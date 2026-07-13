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    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa, mediante su sitio web, se trata de interrupciones del suministro a realizar por algunas horas, con el objetivo de concretar trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz programado

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el lunes 13 de julio:

    • Huechuraba: desde las 10:00 a las 13:00 horas.
    • Recoleta: desde las 9:00 a las 15:00 horas.
    • Recoleta: desde las 9:30 a las 10:30 horas.
    • Vitacura: desde las 9:30 a las 13:30 horas en el sector verde. (Sector azul cuenta con corte programado para el martes).
    • Las Condes: desde las 14:00 a las 17:00 horas.
    • Ñuñoa: desde las 10:00 a las 18:00 horas.
    • Ñuñoa: desde las 10:00 a las 17:00 horas.
    • La Granja: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Maipú: desde las 11:00 a las 15:00 horas.
    • Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Pudahuel: desde las 10:00 a las 12:00 horas.

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Ante eventuales interrupciones del servicio se puede contactar a Enel mediante los siguientes canales:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página de emergencias de Enel, que permite reportar cortes y visualizar el mapa en línea.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696 / 22 696 000.
    Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnelReposiciónMapa

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