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    Las medidas de Japón para contrarrestar el espionaje ruso

    El gobierno de Sanae Takaichi está utilizando su amplia mayoría parlamentaria, y el reconocimiento de que Japón se enfrenta ahora a auténticas amenazas geopolíticas, para impulsar la primera reforma significativa de los servicios de inteligencia de la posguerra.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

    Japón ha declarado que reconoce la necesidad de contrarrestar mejor la inteligencia extranjera después de que el diario The New York Times informara de que Rusia había convertido al país en una “guarida de espías” y una fuente clave de componentes para armas.

    El periódico, en una investigación publicada el domingo, informó que, gracias a las “débiles leyes de espionaje”, Moscú estaba utilizando a Japón como centro para la recopilación de inteligencia y la adquisición de tecnología de doble uso necesaria para su guerra en Ucrania.

    Sanae Takaichi y Donald Trump.

    Considerado durante mucho tiempo un país vulnerable ante los agentes de inteligencia internacionales, Japón experimentó una afluencia de espías rusos después de que la invasión de Ucrania provocara su expulsión de los países occidentales.

    En agosto de 2022, Nikkei Business informó que unos 120 agentes de inteligencia rusos operaban en Japón. Esto se produjo tras una advertencia policial sobre sus acercamientos a empleados de empresas tecnológicas.

    Vista de Shibuya Center Street en Tokio.

    Según fuentes citadas por Nikkei y Jiji Press, uno de los puestos de alto nivel en la representación comercial rusa en Tokio siempre lo ocupa un oficial del SVR, sucesor de la división de ultramar del KGB.

    En enero, la oficina de seguridad pública de la policía de Tokio informó que un empleado de una empresa japonesa de máquinas herramienta había estado revelando secretos comerciales a un presunto agente del SVR que ya había abandonado Japón.

    “Reconocemos que, en un entorno de seguridad que cambia rápidamente, existe una necesidad creciente de contrarrestar las actividades de inteligencia extranjeras, como la adquisición de información crítica, que amenazan la seguridad nacional de Japón”, declaró el lunes el portavoz principal del gobierno, Minoru Kihara.

    Kihara, quien se negó a comentar directamente el informe periódico estadounidense, dijo a los periodistas que Tokio “debe abordar este problema con aún mayor rigor”.

    El portavoz añadió que el Parlamento japonés aprobó este año una ley que allana el camino para la creación de un nuevo organismo nacional que coordine sus fragmentadas actividades de inteligencia.

    El informe del New York Times citó estimaciones del gobierno ucraniano según las cuales el 90% de los misiles y drones rusos contienen componentes japoneses.

    Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

    Según el comunicado, las operaciones de Rusia en Japón estaban siendo dirigidas por Maksim Vladimirovich Filchenkov, un agente de inteligencia ruso que trabajaba de incógnito en la oficina de Tokio de la aerolínea rusa Aeroflot.

    Debido a las restricciones a las exportaciones directas a Rusia, las redes de aprovisionamiento utilizan empresas intermediarias y terceros países como Vietnam, Uzbekistán y Sri Lanka para transportar componentes a Rusia, añade el informe.

    Según el diario The Guardian, una de las razones por las que hay tantos espías en Japón radica “en el trauma de la brutal represión de la disidencia antes y durante la Segunda Guerra Mundial”.

    La Constitución de posguerra consagra la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión, lo que, junto con un consenso de la sociedad civil, ha restringido severamente la vigilancia autorizada oficialmente, indicó el diario británico.

    Esto ha dejado a Japón sin leyes contra el espionaje, más allá de las aplicables al personal militar y a los contratistas. Tras una serie de casos vergonzosos en los que espías convictos recibieron sentencias leves, un intento en 1985 de introducir una ley contra el espionaje que incluía la pena de muerte como posible castigo fracasó ante la fuerte oposición.

    La Ley de Secretos Especialmente Designados también enfrentó oposición, pero fue aprobada por la Dieta -el Parlamento japonés- en 2013. Su medida más severa era la pena de 10 años de prisión por filtrar secretos de Estado. El caso de enero, en el que un agente ruso cultivó la relación con un ingeniero de máquinas herramienta, puso de manifiesto sus deficiencias cuando la policía lo remitió a la fiscalía como un caso de competencia desleal.

    Los informes surgieron en un momento en que Tokio está llevando a cabo la mayor revisión de sus servicios de seguridad desde la posguerra.

    El gobierno de Sanae Takaichi está utilizando su amplia mayoría parlamentaria, y el reconocimiento de que Japón se enfrenta ahora a auténticas amenazas geopolíticas, para impulsar la primera reforma significativa de los servicios de inteligencia de la posguerra.

    Mujer con paraguas en una calle en Tokio. Foto: Archivo

    La Ley de Creación del Consejo Nacional de Inteligencia, aprobada en mayo, establece un consejo presidido por el primer ministro y una Oficina Nacional de Inteligencia (NIB) compuesta por 700 miembros que reúne operaciones que antes estaban separadas.

    La NIB tiene el mandato de supervisar las operaciones de contrainteligencia, y se espera que a finales de 2026 se proponga una nueva legislación dirigida a los agentes extranjeros en Japón.

    La Dirección de Inteligencia de Señales de Japón (DFS) compartirá información de inteligencia con la nueva oficina, pero seguirá operando de forma independiente.

    Quizás la medida más radical sea la creación de una nueva agencia de inteligencia exterior, equivalente a la CIA o al MI6, que comenzará a operar a principios de 2028.

    Más sobre:JapónEspionajeRusiaTokioSanae TakaichiMundo

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