La desconocida reunión entre Gareca y Berizzo en la que el Tigre avisó que no se irá de la Roja sin indemnización

Ricardo Gareca no se va de la Roja. Su puesto hace tiempo está en entredicho. En la ANFP no estám conformes con el proceso del Tigre, pero las arcas en Quilín no tienen lo suficiente para costear la indemnización del entrenador. El viernes, luego de una reunión, Pablo Milad confirmó la continuidad del estratega. “Los contratos son para cumplirlos. Va relacionado siempre lo contractual de lo monetario. Nunca se separó una cosa de la otra. La Selección no jugó mal ante Ecuador. Tuvo un primer tiempo muy bueno, que no veíamos hace mucho tiempo, ante un rival que va segundo. La convicción es seguir luchando, con mucha fuerza y los jugadores que tenemos. Hay que darles la oportunidad de seguir fogueándose y madurando futbolísticamente”, señaló el presidente del fútbol chileno.

Horas después, el propio DT habló de su continuidad. “Me junté con Pablo, el presidente, con Jorge Yunge y con Marko (Biskupovic), el gerente deportivo, estuvimos intercambiando opiniones. Querían saber cómo estábamos nosotros. Les manifestamos que la idea nuestra es continuar. Fue un intercambio de palabras porque tengo una excelente relación con ellsos. Al tiempo en que ellos pensaron, me volvieron a llamar y nos ratificaron”, comentó el entrenador.

Gareca seguirá al mando de la Selección hasta, por lo menos, la fecha FIFA de junio. (Foto: Photosport)

Lo cierto es que el estratega nunca ha tenido la intención de irse gratis. Desde que comenzaron las tratativas, en enero del año pasado, la ANFP siempre ha cumplido con todas las exigencias. El sueldo del Tigre es de US$ 2,7 millones por temporada, sin cláusula de salida. El contrato dura hasta que el cierre de las Eliminatorias, con la posibilidad de terminarse antes cuando la Roja quede sin chances matemáticas de ir al Mundial. Echarlo costaba US$ 1,3 millones más impuestos. Cortar el vínculo de manera anticipada podía llevar al estratega a demandar a la asociación por incumplimiento.

La cumbre con Berizzo

Cuando Gareca llegó a Chile, una de sus primeras reuniones fue con Eduardo Berizzo. Ambos se juntaron en la zona oriente de Santiago. El propio entrenador reconoció que existió esta charla, en su presentación. Claro que ahí no se reveló todo el contenido de la conversación. El Tigre entonces dio a entender que uno de los principales tópicos fue la situación de Claudio Bravo, a quien el Toto había cortado del proceso y el nuevo DT quería reincorporar. Sin embargo, no fue lo único que hablaron.

Según supo El Deportivo, la conversación tocó varios temas que le interesaban al actual estratega de la Selección. El exseleccionador de Perú le consultó a su colega por algunos jugadores, por el manejo de los dirigentes, entre otros tópicos. También le preguntó como era la prensa. Hasta que en un momento, Gareca hace la consulta decisiva. “¿Vos por qué renunciaste?”, le dijo el Tigre al otrora ayudante de Marcelo Bielsa. “El ambiente no daba para más”, respondió Berizzo. Lo cierto es que el exDT de Paraguay ya no contaba con la aprobación del público. En su último partido se fue entre fuertes pifias del estadio Monumental.

“¿Pero te fuiste sin nada?”, retrucó el actual entrenador de la Roja. “Sí, no cobré un peso”, señaló el Toto. Esto último llamó profundamente la atención de Gareca. “Yo jamás haría algo así... Que me paguen todo o no me voy”, lanzó el estratega. Algo que ha cumplido hasta ahora.

La comparación con el Toto

Berizzo presentó su renuncia, entre otras cosas, por la hostilidad que recibía. El Tigre, en cambio, está impávido ante las críticas. No lee prensa e ignora los insultos en el Estadio Nacional. Además no va a ver partidos del fútbol chileno, lo que evita que tenga contacto con el fanático. En el ámbito privado, en ANFP existe molestia por esta actitud indolente que ha tenido el DT.

Públicamente llaman a creer. Sin muchos argumentos de peso más que las complejas combinaciones matemáticas que se deben dar en el cierre de las Eliminatorias. “Ricardo mostró fuerza, convicción y ganas de seguir. Esto se va ir evaluando partido a partido. Uno piensa en momentos de impotencia demasiadas cosas. Por eso las conversaciones deben hacerse con la mente fría. Con la renuncia de Gareca la pregunta era quién va a aceptar dirigir cuatro partidos en estas Eliminatorias, que son tan complejas. Le preguntamos como se encontraba él, porque la presión del estadio no es fácil, lo vivimos con Berizzo. Él está con todas las fuerzas. Nadie esperaba estos resultados. Yo tenía la convicción de que podíamos clasificar, pero la realidad se vio empañada con malos resultados y presentaciones. El dolor es profundo. Es una frustración. Estamos peleando en la cola con una posibilidad que se puede dar o no”, dijo Milad el viernes.

En tanto, el mensaje de Gareca es claro. “Queremos estar hasta las últimas consecuencias. Por su puesto que entendemos las críticas, pero también está lo que pensamos nosotros, y respecto a eso estamos con muchas ganas de poder revertir la situación (…) la parte económica para mí no es un problema, lo que queremos nosotros es quedarnos y tratar de revertir la situación deportiva. Si en un lugar no me quieren, ya es decisión de la dirigencia, pero nos ratificaron en el cargo”, dijo este sábado, desde el aeropuerto, antes de embarcar rumbo a Argentina.