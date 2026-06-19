Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

Tras su exitosa participación en Fiebre de Baile y con nuevas miradas en su proyecto, Soulfía continúa la preparación de su próxima propuesta artística. En este proceso llega pecadorA, una apuesta musical tanto polémica como creativa que relata la historia de dos amantes en un contexto de infidelidad. La canción incorpora detalles sonoros, efectos y texturas que la convierten en una composición profunda, interesante y memorable.

“Quise que fuera la canción fresca y ondera del álbum. Tiene sonidos brasileños, R&B, latino y alternativo. Es una fusión de muchas cosas. Tiene ese ear candy que siempre quise tener en mis canciones; todos los sonidos que están en ella son únicos y frescos. Tiene bajos grabados orgánicamente, pianos y synthes. Eso aporta la identidad que quiero darle a mi música”. (Soulfía).

Los hechos que inspiran la canción ocurrieron en 2023 y la letra relata esa experiencia: “Quise hablar del error, del pecado, y mostrar que los seres humanos cometemos errores, que siempre viene el karma después de tener una probada del pecado”.

La participación de Baby Jey, un artista al que Soulfía admira profundamente, suma un peso especial a este lanzamiento. Durante el proceso de composición y exploración musical, la autora consideró imprescindible incorporar una mirada masculina al relato, y la participación del cantante encajó naturalmente en la historia.

Entre los sencillos que adelantan su próximo álbum, un proyecto que explora el amor, las sátiras y las relaciones humanas, pecadorA aparece como una suerte de desnudez emocional. La canción se adentra en el lado más oscuro de las personas, especialmente de aquellas personalidades intensas.

“Quiero demostrarle al mundo de lo que estoy hecha. Es un álbum muy intenso, que narra diferentes historias y que tiene una mirada muy sensible de la vida. Creo que a mucha gente le va a gustar esta pieza, sobre todo a los fans de Génesis”. (Soulfía).

Hoy, más madura y honesta, asegura estar atravesando el momento más profesional de su carrera. “Estoy preparándome en silencio para el ataque. Este es el primer disparo”. Aunque siempre reconoció su talento diferenciador, no se sentía completamente segura para explotarlo. Ahora, con nuevas fortalezas escénicas y herramientas performáticas dentro y fuera del programa televisivo, asegura no tener miedo de hacerlo.

Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí