Prófugo por el crimen del carabinero Eugenio Nain fue detenido en operativo en que hirieron a dos uniformados

Carlos Esteban Cancino Tapia, uno de los presuntos responsables del homicidio del carabinero Eugenio Nain fue detenido este miércoles, a eis años del crimen.

En diciembre de 2023, Luis Kallfulican Tranamil Nahuel fue condenado a 32 años de cárcel por el homicidio del uniformado. En abril de este año, en tanto, en Padre Las Casas, fue detenido Francisco Javier Painevilo Maldonado. Y Cancino Tapia permanecía prófugo.

Se les vinculaba a la organización radical denominada Weichan Auka Mapu (WAM).

Un operativo realizado en el sector de Punucapa, Valdivia, en la Región de Los Ríos, permitió su captura.

En el procedimiento hubo un intercambio de disiparos y dos carabineros fueron heridos.

“Uno de ellos permanece grave, con pronóstico reservado”, informó la policía uniformada.

El imputado también habría resultado lesionado por un proyectil y fue derivado a un centro asistencial.

Su control de detención debería concretarse este jueves.

En tanto, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos inició una investigación por el ataque a los efectivos de Carabineros.

La Fiscalía ECOH llegó hasta el sector costero de Las Minas, en que se produjeron los hechos, para dirigir las diligencias que fueron instruidas a la Sección de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI.

El homicidio de Eugenio Nain

Aproximadamente a las 9.40 horas del viernes 30 de octubre de 2020, en plena pandemia del coronavirus, un grupo de sujetos, entre ellos Tranamil y Painevilo Maldonado y Carlos Cancino Tapia, llegó hasta el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur, en el sector Metrenco de Padre Las Casas, con la intención de montar una barricada en la carretera en respuesta a un desalojo que se había desarrollado temprano esa jornada.

En ese marco, un camión conducido por un civil, de iniciales J.F.C.C., fue atacado a balazos en dos oportunidades por el grupo, impactando un proyectil en el radiador y otro en el parabrisas del vehículo.

Al lugar, en las inmediaciones de una comunidad mapuche, llegó una radiopatrulla de Carabineros, con el cabo segundo Nain conduciendo, acompañado por el comandante Cristián Fernández Opazo.

Los uniformados fueron atacados con disparos, tanto con armas de proyectil único como múltiple (escopetas).

En ese contexto, el conductor recibió el impacto de proyectil que le provocó una herida penetrante torácica complicada con lesión pulmonar, que desencadenó su muerte cuando era atendido en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Los peritajes arrojaron que el carabinero fue asesinado con munición de guerra.

Cancino, apodado Rana, de acuerdo a la investigación, sería el responsable directo del crimen. Una interceptación telefónica dada a conocer en el juicio a Tranamil da a entender que fue Rana el que disparó y dio muerte al entonces cabo de Carabineros.

Eugenio Nain Caniumil tenía 24 años, una hija de entonces siete meses y un niño de cinco años.

Carabineros dispuso su asenso póstumo al grado de suboficial mayor.