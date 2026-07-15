Controlador de Grupo Sartor pidió a fiscalía citar a declarar a gerentes de Toesca y Grupo Araucana

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Juan Pablo Araya, solicitó el 8 de julio al 4º Juzgado de Garantía fijar una audiencia para la formalización de once imputados en el denominado caso Sartor, uno de los escándalos financieros más relevantes de los últimos años. La audiencia está fijada para el día 30 de julio y se espera que se prolongue por varios días, debido al número de imputados.

Previo al anuncio de la formalización, el 18 de junio , el abogado Jaime Winter, en representación del fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín solicitó una batería de diligencias a la Fiscalía. Entre ellas están la citación a declarar del gerente general de Toesca AGF, Carlos Saieh Larronde.

Según el escrito, la defensa solicitó que el ejecutivo explique las estructuras de financiamiento, las inversiones y la negociación que llevó a cabo Toesca con Emprender Capital (ECapital) en el año 2018, detallando la acción de pago y los montos que recibió la administradora por el término de esa inversión.

De acuerdo al mismo documento, la acción apunta a esclarecer la justificación económica de diversas operaciones entre Sartor AGF y ECapital, apuntando a la posible existencia de un desvío de fondos. De acuerdo al documento, existen antecedentes de que el deterioro de la cartera informado a los inversionistas en 2018 habría sido, en realidad, un desvío de fondos desde ECapital hacia la Sociedad de Inversiones Araucana SpA (Grupo Araucana), maniobra que habría sido ejecutada por quien fuera el socio mayoritario de ECapital, Sergio Yáñez, para ingresar como accionista a dicho grupo.

“Por otro lado, existen antecedentes que darían cuenta de una relación de negocios de larga data entre Seregio Yáñez y determinados ejecutivos que actualmente trabajan en Toesca, así como vínculos societarios entre Grupo Araucana y Toesca AGF”, escribió Winter.

Asimismo, el abogado solicitó que se ubique y se tome declaración al director ejecutivo de Grupo Araucana, Roberto de Mizrahi, para que explique los negocios y relaciones societarias con Sergio Yáñez Astete, Emprender Capital Servicios Financieros SpA y Toesca S.A. AGF.

Secreto bancario

El abogado Jaime Winter también pidió el alzamiento del secreto bancario de todas las cuentas y productos financieros de Sergio Yáñez y de cuatro sociedades en las que tiene participación: Inversiones y Gestión de Negocios SpA, Inversiones FYG SpA, Inversiones Plaza Mayor SpA y Asesorías Financieras y Contables Santa Teresa SpA. En paralelo, pidió oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII) para recabar todos los documentos tributarios de Yáñez y sus empresas, y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para que reporte la eventual existencia de operaciones sospechosas respecto de él, sus sociedades, del empresario Jhon Sol Ramos y de la Sociedad de Inversiones Araucana SpA.

En su presentación, Winter también solicitó a la Fiscalía oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero a fin de determinar si Toesca Administradora General de Fondos (AGF) informó oportunamente -y previo a su elección como liquidadora de los fondos de inversión de Sartor Administradora General de Fondos (AGF)- sus vínculos societarios con Grupo Araucana, “uno de los deudores principales de los fondos Sartor, y respecto del cual tiene participación conjunta con el grupo empresarial en la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Senior Assist Chile, a través de Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión”.

También pidió oficiar al regulador para saber si el exliquidador de los fondos de Sartor, Ricardo Budinich, informó que su asesor, Paul Mazoyer Rabbie, era miembro del comité de vigilancia de Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión.

Delitos

Pocos días después, el 23 de junio, el abogado Sergio Rodríguez, en representación de Toesca AGF, envió un oficio al fiscal Araya lanzando nuevos cuestionamientos contra Sartor y sus ejecutivos.

“Los directores de Sartor AGF estructuraron, aprobaron y mantuvieron colocaciones de los fondos en sociedades de su propia órbita, interesándose directa o indirectamente en operaciones que involucraban a la administradora y a los patrimonios que ella gestiona”.

“Destaca entre todos los casos el Fondo de Inversión Sartor Táctico Internacional, cuyos recursos se colocaron en Asesorías e Inversiones Cerro El Plomo SpA (CEPSA): el fondo quedó reducido a la posición de acreedor de una sociedad controlada por los propios querellados, excluido de la titularidad del activo financiado y de sus retornos, y expuesto a nuevos aportes de capital bajo amenaza de dilución, sin derechos de control. La superposición de roles (director de la administradora y controlador o representante de la sociedad receptora) excluye el error o la negligencia y revela un actuar doloso”, indicó.

Según el abogado, “el patrón se repite en los demás fondos y vinculadas (Inversión y Gestión de Negocios, Emprender Capital, Danke e Inmobiliaria Sartor, entre otras), según lo expuesto precedentemente. Concurren así los elementos del tipo. El sujeto activo (director o gerente de una sociedad anónima especial) se interesó, directa o indirectamente a través de sociedades que controla, en operaciones que involucran a la administradora y a sus fondos, con incumplimiento de las condiciones de la Ley N° 20.712 y de la NCG 376″.