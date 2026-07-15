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    Megarreforma: gobierno apura mesa de trabajo con alcaldes por nuevo fondo y municipios acusan incertidumbre

    La Subdere planea establecer un nuevo fondo para las comunas a partir de lo recaudado por la invariabilidad tributaria, pero algunas comunas se mantienen en alerta al no tener claro quiénes recibirán el dinero ni cuándo se podrían ver realmente beneficiados.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La subdere en la negociación con los alcaldes.

    Fue en respuesta a un mensaje en la red social X del alcalde de Maipú Tomás Vodanovic (Frente Amplio) en que promovía la focalización en la exención de contribuciones, que el encargado de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa, le respondió: “El proyecto de reconstrucción nacional abre una oportunidad para las municipalidades. Invito a los alcaldes a una mesa de trabajo junto a expertos para diseñar el nuevo fondo que nace de la prima de invariabilidad tributaria. Apenas se apruebe la norma, nos ponemos a trabajar".

    Y es que en la antesala de la votación en particular en el Senado de la megarreforma los alcaldes han estado preocupados por el impacto que producirá a las arcas municipales la exención del impuesto territorial a los adultos mayores, así como también las propuestas de compensación que ha promovido La Moneda.

    Por un lado el Ejecutivo les propuso a los jefes comunales ayudar a fiscalizar el cobro de los derechos de aseo y patente comercial para que esos ingresos entren a los municipios, y también les propuso una medida de más largo aliento: crear una fondo nuevo para los municipios a partir de la invariabilidad tributaria también incluida en la megarreforma.

    La invariabilidad tributaria consiste en un sistema especial al que las empresas podrán acogerse, previo un cobro adicional del 1,5% al impuesto corporativo que se les hace. Al pagar este impuesto adicional, las empresas se podrán acoger al régimen de invariabilidad tributaria que significa que no habrá cambios en el cobro de impuestos para estos proyectos en un determinado plazo. La idea de La Moneda es que del 1% de lo que se recaude en la invariabilidad tributaria se use un tercio para crear este nuevo fondo el cual irá para municipios que cumplan determinadas características.

    Vale recordar que la tensión de los alcaldes le generó un flanco al gobierno durante el último tiempo. De ahí que el líder de la Subdere -entidad a cargo de la relación con los municipios- ha apurado la conformación de una mesa apenas esté despachado el proyecto.

    La idea inicialmente nació de la última reunión con los alcaldes y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que se produjo el pasado 2 de julio. Ya en ese momento, los alcaldes anticipaban que no estaban conformes con la idea.

    La reunión de los alcaldes con el gobierno.

    Según pudo conocer este medio, la idea del gobierno es conformar la mesa de trabajo junto a las asociaciones de los municipios -entre ellas la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)- además de técnicos que aporten su mirada. Sin embargo, la idea ya despierta dos críticas por parte de los alcaldes.

    La primera es que se trata de una medida de largo plazo que está sujeta a la cantidad de proyectos que se acojan al régimen de invariabilidad tributaria y de los supuestos de cuánto se logrará recaudar. Por ello alegan que todavía existe incertidumbre sobre el tema. De igual manera, la normativa todavía le queda pasar a un tercer trámite constitucional y volver a la Cámara de Diputadas y Diputados.

    La segunda crítica apunta a que tampoco se conoce qué comunas van a ser las beneficiadas. La idea del gobierno es entregar este fondo a comunas que cumplan ciertos criterios como que sean de carácter metropolitano, tener características turísticas, contener un alto valor patrimonial y cultural, o tener una alta población flotante (quienes transitan temporalmente). Sin embargo, aún no se sabe en lo concreto cuáles van a ser específicamente las comunas que reciban el beneficio.

    El alcalde de Renca, Claudio Castro, dice que “no podemos reaccionar positivamente a eliminar una fuente de financiamiento municipal que es progresiva y justa, como las contribuciones, para cambiarla por una compensación de la que no tenemos certezas. Los municipios necesitamos certezas presupuestarias para responder a las demandas insatisfechas de nuestros vecinos, y lamentablemente con esta propuesta de compensación, no las tenemos".

    El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), en la reunión con el gobierno.

    El asesor por contribuciones de la AMUCH, Demetrio Benito, dice que “la prima nos parece una buena idea. Sin embargo, se nos planteó inicialmente como un monto dirigido a aquellas municipalidades con alta población flotante, zonas turísticas, entonces consultamos si era posible rediseñarla para reasignar recursos con criterios anexos a los señalados. Por ejemplo, La Reina es una de las comunas que verá mas mermados sus ingresos propios y los métodos de compensación propuestos como patentes y derechos de aseo no llegan a amortiguar el impacto”.

    El experto añade que la medida “demora en entrar en régimen, no será inmediato, por ello propusimos en nuestra minuta impulsar nuevas vías recaudatorias, algunas transitorias y otras permanentes, que le den sostenibilidad en el tiempo”.

    Ya el lunes en entrevista con La Tercera la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), había dicho que “se plantea en incertidumbre, a largo plazo. Tampoco tenemos certeza respecto a las comunas que lo van a recibir, porque van a ser ciertos tipos de comunas. No da certeza a las comunas”.

    Más sobre:ContribucionesSubdereSebastián FigueroaMunicipalidadesMegarreforma

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