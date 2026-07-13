“Hijo de Ladrón” llega por primera vez al Teatro Regional del Maule

Un hombre intenta comprender cómo llegó a convertirse en ladrón mientras los recuerdos de su infancia, su familia y las personas que marcaron su vida vuelven a aparecer una y otra vez. Esa es la premisa de Hijo de Ladrón, la propuesta de teatro y performance de la compañía maulina La Noche y Tú, que llegará por primera vez al escenario del Teatro Regional del Maule.

Inspirada libremente en la emblemática novela de Manuel Rojas, la obra se presentará el miércoles 15 de julio a las 19:30 horas en el TRM. El montaje tiene una duración de 70 minutos, está recomendado para mayores de 14 años y las entradas se encuentran disponibles en vivoticket.cl

“Nos interesaba acercarnos al universo de Manuel Rojas desde una mirada contemporánea. Más que realizar una adaptación literal, buscamos rescatar temas que siguen siendo muy vigentes, como la exclusión, la identidad y la búsqueda de un lugar en el mundo”, expresó el director, actor y dramaturgo de la obra, Rodrigo Calderón Poblete.

La propuesta -financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2026- mezcla teatro y performance para acercar al público a una historia marcada por la búsqueda de identidad, la herencia familiar y las desigualdades sociales.

“Más allá de la figura del ladrón, hay una historia sobre la familia, las oportunidades y la búsqueda de un lugar en el mundo. Son temas que siguen siendo muy reconocibles para el público actual”, añadió la dramaturga, Paola Alarcón Berríos.

La Noche y Tú

La Noche y Tú es una compañía de artes escénicas con base en la Región del Maule, cuyo trabajo se caracteriza por la experimentación con distintos formatos y la utilización de espacios no convencionales, buscando generar nuevas experiencias para el público.

Además de su labor artística, la agrupación es fundadora de CasaLab, Centro de Investigación Escénica ubicado en Talca, dedicado al desarrollo de residencias, laboratorios e instancias formativas para artistas de la región y del país.

Ficha artística y técnica

Dirección y dramaturgia: Rodrigo Calderón Poblete

Asistencia de dirección y dramaturgia: Paola Alarcón Berríos

Producción: Francisca Navarrete Valdés

Elenco: Rodrigo Calderón Poblete; Catalina Sepúlveda Muñoz; Fernanda Valdés Tala; Juan José Navarro Núñez; Bárbara Molina Vega; y Alexis Castro Alvear

Diseño sonoro y composición: Fernando Vidaurrazaga Hermosilla

Diseño integral: Matías Rojas

Encargada de comunicaciones: Camila Soto AlbornozRegistro audiovisual: Tejido Visual Producción

Fotografía: Fernanda Rojas

Asistencia técnica: Valentina Soto Albornoz