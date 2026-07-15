DMC extiende alarma meteorológica por precipitaciones intensas hasta la región de O’Higgins: se esperan montos entre 90 y 120 mm

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó la tarde de este jueves una actualización a la alarma meteorológica que emitió por el sistema frontal que afecta a 10 regiones de nuestro país.

En ese sentido, la entidad ahora incluyó en su alarma meteorológica por lluvias a la región de O’Higgins , la que se sumaría a Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana.

La DMC espera que se desarrollen precipitaciones intensas en estas cuatro regiones desde la madrugada del viernes 17 de julio hasta la noche del domingo 19 de junio.

Según su pronóstico, se espera que en Coquimbo precipiten montos que ronden entre los 130 y 180 mm. En el caso de Valparaíso, se esperan cifras en torno a los 120-160 mm.

Para la capital, la entidad pronostica montos de precipitaciones entre los 100 y los 150 mm. Finalmente, para O’Higgins se espera caigan entre 90-120 mm.