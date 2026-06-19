Angus Young, el célebre guitarrista de AC/DC, es el único miembro que ha permanecido en la banda desde su inicio. A sus 71 años sigue incendiando los escenarios a punta de riffs que noquean a sus seguidores.

Podría pensarse que sus canciones favoritas de la banda están en los 70, en la era dorada del grupo, en la bisagra que vio pasar de Bon Scott a Brian Johnson en la voz, en el período en que sacaron álbumes insignes como High Voltage, T.N.T, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, o Highway to Hell. Pero no. Él ubica ese punto exacto del Everest años después.

Angus Young

La mejor canción de AC/DC según Angus Young

En una entrevista con Vulture, Young afirmó que la para él, la mejor canción del grupo apareció en 1990. “El trabajo de guitarra fue un desafío, pero interesante por cómo se desarrolló la canción. Esa es mi respuesta en cuanto a la guitarra. Pero si se trata de una canción completa, Thunderstruck es una de las mejores”.

De hecho, el mismo Brian Johnson, en una entrevista de radio en 2020, también mencionó la misma canción: “Desde el principio supe que Thunderstruck iba a ser fabulosa. Cuando eres cantante y te gusta cantar algo... Y escuché esa guitarra que Angus [Young, guitarrista] había tocado, ¡fue la chispa y el comienzo! Y luego, cuando todos entramos juntos, ‘Oooh-ahh-ahh-aaa-aaaah’, y hubo más de eso”.