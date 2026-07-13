Exalcalde arriesga 28 años de cárcel: discusión por reapertura de investigación contra Torrealba se fija para septiembre

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago, la mañana de este lunes, definió postergar hasta el martes 1 de septiembre la discusión respecto a la reapertura de la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Hace un mes, la Fiscalía Centro Norte presentó acusación, pidiendo 28 años de cárcel para el otrora jefe comunal por 29 delitos de fraude al Fisco, seis delitos de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, uno de lavado de dinero y uno de obtención indebida de devolución de impuestos.

Su defensa, en tanto, pidió reabrir la investigación y solicitó diligencias.

Este lunes, se iba a desarrollar la preparación del juicio oral, sin embargo, en un acuerdo de las partes, se optó por postergar esta etapa del proceso.

“Se debe a una solicitud de la defensa en la que, como Fiscalía y la parte querellante estuvimos de acuerdo en atención a que no habían tenido acceso aún a todos los antecedentes acumulados de la investigación y que finalmente conocieron al momento de presentar esta acusación. Ellos hicieron la solicitud en este tiempo intermedio entre que se presentó la acusación y esta audiencia de poder acceder. Nosotros lo facilitamos. Y ellos necesitan un tiempo para poder estudiarlo y analizarlo. En razón de aquello, correspondiendo en definitiva a un derecho de la defensa que no es interés de la Fiscalía conculcar, es que accedimos en esta oportunidad”, explicó el fiscal regional Francisco Jacir.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Respecto a la petición de reapertura de investigación, Jacir precisó que ellos se siguen oponiendo.

“Esa discusión hasta ahora no se ha llevado adelante. Hay una petición de la defensa de reapertura de la investigación en que, por definición, una reapertura dice relación con la reiteración de diligencias que durante la investigación o no se llevaron a cabo o hubo un rechazo del Ministerio Público a las mismas. En este caso, la defensa solicitó la reapertura, pidiendo al tribunal que ordenara la realización de ciertas diligencias. No se ha producido esa discusión aún. Son diligencias que la Fiscalía en su momento rechazó llevar adelante por los fundamentos que en su oportunidad se dieron a la vista. Y esa es la discusión, junto con otras, que se postergaron para la audiencia del 1 de septiembre", precisó el fiscal regional.

Otros condenados en el caso

En julio de 2021, Domingo Prieto, el expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes de Vitacura, fallecido hace un año, informó al municipio de la existencia de irregularidades relacionadas con la falsificación de su firma estampadas en documentos e instrumentos de carácter privado y públicos sobre diversas solicitudes y trámites ingresados.

Su relación de décadas con Torrealba se quebró y se inició entonces la indagatoria contra el exjefe comunal.

El Ministerio Público estima en más de $760 millones el perjuicio a las arcas fiscales asociado al caso.

En junio de 2024, en un juicio abreviado, el fundador de Renovación Nacional y exdirector de Desarrollo Comunitario del municipio, Renato Sepúlveda, admitió los antecedentes y los hechos de la acusación, y se le impuso una condena de cinco años, con cumplimiento bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva, y una multa de $42 millones

En diciembre de 2025, Antonia Larraín, la exdirectora (s) de Desarrollo Social de la comuna, fue condenada, también en procedimiento abreviado, a cinco años de presidio con una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y al pago de una multa de 48 millones de pesos.

Los dos excontadores de la municipalidad Arnaldo Cañas y Augusto César Silva recibieron penas de presidio de tres años, y el pago de multas que parten en los $16 millones.

“Nosotros ya rechazamos en su oportunidad la realización de ciertas diligencias. No nos parece que sean diligencias que sean necesarias para llegar adelante, pero esa decisión le corresponde finalmente al juez que dirige la audiencia. Luego, lo que corresponde es continuar con la audiencia de preparación de juicio oral, no es el juicio oral propiamente tal, instancia para la cual resta un tiempo aún, una vez que culmine la audiencia de preparación”, informó el fiscal regional Centro Norte.

Jacir insistió en que buscarán el cumplimento efectivo de la pena de cárcel para el exalcalde.

“Esta investigación importó la formalización de seis imputados, incluido el imputado Torrealba. El resto de los imputados, salvo uno que falleció hace unos meses atrás, fueron ya condenados, en procedimiento abreviado. Por lo tanto, solo resta la situación procesal del imputado Torrealba por determinar. Conforme a la acusación que interpusimos, creemos que la penalidad que él arriesga por los delitos que cometió es efectivamente de cumplimiento en cárcel”, indicó.