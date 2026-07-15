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    Toesca concreta la compra de Frontal Trust

    Carlos Saieh, socio y CEO de Toesca AGF, señaló que la adquisición "nos permite consolidar nuestra posición en el mercado de activos alternativos". Ahora, ambas compañías iniciarán el proceso de integración.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    De izquierda a derecha: Jorge Prieto, socio y portfolio manager de Frontal Trust; Nicholas de Bourguignon, Head Distribucion & IR de Toesca; Carlos Saieh, socio y gerente general de Toesca; Manuel Ossa, socio y portfolio manager de Crédito Privado de Toesca; Benjamín Viel, socio y portfolio manager de Frontal Trust; y Claudio Mehech, gerente general de Frontal Trust.

    Durante la mañana de este miércoles, Toesca concretó la compra de Frontal Trust AGF, con lo que pasará a gestionar activos por más de US$2.500 millones.

    Mediante un comunicado, la compañía señaló que Toesca Holding y Toesca Capital, junto a Frontal Trust Administradora General de Fondos, sellaron la firma de compraventa que considera la adquisición del 100% de la propiedad de esta última, tras cumplirse las condiciones establecidas en el acuerdo anunciado en enero de este año.

    “Con esto, ambas organizaciones inician una nueva etapa de integración entre Toesca AGF y Frontal Trust AGF”, dijeron desde la firma.

    “Concretar la compra de Frontal Trust nos permite consolidar nuestra posición en el mercado de activos alternativos, sobre la base de las fortalezas de ambas organizaciones. Al potenciar nuestras capacidades, hoy ampliamos nuestra oferta para clientes en Chile y el extranjero, y seguimos impulsando nuestra estrategia de crecimiento en la región”, señaló Carlos Saieh, socio y CEO de Toesca AGF.

    Por su parte Claudio Mehech, gerente general de Frontal Trust AGF, afirmó que “este proceso junto a Toesca representa una oportunidad para proyectar el trabajo que hemos desarrollado durante años, manteniendo la cercanía con nuestros clientes y aportando nuestra experiencia a una plataforma con mayor escala y nuevas capacidades. Compartimos una visión de largo plazo y el convencimiento de que esta integración fortalecerá la propuesta de valor para nuestros inversionistas”.

    Según Toesca, la integración contempla un trabajo conjunto entre ambas organizaciones durante los próximos meses, con foco en asegurar la continuidad operacional, mantener los estándares de servicio y capturar las capacidades complementarias que cada una aporta, con el objetivo de lograr la fusión total de ambas administradoras en el mediano plazo, operacional y legalmente.

    A inicios de junio, Toesca había recibido de parte de la Fiscalía Nacional Económica la autorización para concretar la compra de Frontal Trust, a la vez que concretó la compra del 90% de Primus.

    Más sobre:MercadosToescaFrontal TrustFondos de InversiónAdministradoras de Fondos

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