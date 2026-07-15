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    Hacienda sube proyección de ingresos fiscales impulsado por el mayor precio del cobre y el litio

    Para 2026, los ingresos efectivos del Gobierno Central se proyectan en $79.691.672 millones (21,9% del PIB), lo que representa un aumento de $876.889 millones respecto de lo previsto en el IFP del primer trimestre y queda en niveles similares a la proyección del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2025.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    José Pablo Gómez, titular de la Dipres, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre del 2026 que publicó anoche la Dirección de Presupuestos (Dipres) entregó una nueva proyección para los ingresos fiscales.

    En el escenario base, la trayectoria de ingresos efectivos se revisa al alza respecto del informe previo, principalmente por una mayor recaudación de la minería privada —asociada al mayor precio esperado del cobre— y por mayores rentas de la propiedad, lo que se relaciona con el precio del litio.

    Así, los ingresos efectivos del Gobierno Central para 2026 se proyectan en $79.691.672 millones de 2026, equivalentes a 21,9% del PIB, lo que representa un crecimiento real de 6,0% respecto de 2025.

    En comparación con la estimación presentada en el IFP del primer trimestre de 2026, los ingresos aumentan en $876.889 millones, explicado por la actualización del escenario macroeconómico, la incorporación de la información efectiva disponible a mayo -incluyendo la Operación Renta 2026- y la revisión de los principales supuestos de proyección.

    Con este ajuste queda en niveles similares a la proyección que se hizo el gobierno de Gabriel Boric en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2025, publicado en febrero con ingresos por $ 79.162.530 millones.

    En el detalle del análisis de la Dipres se señala que el aumento de los ingresos proyectados refleja compensaciones entre sus principales componentes.

    Fundición de cobre.

    Por una parte, aumentan los ingresos asociados al sector minero, tanto por la tributación de la minería privada ($236.011 millones) como por los traspasos de Codelco ($621.108 millones), además de las mayores rentas de la propiedad provenientes del litio ($272.767 millones).

    De acuerdo al informe, las rentas de la propiedad registran un aumento, explicado en buena medida por una mayor proyección de ingresos provenientes del litio, consistente con un mayor precio esperado del mineral.

    Adicionalmente, se actualizan las proyecciones de utilidades de las empresas públicas, en particular de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), y se incorporan criterios de distribución de resultados, en función de los antecedentes financieros más recientes disponibles y de la situación patrimonial de cada empresa.

    Se actualizan las proyecciones de utilidades de Enap.

    La tributación correspondiente al resto de contribuyentes disminuye en $479.965 millones respecto de la estimación anterior. Dentro de este resultado, los ingresos tributarios netos se proyectan en $64.312.710 millones para 2026 (2,4% en términos interanuales), cifra levemente inferior a la estimada en el informe anterior.

    Ahora bien, la proyección del impuesto al valor agregado se revisa a la baja, ($-109.310 millones) en línea con las menores perspectivas para la demanda interna y la información efectiva observada durante los primeros meses del año.

    Del mismo modo, se especifica que los impuestos a los productos específicos ($-82.247 millones) y los impuestos al comercio exterior incorporan la actualización del escenario macroeconómico y la ejecución acumulada, con lo que se ajustan de manera acotada. ($-81.727 millones).

    Más sobre:Finanzas PúblicasDipresCobreIngresos

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