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    Trump asegura que Estados Unidos está tomando el control de Ormuz mientras Irán confirma el cierre del paso

    Este domingo la Guardia Revolucionaria iraní anunció que el paso de Ormuz queda cerrado a la navegación “hasta nuevo aviso”.

    Por 
    Europa Press
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    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el Ejército norteamericano está tomando el control del paso de Ormuz, en medio del repunte de las tensiones mientras las autoridades de Irán han confirmado el cierre de la estratégica vía marítima tras el anuncio en este sentido de la Guardia Revolucionaria este domingo.

    “Estamos tomando el control del estrecho. No les queda nada”, ha afirmado el presidente de Estados Unidos en declaraciones a la cadena Fox News, en la que ha hecho referencia a unos extensos contactos durante las últimas jornadas para poner fin a las tensiones en la zona y que, según el jefe de la Casa Blanca, descarrilaron por nuevas demandas de Teherán.

    Según ha relatado Trump, los líderes iraníes mantuvieron negociaciones con Washington durante once horas en las que “todo quedó acordado”, pero después comenzaron a exigir cambios. Por todo ello ha justificado los últimos ataques estadounidenses en la zona, incidiendo en que la República Islámica está recibiendo una “paliza” en la guerra, una vez ha dado por rota la tregua que mantenían Washington y Teherán en virtud del preacuerdo firmado en junio.

    En medio de este cruce de reproches, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, entidad creada por Teherán para la gestión del tránsito marítimo, ha confirmado que el paso está clausurado “debido a las recientes acciones hostiles de las fuerzas estadounidenses”.

    “El paso por el estrecho de Ormuz resulta actualmente inviable. Tan pronto como se restablezca la estabilidad y la calma, se revisarán todas las solicitudes de acuerdo con el calendario previsto y se reanudará el proceso de concesión de permisos”, ha afirmado la entidad iraní.

    Este domingo la Guardia Revolucionaria iraní anunció que el paso de Ormuz queda cerrado a la navegación “hasta nuevo aviso” tras realizar disparos de advertencia contra un buque que presuntamente habría ignorado sus instrucciones en la zona.

    “Debido a la brecha de seguridad causada por la intervención ilegal de potencias extranjeras, el estrecho de Ormuz queda cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en la región, y no se permitirá el paso a ningún buque”, señaló la rama de las fuerzas iraníes en un comunicado oficial recogido por la cadena estatal ‘IRIB’.

    Este paso llevó a un nuevo episodio de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán con una oleada de ataques estadounidenses enmarcados, según la versión del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), en la represalia por la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota que habría ignorado sus instrucciones.

    Más sobre:IránEstados UnidosOrmuzDonald Trump

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