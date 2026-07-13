SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral

    Un reporte de la institución financiera estima que la actividad crecerá 3% en 2027 y que el Banco Central no moverá la tasa de interés este año.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Bank of America Michael Dwyer

    Bank of America (BofA) actualizó su mirada sobre la economía chilena a días de que el Senado vote el proyecto de megarreforma. En su informe “Chile: Pro-growth bill and monetary policy”, la entidad sostiene que “Chile está tramitando por la vía rápida su megaproyecto de ley procrecimiento, ahora con menores costos fiscales y una rebaja más profunda del impuesto corporativo, a 22% hacia 2029”.

    El documento, firmado por el economista para el Cono Sur Sebastián Rondeau junto a David Hauner y Claudio Irigoyen, agrega que “las reformas deberían apoyar la inversión" y elevar el crecimiento del PIB del país en 2027.

    Respecto de la tramitación, BofA describe una agenda acelerada. “El gobierno está intentando enviar su megaproyecto procrecimiento a aprobación final antes del feriado del 16 de julio.

    La Comisión de Hacienda del Senado adelantó la votación al viernes, con miras a una votación en la sala del Senado el 14 de julio y la aprobación de la Cámara el 15 de julio”, señala el reporte.

    Sobre esa base, el banco proyecta un desenlace favorable en el corto plazo: “Esperamos que la megaley procrecimiento sea aprobada por el Congreso tan pronto como este mes, acelerando los planes de inversión”.

    Menor costo fiscal y rebaja de impuestos

    Uno de los puntos que más releva la entidad son las indicaciones que introdujo el Ministerio de Hacienda para aliviar el impacto en las cuentas públicas.

    “El Ministerio de Hacienda enmendó el megaproyecto. Los cambios clave incluyen una estabilidad tributaria reducida a 10, 15 o 20 años, que ahora incorpora una sobretasa de 1,5% al impuesto corporativo para las empresas que opten por el régimen de estabilidad”, detalla BofA.

    A ello se suma el recorte en el alcance del incentivo al empleo, la medida que anunció el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en entrevista con Pulso.

    Ministro Quiroz negociando la megarreforma en el Congreso. Según Bofa, el PIB crecerá 3% si se aprueba el proyecto. Dedvi Missene

    “El gobierno limitó el (subsidio al) empleo a las firmas exportadoras de conocimiento, reduciendo el costo fiscal desde US$1.400 millones a cerca de US$ 600 millones”, indica el informe.

    En materia tributaria, el banco también mencionó la rebaja al impuesto de primera categoría, consignando la fallida propuesta de Hacienda que, en el marco de las negociaciones en el Congreso, apuntaba a 22% (aunque finalmente fue desechada).

    “En el proyecto, el impuesto corporativo baja de 27% a 25% en 2027, 23% en 2028 y 22% en 2029, frente a una tasa terminal de 23% anterior. Pero los usuarios de la estabilidad tributaria pagarían 23,5%, por la sobretasa de 1,5%”, precisa.

    PIB: de un 2026 débil a un rebote de 3%

    En cuanto a la actividad, BofA reconoce un presente frágil y advierte que los riesgos para este año apuntan a la baja.

    “Esperamos que la economía se recupere de un bache este año (crecimiento del PIB de 1,4%, con riesgos a la baja). Tras los proyectos procrecimiento y otros esfuerzos por acelerar las inversiones, vemos el crecimiento del PIB repuntando a 3% el próximo año”, afirma.

    Como respaldo de esa apuesta, el banco asegura que “los datos ya muestran que los planes de inversión y los permisos se han acelerado durante esta administración”.

    La debilidad actual, en todo caso, queda reflejada en otro dato del informe: el Imacec no minero ha crecido solo 0,2% en lo que va del año.

    Inflación sobre la meta, pero tasas no se moverán

    El reporte pone una nota de cautela en los precios. Recordó el IPC nulo de junio que estuvo por debajo de algunos pronósticos que habían previsto un registro negativo, advirtiendo sobre los altos precios de los alimentos.

    En doce meses el IPC acumula un alza de 4,3%, y BofA advierte que se ubica “por sobre la banda de la meta (2%-4%), afectada por el sustancial incremento del precio de los combustibles en marzo”.

    Alza del precios de los alimentos anuló caída de los combustibles. Bank of America no espera cambios en la tasa este año. Andres Perez

    Con todo, la entidad sostiene que “las presiones subyacentes siguen contenidas”: la medida sin volátiles, la preferida del Banco Central, avanzó 0,2% mensual y llegó a 3,4% anual. Sus proyecciones apuntan a una inflación de 4% este año y de 3,2% el próximo.

