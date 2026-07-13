SK Hynix sufre su mayor caída de la historia tras su debut en el Nasdaq

Las acciones de SK Hynix cayeron más de 15% en Seúl este lunes, en su peor día en bolsa tras el sólido debut del fabricante de chips en el Nasdaq, mientras los inversionistas tomaban utilidades y evaluaban la demanda de chips de memoria para inteligencia artificial frente a las fuertes alzas que ha tenido la acción este año.

Los papeles del gigante de los chips cerraron con una baja de 15,4% el lunes, la mayor caída registrada en su historia.

Su caída fue tan grande que perdió más de US$ 370.000 millones en valor bursátil, por debajo del US$ 1 billón.

El debut en Wall Street

La fabricante surcoreana de chips de memoria había subido 13% en su debut en Wall Street el viernes, lo que reflejó un fuerte apetito de los inversionistas estadounidenses por acciones de semiconductores vinculadas a la inteligencia artificial.

La caída del lunes refleja una combinación de toma de utilidades e incertidumbre sobre cómo deben valorizarse las acciones que cotizan en Estados Unidos en relación con las que cotizan en Corea del Sur.

Analistas señalan que el debut de los ADR generó, en la práctica, un nuevo parámetro para que los inversionistas evalúen la valorización de la compañía.

“Este retroceso se produce en un contexto de altas valorizaciones, que han comenzado a presionar a los activos ante la creciente incertidumbre sobre los próximos resultados empresariales. A ello se suma un informe que señalaba que las cifras de la compañía podrían situarse cerca de un 8% por debajo de las expectativas del mercado”, dijo Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB

La fuerte venta de acciones también provocó una caída cercana al 9% en el índice Kospi, de la Bolsa de Seúl.

Este comportamiento parece responder, en buena medida, a un movimiento correctivo tras el fuerte avance y el elevado optimismo acumulado en torno al sector.

“Además, el aumento del apalancamiento entre los inversionistas ha amplificado la magnitud de la corrección”, agregó Mieres.

Una brecha entre ambos mercados

Los ADR de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) que cotizan en Estados Unidos se transan con un premio de entre 13% y 14% respecto de sus acciones locales, dijo a la cadena CNBC Daniel Yoo, estratega global de Yuanta Securities, en el programa “Squawk Box Asia”.

El experto agregó que el fuerte movimiento de SK Hynix generó una tasa de descuento de más de 20% entre sus listados en Estados Unidos y Corea del Sur.

Yoo dijo que la venta masiva también estuvo impulsada por la mecánica de la operación, a la que calificó de “emisión adicional de acciones” que aumentó la oferta de títulos disponibles para los inversionistas. “El mercado está tomando esto como un período de corrección para SK Hynix a nivel doméstico”.