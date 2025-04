El desconocido e inédito préstamo de Fiu por parte de Panam Sports al Gobierno de Chile

Pocas personas imaginaban apenas unos meses antes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 que Fiu, la mascota del megaevento, se transformaría en un fenómeno de masas.

En un comienzo, su imagen había sido poco explotada y no muchos la asociaban al certamen polideportivo más importante del país. En ese sentido, su crecimiento coincidió con la llegada de Harold Mayne-Nicholls a la dirección ejecutiva de la corporación, en medio de un momento crítico por el atraso en las obras y los severos problemas de rendiciones que detuvieron los aportes estatales.

“Cuando me hice cargo de la dirección de los Juegos, sentí que en la comunidad no había ningún elemento que despertara el ambiente necesario para que esto fuese una fiesta. Primero pensé en la infraestructura; después en un par de deportistas... Ambos los descarté”, comienza recordando el expresidente de la ANFP y actual candidato presidencial.

“Y estaba en eso, cuando estudié el tema de la mascota. Fiu era perfecto pues representaba eso que siempre buscamos: la alegría de lo desconocido. Pues, ¿quién ha visto un Siete Colores? Levantar los espíritus con la mascota tenía que resultar. Y desde el 14 de junio en adelante a todos los lugares que fui me acompañaba Fiu. Nunca dejé de llevarlo. Y así se popularizó de tal manera que al final era él el que me llevaba a mí a los eventos. Sin Fiu, los Juegos no habrían sido lo mismo”, confiesa.

En efecto, a un año y medio del fin del certamen que unió a todo el país, la figura del ave de siete colores sigue resonando con fuerza, en gran parte, debido a un inédito acuerdo entre Panam Sports y el Gobierno de Chile que permitió estirar su uso por, al menos, una temporada más. Esto, pues los derechos de imagen de la mascota pertenecen íntegramente a la entidad deportiva.

Fiu respondiendo preguntas del público en Congreso Futuro 2024. Foto: Fundación Encuentros del Futuro, Congreso Futuro.

“Justamente la visión de Panam Sports, como organización deportiva panamericana bajo el liderazgo de su presidente Neven Ilic, siempre ha sido fortalecer los vínculos del país y la ciudad sede con la comunidad y la sociedad, a través de los Juegos Panamericanos, como fue en este caso en Santiago 2023. Y, en ese sentido, Fiu fue uno de los principales actores”, destaca Mathias Hanna, director de Marketing del organismo continental.

Sin ir más lejos, la demanda por adquirir un peluche durante la cita fue tal que en varios puntos se agotó. De acuerdo a las estimaciones de las autoridades, se vendieron más de 3.000, además de otros accesorios con la imagen del pintoresco pajarito. “Fue un éxito total y ese éxito es el que se quiso mantener en el tiempo y darle tanto al Mindep, como al IND y a la Corporación Santiago 2023, los derechos de uso de este activo de propiedad intelectual por un año más”, explica Hanna.

El profesional describe los alcances de este convenio. “La mascota oficial de los Juegos generó tanta cercanía, tanta llegada, tanta presencia y tanto alcance con la comunidad y con la sociedad chilena que, desde ese punto de vista, se prorrogó y se decidió extender el uso para fines comunicacionales y no comerciales, como por ejemplo, participación en actos y en todo lo que fomentara el deporte, la cultura y el bienestar en la sociedad. Fue de mutuo acuerdo con el ministerio, aprovechando la muy buena relación con el ministro Pizarro”, detalla.

“Ha habido otros éxitos con mascotas y con otros juegos continentales, pero al nivel del que tuvo Fiu, diría que es primera vez que se da un fervor tan prolongado”, añade, sobre la duración de este impacto.

“Fiu fue un personaje muy importante en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, y se ganó el corazón de grandes y chicos, representando ese espíritu de encuentro que fue el sello de los Juegos, relevando además el cuidado de nuestra fauna y flora, objetivos y mensajes a transmitir que tuvimos como organización”, afirma el ministro del Deporte Jaime Pizarro.

Actividades diversas

Dado su alto nivel de conocimiento, Fiu ha participado en distintos actos y también Panam Sports ha debido explorar formas para mantener su presencia comercial.

“Ha habido propuestas tanto del gobierno como por nuestro lado. Y también hemos ido buscando con el licenciatario de todos los productos oficiales la manera de mantener la presencia de Fiu en el tiempo. Así que sí, es algo mutuo”, cuenta Mathías Hanna.

En los próximos días, la mascota va a cruzar el mundo para estar en la Expo Osaka 2025, como parte de la comitiva de ProChile, la entidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que promueve la oferta de bienes y servicios del país en el mundo. “Fiu irá a Japón como embajador”, adelanta Hanna.

Fiu, en la clausura de Santiago 2023. FOTO: REUTERS

Aquel evento dura seis meses en total, pero el país tendrá su día especial el 12 de mayo, y al día siguiente se celebrará el Chile Fest, donde se presentarán una serie de actividades que reflejan la diversidad y tradición nacional.

“Esto siempre ha sido en pro de generar instancias para seguir promoviendo la relación y el éxito que tuvo Fiu con la sociedad chilena con respecto a los Juegos. Y, en ese sentido, de todo lo que traiga consigo, que es positivo, nosotros estamos en pro”, apunta.

El futuro del Siete Colores

Por estos días, Fiu ha sido parte de las actividades por el Día del Deporte, que se celebrará este lunes. En esa línea, el director de Marketing de Panam Sports celebra la iniciativa: “Obviamente, esto responde a las agendas que tenga el ministerio. Ellos definirán cuándo darán corte al uso comunicacional de Fiu. Por nuestra parte, se les dio la extensión para hacerlo”.

Si bien la organización continental está trabajando en varios planes en diversos ámbitos para Fiu, la idea del Mindep es comenzar a darle descanso a la icónica mascota. Y es el propio ministro Pizarro el que explica cuáles serán los pasos que siguen.

“Se viene un año con grandes eventos deportivos: el Mundial Sub 20 de la FIFA, el Mundial de Ciclismo Pista y la AmeriCup Femenina de Básquetbol, donde nuevos corpóreos tendrán su espacio también, ojalá con el mismo impacto de Fiu. Desde ya podemos anunciar que en las próximas semanas se abrirá el concurso para que la ciudadanía envíe propuestas del diseño de la mascota de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 que se desarrollarán a fin de año”, anticipa.

Así, poco a poco, el Siete Colores comienza a despedirse de la escena pública, dejando un recuerdo imborrable en la memoria colectiva.