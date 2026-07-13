Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral

Bank of America (BofA) actualizó su mirada sobre la economía chilena a días de que el Senado vote el proyecto de megarreforma. En su informe “Chile: Pro-growth bill and monetary policy”, la entidad sostiene que “Chile está tramitando por la vía rápida su megaproyecto de ley procrecimiento, ahora con menores costos fiscales y una rebaja más profunda del impuesto corporativo, a 22% hacia 2029”.

El documento, firmado por el economista para el Cono Sur Sebastián Rondeau junto a David Hauner y Claudio Irigoyen, agrega que “ las reformas deberían apoyar la inversión" y elevar el crecimiento del PIB del país en 2027.

Respecto de la tramitación, BofA describe una agenda acelerada. “El gobierno está intentando enviar su megaproyecto procrecimiento a aprobación final antes del feriado del 16 de julio.

La Comisión de Hacienda del Senado adelantó la votación al viernes, con miras a una votación en la sala del Senado el 14 de julio y la aprobación de la Cámara el 15 de julio”, señala el reporte.

Sobre esa base, el banco proyecta un desenlace favorable en el corto plazo: “Esperamos que la megaley procrecimiento sea aprobada por el Congreso tan pronto como este mes, acelerando los planes de inversión”.

Menor costo fiscal y rebaja de impuestos

Uno de los puntos que más releva la entidad son las indicaciones que introdujo el Ministerio de Hacienda para aliviar el impacto en las cuentas públicas.

“El Ministerio de Hacienda enmendó el megaproyecto. Los cambios clave incluyen una estabilidad tributaria reducida a 10, 15 o 20 años, que ahora incorpora una sobretasa de 1,5% al impuesto corporativo para las empresas que opten por el régimen de estabilidad”, detalla BofA.

A ello se suma el recorte en el alcance del incentivo al empleo, la medida que anunció el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en entrevista con Pulso.

Ministro Quiroz negociando la megarreforma en el Congreso. Según Bofa, el PIB crecerá 3% si se aprueba el proyecto. Dedvi Missene

“El gobierno limitó el (subsidio al) empleo a las firmas exportadoras de conocimiento, reduciendo el costo fiscal desde US$1.400 millones a cerca de US$ 600 millones”, indica el informe.

En materia tributaria, el banco también mencionó la rebaja al impuesto de primera categoría, consignando la fallida propuesta de Hacienda que, en el marco de las negociaciones en el Congreso, apuntaba a 22% (aunque finalmente fue desechada).

“En el proyecto, el impuesto corporativo baja de 27% a 25% en 2027, 23% en 2028 y 22% en 2029, frente a una tasa terminal de 23% anterior. Pero los usuarios de la estabilidad tributaria pagarían 23,5%, por la sobretasa de 1,5%”, precisa.

PIB: de un 2026 débil a un rebote de 3%

En cuanto a la actividad, BofA reconoce un presente frágil y advierte que los riesgos para este año apuntan a la baja.

“Esperamos que la economía se recupere de un bache este año (crecimiento del PIB de 1,4%, con riesgos a la baja). Tras los proyectos procrecimiento y otros esfuerzos por acelerar las inversiones, vemos el crecimiento del PIB repuntando a 3% el próximo año”, afirma.

Como respaldo de esa apuesta, el banco asegura que “los datos ya muestran que los planes de inversión y los permisos se han acelerado durante esta administración”.

La debilidad actual, en todo caso, queda reflejada en otro dato del informe: el Imacec no minero ha crecido solo 0,2% en lo que va del año.

Inflación sobre la meta, pero tasas no se moverán

El reporte pone una nota de cautela en los precios. Recordó el IPC nulo de junio que estuvo por debajo de algunos pronósticos que habían previsto un registro negativo, advirtiendo sobre los altos precios de los alimentos.

En doce meses el IPC acumula un alza de 4,3%, y BofA advierte que se ubica “por sobre la banda de la meta (2%-4%), afectada por el sustancial incremento del precio de los combustibles en marzo”.

Alza del precios de los alimentos anuló caída de los combustibles. Bank of America no espera cambios en la tasa este año. Andres Perez

Con todo, la entidad sostiene que “las presiones subyacentes siguen contenidas”: la medida sin volátiles, la preferida del Banco Central, avanzó 0,2% mensual y llegó a 3,4% anual. Sus proyecciones apuntan a una inflación de 4% este año y de 3,2% el próximo.

En política monetaria, BofA descarta movimientos en lo que resta de 2026. “ Pese a la sorpresa al alza, la inflación sin volátiles sigue contenida. Y es improbable que el Banco Central suba las tasas en medio de una economía débil ”, plantea.

Su escenario base es que “el BCCh se mantendrá en pausa este año, con algunos riesgos de recortes si el mercado laboral no se recupera”.

El giro vendría después: “Proyectamos alzas de 50 puntos base el próximo año, ya que esperamos que el crecimiento del PIB repunte en medio de las políticas procrecimiento, incluida la aprobación de la megaley”.

Las 42 horas: presión de costos y desempleo estructural

La reforma que acortó la jornada laboral a 40 horas en un plazo de cinco años (42 horas en régimen este año) aparece dos veces entre las advertencias del informe.

Primero, en el frente de los precios: “ La reducción de la semana laboral a 42 horas presiona los costos laborales ”, sostiene BofA.

Como evidencia, consigna que los salarios subieron 7,3% anual en mayo, equivalente a 3,2% real, acelerándose desde el 5,7% anual del mes previo.

Bank of América abordó los efectos del salario mínimo y 40 horas semanales en el empleo. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Segundo, en el mercado del trabajo. El banco advierte que el desempleo ha aumentado a 9,2% desestacionalizado, “lo que crea riesgos a la baja para la tasa de política en el corto plazo”.

Pero matiza que el fenómeno no es solo cíclico: “parte del aumento del desempleo se debe a problemas estructurales del mercado laboral , incluida la reducción de la semana laboral a 42 horas (desde 44 horas previamente y 45 horas antes de la reforma) y el gran incremento del salario mínimo durante la administración anterior”.

Ese cambio ya tuvo consecuencias en los cálculos del instituto emisor, según el reporte: “En consecuencia, el Banco Central ha elevado sus estimaciones de desempleo estructural y de la tasa de desempleo que no acelera la inflación (NAIRU) a cerca de 8%, desde alrededor de 7% antes de la pandemia”.

El informe se conoce justo cuando el gobierno anunció un proyecto de Ley para para ampliar el ciclo de cálculo de las 40 horas semanales, para acercarlos a los estándares de la OCDE.