Exministro Boccardo arremete contra flexibilización de 40 horas y megarreforma: “Este gobierno no sabe cómo crear empleos”

Exministro del Trabajo dijo que flexibilización de las 40 horas es “una extensión unilateral de la jornada".

El exministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, criticó duramente la gestión del gobierno en materia de empleo, tanto por las expresadas en la megarreforma así como también el proyecto que busca flexibilizar la aplicación de las 40 horas semanales.

Sobre la iniciativa estrella del gobierno que se votará hoy en el Senado, Boccardo acusó que el Ejecutivo ha tratado de “instalar la falsa premisa” de que generará empleos, pero que no han proyectado cuántas plazas lograrán crear.

“El gobierno partió diciendo 600 mil, después el presidente Kast ajustó a 300 mil. Después dijeron que iban a crear 50 mil empleos en los primeros cuatro meses, después dijeron que a octubre. O sea, no ha habido ninguna cifra seria, y estamos hablando de especialistas, de economistas que han trabajado mucho al respecto”, declaró.

Respecto a la flexibilización de la jornada laboral el ex secretario de Estado, afirmó en conversación con Radio 13c que la actual ley de 40 horas y el Código del Trabajo ya existen mecanismos de flexibilidad y estabilidad laboral. En cambio, dijo, lo que se ha propuesto es “una extensión unilateral de la jornada por muchos meses”.

Presidente José Antonio Kast tras reunión de la Mesa Interministerial por el empleo.

En este sentido, Boccardo apuntó a la falta de evidencia internacional que respalde a medida y fue aquí cuando acentuó sus críticas.

“Nos tienen discutiendo si 52 semanas es mucho o si es poco, yo creo que este gobierno no sabe cómo crear empleos. Y por lo tanto, aplicando viejas recetas que a lo mejor funcionaron en décadas anteriores, presupone que esto va a ocurrir”, afirmó.

“Aquí, lo que creo que es grave es que se están vulnerando muchos derechos laborales en la indemnización a todo evento, en el contrato por hora, en la jornada anual de 40 horas, a cambio de no saber cuántos empleos se van a crear y menos si esto va a tener un efecto positivo en la economía”, agregó.

Flexibilizar 40 horas

Con su premisa de la falta de evidencia sobre los efectos positivos de la flexibilización de las 40 horas, Boccardo advirtió que esto puede significar un aumento en el riesgo de accidentes laborales, por el cansancio que suponen las jornadas más largas.

El sociólogo también dijo que esta medida puede ser un desincentivo para el empleo femenino, ya que mujeres a cargo de la crianza de niños no podrían acceder a puestos con horarios flexibles.

“Esta jornada que usted me está ofreciendo por 4 meses después la compenso en los próximos 4 meses no se ajusta al horario de los jardines, no se ajusta al horario de los coleegios, no tengo con quien cuidar a mi hijo entonces. Estas medidas pueden ser anti-empleo para mujeres”, acusó.