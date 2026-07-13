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    Comité Policial: Robos con violencia han disminuido un 16% en lo que va del 2026

    Según detalló el ministro Arrau, en el caso de la Región Metropolitana la disminución es del 20%.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo un nuevo comité policial encabezado por el ministro de Seguridad, Martín arrau, ocasión en que se dio a conocer que los robos con violencia e intimidación han disminuido un 16% en lo que va del 2026.

    Tras el encuentro, en el que participaron los diferentes organismos de seguridad, es que el ministro detalló que “estamos hablando de delitos que son los que generan mayor percepción e inseguridad en la población, son los que llamamos encerronas, turbazos, abordazos, robos violentos en el hogar”.

    Según detalló la autoridad, en el caso de la Región Metropolitana la disminución es del 20%.

    “Estamos claros que nos queda un largo camino en esto, en seguir mejorando las cifras poco a poco, pero detrás de cada una de estas cifras de los delitos que se cometen hay ciudadanos, familias que tienen susto, que tienen temor, y por eso nunca podemos olvidar que el rol primario del Estado es garantizar la seguridad”, añadió.

    Arrau, además abordó una reciente visita realizada a la cárcel de San Antonio destacando el rol de Gendarmería y adviritendo un deterioro en la infraestructura penitenciaria.

    “Una cárcel que tiene más de 80 años, una capacidad para 250 internos, hoy día tiene 521 internos, con un deterioro de infraestructura por los años, también por el ambiente salino, con varias dificultades, y se mantiene en operación gracias al tremendo esfuerzo, al método, a la constancia de los funcionarios de Gendarmería”, expresó.

    Asimismo, se refirió a una visita al puerto de San Antonio apuntando que no estaban funcionando los sistemas de escáner de contenedores, ni se estaban inspeccionando físicamente contenedores.

    “A la luz de que Chile y los puertos específicamente son un foco estratégico para el crimen organizado, para el contrabando donde efectivamente Chile se ha transformado en una puerta de entrada y salida de drogas y de precursores para la producción de esas drogas, es que como país tenemos que mirar con otros ojos efectivamente lo que estamos haciendo en nuestros puertos”, mencionó.

    Asimismo, apuntó que se está trabajando en presentar un plan para la mejora de protección de fronteras, puertos y complejos fronterizos. "Chile tiene que cambiar el estándar de protección de nuestras fronteras y dejar de lado ciertas prácticas que efectivamente no están a la altura de las circunstancias“, señaló.

    Respecto a los robos violentos, el ministro señaló que en Maipú el robo violento cayó un 7,7%, aunque mencionando que la comuna mantiene altos niveles de victimización y percepción de inseguridad.

    Materia Legislativa

    En materia legislativa, el ministro señaló que “durante esta semana deberíamos avanzar y aumentar el nivel de urgencia en el proyecto de ley que regula el uso de la fuerza, para dar más certeza a nuestras fuerzas de orden y seguridad, y también el proyecto que extiende la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de franco de las policías”.

    Asimismo se refirió al proyecto que busca que se pueda retener por mayor tiempo a quienes se encuentran en situación irregular en el país, pasando de los cinco días a los 180. “El plazo que hay hoy día en nuestra legislación es del todo insuficiente”, mencionó.

    Fatal atropello en Viña del Mar

    Finalmente, el ministro también abordó el fatal atropello ocurrido en Viña del Mar, señalando que “aparentemente este es un tema de tránsito, está siendo investigado con mucho celo”.

    Asimismo, sostuvo que “empatizamos con esas familias, con esas personas heridas, con la situación de inseguridad que efectivamente se vivió ayer. Efectivamente yo creo que hay que dar un poco de espacio para que la investigación avance”.

    A la vez, respecto a las medidas de seguridad y permisos en la feria, el ministro mencionó que “Mucho de esto depende de los municipios, son los municipios quienes tienen la labor de administrar el espacio público, y por tanto los municipios son quienes dan o deniegan efectivamente los permisos de uso de ese espacio público”.

    Más sobre:Comité PolicialMartín ArrauRobos Violentos

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