    En política monetaria, BofA descarta movimientos en lo que resta de 2026. “Pese a la sorpresa al alza, la inflación sin volátiles sigue contenida. Y es improbable que el Banco Central suba las tasas en medio de una economía débil”, plantea.

    Su escenario base es que “el BCCh se mantendrá en pausa este año, con algunos riesgos de recortes si el mercado laboral no se recupera”.

    El giro vendría después: “Proyectamos alzas de 50 puntos base el próximo año, ya que esperamos que el crecimiento del PIB repunte en medio de las políticas procrecimiento, incluida la aprobación de la megaley”.

    Las 42 horas: presión de costos y desempleo estructural

    La reforma que acortó la jornada laboral a 40 horas en un plazo de cinco años (42 horas en régimen este año) aparece dos veces entre las advertencias del informe.

    Primero, en el frente de los precios: “La reducción de la semana laboral a 42 horas presiona los costos laborales”, sostiene BofA.

    Como evidencia, consigna que los salarios subieron 7,3% anual en mayo, equivalente a 3,2% real, acelerándose desde el 5,7% anual del mes previo.

    Bank of América abordó los efectos del salario mínimo y 40 horas semanales en el empleo. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Segundo, en el mercado del trabajo. El banco advierte que el desempleo ha aumentado a 9,2% desestacionalizado, “lo que crea riesgos a la baja para la tasa de política en el corto plazo”.

    Pero matiza que el fenómeno no es solo cíclico: “parte del aumento del desempleo se debe a problemas estructurales del mercado laboral, incluida la reducción de la semana laboral a 42 horas (desde 44 horas previamente y 45 horas antes de la reforma) y el gran incremento del salario mínimo durante la administración anterior”.

    Ese cambio ya tuvo consecuencias en los cálculos del instituto emisor, según el reporte: “En consecuencia, el Banco Central ha elevado sus estimaciones de desempleo estructural y de la tasa de desempleo que no acelera la inflación (NAIRU) a cerca de 8%, desde alrededor de 7% antes de la pandemia”.

    El informe se conoce justo cuando el gobierno anunció un proyecto de Ley para para ampliar el ciclo de cálculo de las 40 horas semanales, para acercarlos a los estándares de la OCDE.

    Lee también:

    Más sobre:Mercado laboral40 horasMegarreformaBank of AmericaBofaEconomíaCrecimineto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía

    Paulina Núñez llama a los senadores del PPD a respetar acuerdo por megarreforma e insta a nueva reunión con Alvarado y Quiroz

    Centro médico de Atacama tramitaba bonos falsos de Fonasa: fraude superó los $260 millones

    Eventual regreso de Steinert al gobierno desata críticas en el oficialismo

    “Cuánta soberbia”: FA reprocha dichos de Quiroz para tratar de cerrar polémica con el PPD por el megaproyecto

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    Lo más leído

    1.
    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    2.
    Comisión de Hacienda del Senado aprobó solo con votos del oficialismo la invariabilidad tributaria

    Comisión de Hacienda del Senado aprobó solo con votos del oficialismo la invariabilidad tributaria

    3.
    Nuevo dueño de Enjoy de Punta del Este anuncia su plan de crecimiento tras sellar compra

    Nuevo dueño de Enjoy de Punta del Este anuncia su plan de crecimiento tras sellar compra

    4.
    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    5.
    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    6.
    Tras última baja, precios de combustibles en Chile quedan entre los menores de la OCDE y solo dos países volvieron al nivel previo a la guerra

    Tras última baja, precios de combustibles en Chile quedan entre los menores de la OCDE y solo dos países volvieron al nivel previo a la guerra

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PGU aumentará a partir de septiembre: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto y cómo solicitarla?

    PGU aumentará a partir de septiembre: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto y cómo solicitarla?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía
    Chile

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía

    Paulina Núñez llama a los senadores del PPD a respetar acuerdo por megarreforma e insta a nueva reunión con Alvarado y Quiroz

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral
    Negocios

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral

    Gobierno incluye en el proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo cambios a la ley de 40 horas

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Mano de Dios, “animales”, bloqueos de FIFA y las Malvinas: el clásico Argentina vs. Inglaterra enciende el Mundial 2026
    El Deportivo

    Mano de Dios, “animales”, bloqueos de FIFA y las Malvinas: el clásico Argentina vs. Inglaterra enciende el Mundial 2026

    Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega del Mundial

    El desafiante mensaje de Joe Cole antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra: “A Messi hay que mandarlo a dormir”

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park
    Cultura y entretención

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    “No me asusta morir”: los últimos años de Sam Neill entre la vuelta a Jurassic Park y sus memorias

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    ¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?
    Mundo

    ¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas