriendo con los años y el tiempo. Es inútil muchas veces perder el tiempo. Tendrá sus motivos él”, partió diciendo acerca del exentrenador de la Roja.

Bajo esa misma línea, el actual compañero de Gary Medel en Boca Juniors no tuvo la misma puntería que el Pistolero, y prefirió desmarcarse ante la acusación que sugiere que Bielsa margina a los futbolistas históricos de Uruguay. “Si fue a propósito o no para que los grandes vayamos dejando la Selección, no lo sé. Que tome sus decisiones. Le deseo y le voy a desear siempre lo mejor a la Selección. A veces las cosas se dan porque se tienen que dar. Me hubiera gustado capaz jugar un partido, hacer goles, irme campeón... Pero bueno, si fuera así, todos nos iríamos como campeones del mundo, y no es así. Llegó un punto, ya está, todo sigue. Hay que ir para adelante, buscando lo mejor. No quiero reprochar nada ni a otros, ni a mí ni a nadie”, agregó.

Por último, el ariete apuntó a que su salida no se dio en malos términos, sino que está tranquilo con la decisión que lo dejó fuera del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026. “No tengo nada ni contra él (Bielsa) ni contra nadie. No me dan ganas de llorar porque dejé la Selección. No me reprocho nada”, concluyó.