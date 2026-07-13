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    Nuevo sistema frontal: Meteorología Chile estima que precipitaciones podrían durar cinco días en la RM

    Desde Senapred declararon alerta temprana preventiva en Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos por evento meteorológico.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Aton Chile

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones de normales a moderadas desde las regiones de Coquimbo hasta el Biobío. Se estima que comenzará desde el martes 14 hasta la noche del viernes 17 de julio.

    Debido a ello, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) ha declarado alerta temprana preventiva en Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos por evento meteorológico.

    La jefa de la Unidad Nacional de Alerta Temprana, Carla Palacios, indicó que desde la DMC se han emitido “avisos meteorológicos que indican probables tormentas eléctricas que estarían acompañadas de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén”.

    Senapred ha coordinado acciones preventivas con las autoridades locales declarando los respectivos niveles de alerta. Hacemos un llamado a la comunidad para que actúe con responsabilidad y no se exponga innecesariamente a situaciones de riesgo. De igual forma, es importante informarse por los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades en caso de ser necesario”, indicó Palacios.

    Además, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabezó una reunión con la DMC para coordinar cursos de acción. “Activación de mesas técnicas, conformación de los comités para la gestión del riesgo de desastres en los niveles regionales y provinciales, trabajo con los niveles locales y puesta a punto de los planes de contingencia”, detalló.

    Respecto al evento meteorológico que afectará desde Coquimbo hasta el Biobío, la DMC señaló que, de acuerdo con el modelo del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), muestra un escenario especialmente activo para la zona central. El modelo proyecta el paso de varios sistemas frontales consecutivos, capaces de mantener precipitaciones durante al menos cinco días en la Región Metropolitana.

    Durante las últimas horas, el organismo emitió un aviso meteorológico por precipitaciones normales a moderadas asociadas al avance de un frente frío, confirmando un escenario que los principales modelos meteorológicos vienen mostrando desde hace varios días.

    De acuerdo con la DMC, la Región Metropolitana podría acumular cerca de 70 mm entre el jueves 16 y el viernes 17, en un evento que también respaldan las últimas proyecciones analizadas.

    Entre el jueves y el viernes, dos jornadas intensas del episodio, algunos sectores de Santiago podrían superar los 70 mm de lluvia, mientras que localidades del sur y precordillera de la región podrían acercarse incluso a los 100 mm, de mantenerse la tendencia actual.

    Más sobre:Sistema FrontalPrecipitacionesLluviasAlerta Temprana

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