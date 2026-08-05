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    Nacional

    Discusión por el reglamento y nueva mesa con el gobierno: lo que se viene para los alcaldes en el debate de contribuciones

    Luego de aprobado el mecanismo de compensación del Fisco a los municipios, la relación entre los alcaldes terminó quebrada, en la víspera de nuevas discusiones en torno a crear mecanismos de financiamiento para las comunas.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Alcaldes acuden al Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    En “llamas” estaba el grupo de WhatsApp de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) este martes, en medio de la votación del último artículo pendiente de la megarreforma, el mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores, que finalmente fue aprobado por el Senado.

    La discusión giraba en torno al tema que ha quebrado a los alcaldes: Hacienda propuso que la compensación será financiada vía impuestos generales y las arcas de la nación, lo que fue acogido por los alcaldes de derecha, mientras que los jefes comunales de oposición promovían un mecanismo de compensación más focalizado y que dicho monto sea distribuido equitativamente en el Fondo Común Municipal (FCM).

    Los alcaldes de oposición que acudieron al Congreso nacional. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    En medio de esa tensión -que tuvo a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (Frente Amplio), gritando desde las tribunas de la Cámara Alta- es que los alcaldes se anticipan a otras discusiones que vienen. Particularmente una que los ha tenido preocupados será la confección del reglamento de la ley, pues es en esa normativa donde los alcaldes temen que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, les exigirá a los municipios “algo” a cambio de los US$ 200 millones con que el tesoro público los va a compensar.

    Dicha preocupación la transmitió el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, en una entrevista en Desde la Redacción de La Tercera: “No es que a rajatabla se le entrega del Fisco la plata a cada comuna. Va a haber un reglamento, que es súper importante que esa discusión esté en la AChM, porque ahí sí que vamos a tener un problema de cómo se elabore”.

    La fórmula de La Moneda, entre otras cosas, implica acelerar en un 30% la obtención de permisos para inversiones por parte de los municipios, y elevar los estándares de transparencia para las comunas, dado que el gobierno busca mayor recorte fiscal. Pero los alcaldes temen que surjan otras exigencias ya sea a través del reglamento o por medio de futuros recortes presupuestarios o algún nuevo proyecto de ley.

    La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    Pero además del reglamento hay otra discusión que se viene: la mesa convocada por el líder de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa, respecto de la creación de un nuevo fondo para las municipalidades, que nacerá de una parte de lo que se recaude por la invariabilidad tributaria incluida en la megarreforma.

    El propio Figueroa busca gestionar las conversaciones con alcaldes y el pasado 14 de julio convocó una mesa al respecto. Acá el principal punto de discusión es que se trata de un fondo a largo plazo e incierto respecto de cuánto podría recaudar, dado que la invariabilidad tributaria está sujeta a la cantidad de empresas que se acojan al régimen. Del 1% de lo recaudado por la invariabilidad tributaria, habrá un tercio que se destinará a los municipios.

    Ahí el debate que se abre es respecto de cuáles serán las comunas que se verán beneficiadas. El criterio del gobierno son las capitales regionales, comunas con población flotante y zonas turísticas, pero se desconoce certeramente cuál será el alcance.

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

    Figueroa dice a La Tercera que “la idea es avanzar en la conformación de una mesa de trabajo para modernizar el financiamiento municipal. La discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional abrió ese debate, lo que es muy positivo. Pero no se trata de reducir el debate a lo que quería un grupo de alcaldes, que era redistribuir la compensación dentro del FCM, sino en aumentar la recaudación; subir las exigencias para asegurar el buen uso y calidad de los servicios municipales; y también incluir nuevas variables de distribución como son las zonas de carácter metropolitano y/o turísticas, la población flotante, entre otras”.

    Pero además toda la discusión sobre contribuciones abrió el debate en torno al financiamiento municipal en general. Dado que la demanda de los alcaldes de izquierda apuntaba a destinar las platas de la compensación más equitativamente al Fondo Común Municipal, varios jefes comunales se abrieron a tener una discusión de más largo plazo para reformular el fondo e inyectarle recursos.

    La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, dijo al respecto que una vez aprobado el proyecto que “hemos defendido que tenemos que revisar el Fondo Común Municipal, y no lo decimos ahora porque encontramos que es la oportunidad correcta para hacerlo, lo venimos diciendo hace rato. Pero los alcaldes que estuvieron acá tuvieron cuatro años en el gobierno de Gabriel Boric para hablar de este tema. Presidieron la AChM y no fue tema. El Presidente (Boric) se comprometió con $1.000 millones para el Fondo Común Municipal que no cumplió”.

    Los alcaldes de oposición. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    Además, han surgido ideas al respecto, como por ejemplo la de Luksic de pasar los permisos de circulación al FCM. Asimismo, tras aprobada la reforma el subsecretario Figueroa escribió en redes sociales: “Queda el desafío de construir un sistema de financiamiento municipal más moderno, sostenible y transparente. Convocaremos a una mesa de trabajo con los alcaldes para avanzar juntos en esta agenda”.

    Divisiones en alcaldes

    Otro tema pendiente es la tensa relación que queda entre los alcaldes de izquierda y derecha. Al interior de la AChM autoridades opositoras han sostenido que eventualmente podrían salirse de la asociación, aunque estas versiones han sido puesto en duda.

    Como sea, también ha ganado fuerza la idea de crear una nueva asociación solo de alcaldes de izquierda, un símil de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), liderada por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI).

    De todas maneras al interior de cada sector también hubo discolaje. Por ejemplo en la derecha el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, salió a criticar la compensación antes de que se hiciera ley. Otra que se mencionaba con dudas en el sector era la de San Miguel, Carol Bown (UDI), que durante esta jornada abordó el tema: “El gobierno cumplió su promesa de no afectar el financiamiento de los municipios. Ahora toca revisar la forma en que se reparten los fondos”.

    Más sobre:ContribucionesMunicipalismoAlcaldesExención de contribucionesMegarreforma

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