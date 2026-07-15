Bernardo Fontaine, presidente de Codelco: “Definitivamente, nos hemos ido quedando abajo de la micro del boom del litio”

El presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, ante el Senado, entregó los lineamientos que planifica la estatal para el negocio del litio, el que ha estado marcado por el acuerdo que selló la compañía el año pasado con SQM, actual Novandino Litio.

El ejecutivo comenzó diciendo que pese a que el litio es llamado mineral crítico, por su uso en la transición energética y la defensa, este no cumple realmente esa definición. “El litio está en todas partes del mundo y existe en abundancia y, por tanto, no debiera ser considerado un mineral crítico”, precisó.

Fontaine recordó que hace una década el país lideraba este mercado con el 38% de la oferta, ahora el valor está en 21% y se proyecta llegar al 14% hacia 2030, tras expectativas de mayor crecimiento de la producción en Australia, China, Argentina y África. El ejecutivo apuntó al proceso de Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), el vehículo jurídico con el que el Estado otorga permisos de exploración y explotación.

“¿Por qué Chile pierde participación de mercado? Como se ha repetido una y otra vez, por su institucionalidad. El marco es rígido, el litio no es concesible a diferencia del cobre u otros minerales y a diferencia de lo que ocurre con el litio en el resto del mundo. Y los CEOL no han sido ni efectivos ni rápidos”, diagnosticó.

El presidente de Codelco sostuvo que hasta la fecha se han otorgado dos CEOL, “con una carga de pagos al Estado que nos hace perder competitividad frente a otros productores del mundo”. Ejemplificó: “a un precio bien bueno del litio de US$ 20 por kilo, el Estado chileno se lleva alrededor del 7% del ingreso de un proyecto nuevo como cobre por el CEOL, por supuesto esto aparte de lo que pagan impuestos y otros, estoy hablando del cobro exclusivo por el CEOL. Frente a un cargo fijo del 3% en Argentina, menos de la mitad”.

Afirmó que “esta brecha se agranda cuando el precio sube a US$ 30 por kilo, porque el Estado chileno se puede llevar alrededor del 10% del ingreso del proyecto. A esto se suman los permisos ambientales que son largos de obtener y a veces inciertos una vez obtenidos por la judicialización a los que están sujetos post RCA (Resolución de Calificación Ambiental). El resultado está a la vista, en Chile casi no se desarrollan nuevos proyectos, mientras que Argentina, por ejemplo, suma uno tras otro. Definitivamente, nos hemos ido quedando abajo de la micro del boom del litio”.

Proyectos de litio

El proyecto de litio clave de Novandino es Salar Futuro, el que inició su tramitación ambiental en los primeros días de julio por US$ 3 mil millones y que extenderá la operación en el Salar de Atacama hasta el 2060.

Acerca de la iniciativa, Fontaine espera “que este proyecto sea aprobado a la brevedad para poder poner en marcha para Chile esa nueva oportunidad de litio más tecnológica, más amigable con el medio ambiente y más sofisticada. La iniciativa aspira a fortalecer la competitividad de Chile en un mercado estratégico para la transición energética consolidando un modelo productivo que compatibiliza la continuidad operacional con una menor presión sobre los recursos naturales y una gestión ambiental de clase mundial”.

En cuanto al proyecto de litio Salar de Maricunga, la alianza estratégica entre Codelco y Rio Tinto, Fontaine reportó que se encuentra en la etapa de cumplimiento de “condiciones previas para cerrar la transacción entre Salares de Chile, propiedad de Codelco y Río Tinto, y dar inicio a una sociedad conjunta. Esta sociedad no se ha firmado aún porque está sujeta a ciertas condiciones, algunas de las cuales se han cumplido y otras están pendientes”.

A nivel internacional, se alcanzaron las aprobaciones de libre competencia sin condiciones de Brasil, Corea del Sur y Polonia, quedan pendientes Chile y China. Además, el ministerio de Minería está preparando una nueva escritura del CEOL con el objetivo de subsanar las observaciones hechas por Contraloría a la presentación del equipo anterior de la cartera. “Finalmente, cumplida esas condiciones, será posible firmar con Río Tinto la escritura de sociedad”, declaró el ejecutivo.

Sobre la materialización del proyecto, Fontaine adelantó que “el desarrollo se ejecutará bajo altos estándares socioambientales utilizando tecnologías de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés), cuyas alternativas industriales ya están siendo evaluadas a nivel piloto por Codelco en el salar y que requieren un trabajo de prueba y evaluación para poder definir. Este salar estaría utilizando tecnologías nuevas que no se han usado nunca. El proyecto Salar de Maricunga puede ser realidad en ocho años más”.

Sobre la alianza estatal con Quiborax, que realizará un proyecto en el salar de Ascotán, el tercero más grande del país, y cuyo proceso levantó diferencias entre Codelco y la Contraloría, Fontaine actualizó que “tras resolverse las diferencias con el órgano regulador, se retomará la tramitación del CEOL y la firma de la escritura con miras a iniciar las exploraciones y la explotación en la próxima década”.

Venta de activos: “No hay ninguna decisión tomada al respecto”

En la sesión Fontaine fue consultado por la posible venta de activos Codelco, a lo que reiteró la idea de que “no hay ninguna decisión tomada al respecto. Lo que hay es sencillamente que tenemos un hoyo de caja a financiar producto de las inversiones. Por consiguiente tenemos que ver cómo lo financiamos. Cualquier compañía, en esa situación, revisa el valor de los activos que tiene”.

Añadió que “tenemos muy buenos activos, muy buenas participaciones en otras sociedades valiosas, y por consiguiente, hay que ver si vale la pena mantenerla o vale la pena venderla. Si vale la pena venderla, es porque invertir esos recursos en Codelco es más rentable. Nadie va a vender algo para perder. Cuando uno vende un activo, tanto el vendedor como el comprador saben los proyectos que vienen, saben que si un activo va a valer más a futuro, vale más hoy”.