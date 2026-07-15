Alessandri rinde cuenta pública en la Cámara y destaca a Quiroz por “escuchar desde el PDG hasta el PPD” en debate de megarreforma

A eso de las 11.00 horas de la mañana de este miércoles se puso en marcha la cuenta pública del Congreso Nacional, donde cada respectivo presidente entregó el balance legislativo durante el periodo 2025-2026.

El encargado en abrir la ceremonia -al que asistió el Presidente José Antonio Kast y otras autoridades de gobierno- fue el timonel de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI).

El gremialista partió su discurso -de más de media hora- señalando que “Chile ha prosperado gracias a la voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos de los que siempre hemos privilegiado sentarnos en una misma mesa. Incluso con nuestros adversarios políticos”.

En ese sentido, continuó: “Chile necesita volver a encontrarse, y volver a encontrarse no exige que pensemos igual, exige que aprendamos a vivir juntos, pensando distinto. Volver a encontrarse también significa que la política deje de operar a diario en la lógica de la trinchera, donde el único objetivo es anular al adversario”.

Dicho eso, pasó a reflexionar y pidió perdón a la ciudadanía en nombre de la Corporación por “extralimitar los debates en un período de escarnio público reciente a propósito de la crisis social que enfrentamos sólo hace unos años, por esa búsqueda de aprobación permanente a cualquier costo y por el frenesí legislativo sin medir las consecuencias, que no tienen parangón en la historia reciente”.

“El resultado más concreto de esta etapa es haber dinamitado los ahorros previsionales de nuestros compatriotas, con sendas propuestas y puestas en escena que nos van a privar de sus pensiones, eran perfectibles por cierto, pero que hoy ya no existen en sus cuentas y que introdujeron daños permanentes a nuestra economía, aún los sufrimos con creces”, agregó.

Hecho ese gesto, dedicó unos minutos para abordar el estado de excepción en la macrozona sur, y con ello, le pidió al Presidente avanzar hacia una medida permanente para dicho sector.

“Quiero decir a usted, Presidente Kast que esta Cámara tendrá un compromiso firme con la paz y la tranquilidad de los chilenos y a usted ministro (Claudio) Alvarado no solo cuenta con la voluntad de esta Cámara para avanzar en la protección de nuestros carabineros, sino que también junto al ministro (Martín) Arrau creemos que es momento de sincerar varias situaciones, por ejemplo el estado de excepción constitucional en la macrozona sur”, planteó.

“Su aprobación constante se va asemejando peligrosamente a un trámite rutinario revestido de una negligencia inexcusable de nuestro propio Estado de Derecho ¿Qué voluntad hace falta para promover instaurar una solución definitiva para nuestros compatriotas? ¿Cuánto más aguantan las soluciones transitorias y con fecha de vencimiento?“, cuestionó.

“Llegó la hora señor Presidente, ministros y autoridades, menos diagnóstico y más acción”, exigió Alessandri.

Con todo, dentro de su alocución detalló que la Cámara tramitó 498 iniciativas legales, de las que 445 correspondieron a mociones parlamentarias y 53 a mensajes del Ejecutivo. También informó que 93 proyectos fueron despachados y actualmente son ley.

Megarreforma

Por otro lado, el líder de la Cámara también destacó la tramitación de la megarreforma, que se votará a partir de las 15.00 horas en el Senado.

“Quiero reconocer la voluntad del gobierno y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de escuchar a distintas fuerzas políticas, desde el PDG hasta el PPD, incorporando propuestas que fortalecen el proyecto”, sostuvo.

Cerrado ese tema, hizo un repaso los avances en seguridad y destacó el fortalecimiento del Ministerio Público, el proyecto que modifica las reglas para ejecutar expulsiones administrativas de extranjeros, la creación del Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades y el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, y otras iniciativas.

Finalmente, volvió a su punto inicial y subrayó que es necesario “emprender una nueva etapa en esta Cámara, en que la amistad cívica reemplace los gritos altisonantes y las batallas solo sean de ideas”.