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    El Deportivo

    Inglaterra vs. Argentina: a qué hora juegan y quién transmite el clásico por las semifinales del Mundial

    Este miércoles se disputa la segunda llave de la ronda de los cuatro mejores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Inglaterra vs. Argentina: a qué hora juegan y quién transmite el clásico por las semifinales del Mundial. Foto: Xinhua

    Continúan las semifinales del Mundial. Inglaterra, de Jude Bellingham y Harry Kane, se medirán ante la Argentina de Lionel Messi. Se reedita uno de los clásicos más tradicionales del fútbol de selecciones.

    El duelo se juega este miércoles 15 de junio, a las 15 horas. Se disputará en Atlanta y será arbitrado por Ismail Elfath. En la historia, la Albiceleste y los Tres Leones se han enfrentado cinco veces en Mundiales.

    Inglaterra vs. Argentina - 15 horas

    El segundo encuentro de las semifinales del Mundial se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Atlanta Stadium.

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