SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    "Siempre viene el karma después de tener una probada del pecado". Esta colaboración adelanta algunos ritmos de su próximo álbum de estudio, sin título ni fecha de lanzamiento confirmados.

    Por 
    Equipo de Culto
    Soulfía Foto: Pablo Vásquez Rocha/La Tercera

    Tras su exitosa participación en Fiebre de Baile y con nuevas miradas en su proyecto, Soulfía continúa la preparación de su próxima propuesta artística. En este proceso llega pecadorA, una apuesta musical tanto polémica como creativa que relata la historia de dos amantes en un contexto de infidelidad. La canción incorpora detalles sonoros, efectos y texturas que la convierten en una composición profunda, interesante y memorable.

    “Quise que fuera la canción fresca y ondera del álbum. Tiene sonidos brasileños, R&B, latino y alternativo. Es una fusión de muchas cosas. Tiene ese ear candy que siempre quise tener en mis canciones; todos los sonidos que están en ella son únicos y frescos. Tiene bajos grabados orgánicamente, pianos y synthes. Eso aporta la identidad que quiero darle a mi música”. (Soulfía).

    Los hechos que inspiran la canción ocurrieron en 2023 y la letra relata esa experiencia: “Quise hablar del error, del pecado, y mostrar que los seres humanos cometemos errores, que siempre viene el karma después de tener una probada del pecado”.

    La participación de Baby Jey, un artista al que Soulfía admira profundamente, suma un peso especial a este lanzamiento. Durante el proceso de composición y exploración musical, la autora consideró imprescindible incorporar una mirada masculina al relato, y la participación del cantante encajó naturalmente en la historia.

    Entre los sencillos que adelantan su próximo álbum, un proyecto que explora el amor, las sátiras y las relaciones humanas, pecadorA aparece como una suerte de desnudez emocional. La canción se adentra en el lado más oscuro de las personas, especialmente de aquellas personalidades intensas.

    “Quiero demostrarle al mundo de lo que estoy hecha. Es un álbum muy intenso, que narra diferentes historias y que tiene una mirada muy sensible de la vida. Creo que a mucha gente le va a gustar esta pieza, sobre todo a los fans de Génesis”. (Soulfía).

    Hoy, más madura y honesta, asegura estar atravesando el momento más profesional de su carrera. “Estoy preparándome en silencio para el ataque. Este es el primer disparo”. Aunque siempre reconoció su talento diferenciador, no se sentía completamente segura para explotarlo. Ahora, con nuevas fortalezas escénicas y herramientas performáticas dentro y fuera del programa televisivo, asegura no tener miedo de hacerlo.

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    Más sobre:MúsicaSoulfíaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Viuda del carabinero Javier Figueroa cuestiona trato de Fiscalía y pide explicación por cambios en línea investigativa

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Diputadas del Partido Cristiano anuncian proyecto para extender imprescriptibilidad de la trata de personas en menores de edad

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    El despliegue del subsecretario Guerrero como brazo legislativo del ministro Arrau en el Congreso

    Solicitan a la CIDH medidas cautelares ante vulneraciones que podrían afectar a niños haitianos en Chile

    Lo más leído

    1.
    Bachata por mil: Romeo Santos y Prince Royce anuncian show conjunto en el Estadio Monumental

    Bachata por mil: Romeo Santos y Prince Royce anuncian show conjunto en el Estadio Monumental

    2.
    La disputa judicial que golpea a la música chilena y que afecta a artistas como Julius Popper y NFX

    La disputa judicial que golpea a la música chilena y que afecta a artistas como Julius Popper y NFX

    3.
    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    4.
    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    5.
    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Viuda del carabinero Javier Figueroa cuestiona trato de Fiscalía y pide explicación por cambios en línea investigativa
    Chile

    Viuda del carabinero Javier Figueroa cuestiona trato de Fiscalía y pide explicación por cambios en línea investigativa

    Diputadas del Partido Cristiano anuncian proyecto para extender imprescriptibilidad de la trata de personas en menores de edad

    El despliegue del subsecretario Guerrero como brazo legislativo del ministro Arrau en el Congreso

    Ministro Rau plantea nuevo sistema de indemnización “a todo evento” que baje costo al despido por necesidad de la empresa
    Negocios

    Ministro Rau plantea nuevo sistema de indemnización “a todo evento” que baje costo al despido por necesidad de la empresa

    Compañía Minera del Pacífico nombra a alto ejecutivo de Anglo American como nuevo gerente general

    Anglo American designa nuevos gerentes generales en Los Bronces y El Soldado, con experiencia previa en Escondida

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas
    Tendencias

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Argelia alza la voz por el planchazo de Messi: presenta reclamo a la FIFA por polémico arbitraje ante Argentina
    El Deportivo

    Argelia alza la voz por el planchazo de Messi: presenta reclamo a la FIFA por polémico arbitraje ante Argentina

    Celebra Costa de Marfil: Elye Wahi podrá ingresar a Canadá y disputar duelo ante Alemania

    “El primero en hacer teletrabajo en un Mundial”: la dura crítica de Lula a Neymar

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young
    Cultura y entretención

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    Con María José Quintanilla: Catalina y Las Bordonas de Oro estrena “Si me quisieras”, su primera cumbia ranchera

    Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.
    Mundo

    Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico