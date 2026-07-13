Ricardo Gareca llegó a Chile con una misión específica: clasificar a la Roja al Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. A estas alturas, está suficientemente claro que no lo consiguió. Y, más aún, que su paso por la Roja fue nefasto. Pocas veces un técnico del combinado nacional reveló tan escaso conocimiento del medio en que estaba trabajando. Y menos aún son los que no dejaron absolutamente ningún legado en su paso por el fútbol chileno.

Por estos días, mientras los hinchas nacionales, varios de los cuales se ilusionaron con su llegada, después de un escasamente productivo ciclo de Eduardo Berizzo, miran a distancia el torneo, Gareca festeja. Aunque adoptó la nacionalidad peruana, después del exitoso período en que llegó con los del Rímac al Mundial de Rusia, hoy le resulta más conveniente relucir su nacionalidad original.

Después de dejar a Chile sin Mundial: Ricardo Gareca reaparece celebrando la clasificación de Argentina a semifinales

Gareca exhibió la forma en que vivió la victoria del equipo de Lionel Scaloni ante Suiza a través de la cuenta @sustanciadigital en Instagram, la plataforma que ha ocupado durante todo el Mundial para realizar análisis de los encuentros del máximo evento futbolístico a nivel planetario.

“Terminó Argentina-Suiza. Qué sufrimiento. Argentina en las finales. Ni más ni menos que ante Inglaterra, pero qué sufrimiento”, sostiene, antes de interactuar con su mujer, con la que vio el encuentro ante los helvéticos en un auténtico santuario, con una imagen de Diego Maradona como parte de la singular escenografía.

“Culmina con ocho partidos, hasta lo último del Mundial. Ni más ni menos que se viene Argentina-Inglaterra y España con Francia. Qué partidos. Tres equipos europeos y un sudamericano en las finales”, detalla.

Después, se adentra en el cometido de los transandinos, aunque con escasa profundidad. “Con un gol espectacular de Julián Álvarez, Argentina, con su característica, dejando la vida en el campo de juego, con una Suiza que cae de pie. Gran Mundial de Suiza, sin lugar a dudas, en un partido emocionante”, explica, a modo de anuncio para su intervención en el programa de este lunes en su canal en Youtube.