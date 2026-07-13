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    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    "Es proyecto de ley", dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien no obstante, afirmó que el gobierno honrará el cumplimiento de las 40 horas, solo que la intención es que que su cálculo sea más parecido a los estándares de la OCDE.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El ministro del Trabajo, Tomás Raum dijo que “es proyecto de ley" la iniciativa para calcular las 40 horas. MARIO TELLEZ

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, salió al paso de las declaraciones de las exministras del gobierno de Gabriel Boric, Jeannette Jara y Camila Vallejo, quienes criticaron una de las propuestas elaboradas por la Mesa de Reactivación Laboral que, a su juicio, elevaría la jornada de trabajo hasta 52 horas a la semana.

    El secretario de Estado afirmó en esa línea que el artículo 31 del Código del Trabajo ya establece que el máximo permitido, incluso con horas extraordinarias, son 52 horas semanales.

    “Eso ya está escrito”, sostuvo.

    En conversación con T13 Radio, la autoridad reiteró que el gobierno de José Antonio Kast va a honrar el cumplimiento de las 40 horas laborales convertidas en ley durante la administración anterior.

    El cálculo para las 40 horas laborales

    Sin embargo, sí admitió que el Ejecutivo sí está buscando la manera de cómo promediar esas 40 horas laborales a la semana.

    Camila Vallejo y Jeannette Jara advirtieron que medidas del gobierno podría extender la jornada laboral. KARIN POZO/ATONCHILE

    “La ley dice que tú tienes que trabajar 40 horas en promedio, y ese promedio se calcula en 4 semanas. Es decir, puedes trabajar, invento, 45 horas una semana, 35 horas (otra semana) y eso da 40. Bueno, eso en muchos países es un ciclo bastante más amplio, 15 semanas, 30, hasta 52 semanas”, explicó.

    El secretario de Estado adelantó que el gobierno presentará en los próximos días una iniciativa legal para la ampliación de dicha estimación promedio de la jornada, pero manteniendo la vigente que es de 42 horas semanales.

    “Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y de hecho lo vamos a presentar esta semana, es una ampliación de este ciclo de cálculo, pero manteniendo la jornada”, anunció.

    Es proyecto de ley. Se está ingresando ahora”, agregó en la conversación.

    Según Rau, las empresas, sobre todo en esta transición al cumplimiento de la normativa, están adaptando los turnos y también advirtió que existen ciertas complejidades en algunos rubros.

    Ministro Rau admitió que las jornadas laborales podrían llegar a 52 horas semanales, pero que eso lo permite el Código del Trabajo. MARIO TELLEZ

    “Pero, de nuevo, insistimos en que la jornada no se cambia, Las 40 horas son las 40 horas”, explicó Rau, quien no descartó que efectivamente pueda haber jornadas que lleguen a un tope de 52 horas a la semana, por aspectos estacionales, aunque deben compensarse después.

    “Estamos pensando más o menos en el promedio de la OCDE, que está entre 15 y 16 semanas, como régimen general, y en ciertos sectores, como el turismo, gastronómico, ampliarlo más, incluso 52 semanas”, afirmó.

    “La jornada no se toca, se amplía el ciclo de cálculo”, reafirmó.

    Situación del mercado laboral

    Más allá de esta discusión en particular, Tomás Rau, enfatizó la prioridad que supone para la administración Kast levantar el debilitado mercado laboral que ya suma 412 meses con tasas de desocupación por encima del 8% y dos meses por sobre el 10% en las mujeres.

    “Nada más precario que no tener empleo. Entonces, todos los cambios que podamos hacer para que las empresas se puedan adaptar mejor en esta crisis laboral autoinferida, como he mencionado, tenemos que, en el fondo, permitir esta adaptabilidad para poder sortear esta crisis”, afirmó.

    El ministro Rau hizo referencia a la entrevista que dio a Pulso el fin de semana, en la cual sostuvo que dicha crisis no es resorte de las gestiones del gobierno de José Antonio Kast, apuntando a la administración anterior.

    “Esto no es algo que surgió ahora con nuestro gobierno. Llevamos 41 meses con esta crisis autoinferida, con alzas los costos laborales… salario mínimo, reducción de la jornada, reforma previsional. Como gobierno nos estamos haciendo cargo y esto no es resorte de un ministro en particular", dijo a Pulso.

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