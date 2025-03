¿Cómo se gestó el arribo de Ricardo Gareca? La negociación que trajo al Tigre a la Roja

El 24 de enero de 2024, Ricardo Gareca fue oficializado como director técnico de la selección chilena. Se renovaba la esperanza tras el fallido paso de Eduardo Berizzo. De eso han transcurrido 431 días y lo cierto es que el período del Tigre tampoco resultó. Hoy, la Roja está virtualmente eliminada del Mundial de 2026. Solo un milagro deportivo podría llevarla al repechaje.

En su momento, el extécnico de Perú fue catalogado como un hombre de consensos. En la carpeta de la ANFP había otros candidatos, sin embargo, Pablo Milad terminó optando por el Tigre. “Lo pedían ustedes, la prensa y todos los hinchas. Si estuviésemos en esta situación con otro técnico, ustedes nos dirían; ‘¿Por qué no trajeron a Gareca?”, lanzó el curicano tras el empate entre Chile y Ecuador.

Sin embargo, la llegada del Tigre contempló una serie de reuniones y revisión de otros currículums. No fue una decisión fácil. Finalmente, Milad desechó otras opciones que le dieron desde la gerencia de Selecciones, que entonces encabezaba Rodrigo Robles.

En la búsqueda del Tigre

Milad terminó inclinándose por Gareca, pese a las dudas que el curicano siempre le manifestó a sus más cercanos. Al presidente del fútbol chileno le daba vueltas su último paso por Vélez Sarsfield, club en el que solo cosechó un 8,33% de rendimiento . Sin embargo, su directorio estaba de acuerdo con que era una buena alternativa, más aún frente al clamor popular que pedía el arribo del transandino. Para convencer al Tigre, el curicano viajó a Buenos Aires para dialogar. Ahí tuvieron sus primeros acercamientos. Pero también llegaron las primeras dudas.

El Tigre nunca mostró un conocimiento recabado del fútbol chileno. Al contrario, no ahondaba en jugadores ni alternativas para llevar adelante su proceso. A medida que avanzaban las tratativas esto se fue notando más. La ANFP cumplió todas sus exigencias, tanto económicas (US$ 2,7 millones por temporada y sin cláusula de salida) como a nivel de funciones. Siempre dejó en claro su poco interés en inmiscuirse en las selecciones juveniles. Ha repetido que no es su tarea buscar nuevos talentos.

FOTO: Photosport.

Gareca, casi al llegar a Chile, comenzó a generar dudas. En su presentación, incluso, aseguró no conocer a Brayan Cortés, el portero de Colo Colo. A esa altura, nadie le tomó el peso a su falta de conocimiento frente a las expectativas que generaba.

Los comentarios en Juan Pinto Durán eran que se trataba de un entrenador antiguo, con metodologías obsoletas y entrenamientos sin muchas cargas. Esto fue ignorado en un principio, cuando la Roja mostró nuevos aires en los primeros amistosos, al derrotar a Albania (3-0) y perder luchando ante Francia (3-2). Sin embargo, tras la Copa América, donde Chile se despidió en la fase de grupos, y sobre todo luego de caer ante Bolivia en el Estadio Nacional, cambió radicalmente la confianza en el proceso del transandino.

Una “ayuda”

Además de acompañarlo su círculo de hierro, compuesto por el ayudante Sergio Santín y el preparador físico Néstor Bonillo, Gareca llegó a JPD con un amplio grupo de analistas. Claro que estos últimos trabajan desde Buenos Aires. Por eso la ANFP decidió agregar nuevos elementos a su staff, todos costeados por la sede de Quilín. Por ejemplo, recontrataron a Sebastián Rojas como preparador físico. Para la ANFP era imperativo tener a alguien que conociera la estructura, ante la desinformación evidente que exhibía el DT. También se sumó Bruno Vásquez, como preparador de arqueros.

Foto: Javier Torres/Photosport

Los otros que quisieron el puesto

La ANFP tuvo más opciones cuando se fue Berizzo. José Pékerman se juntó dos veces con Rodrigo Robles, el exgerente deportivo, en Buenos Aires. Milad, sin embargo, prefirió borrarse del último encuentro porque todo ya estaba avanzado con Gareca.

El exseleccionador de Colombia tenía interés en trabajar en el país, pero no tenía a su cuerpo técnico definido. Eso fue determinante. El transandino quería armarlo sobre la marcha, pero no tener claro a sus acompañantes frenó a la ANFP. El plan de Pékerman era convencer a Walter Samuel y Javier Mascherano (este último, hoy DT del Inter Miami).

Otro nombre en la lista fue Juan Pablo Vojvoda, hoy técnico de Fortaleza y ex Unión La Calera, quien también convencía a la gerencia. Pero fue el propio entrenador quien desistió de la chance en este caso. Les dijo que no se sentía preparado para asumir un desafío a nivel de Selección. De hecho, reveló que tuvo una oferta de Flamengo, la cual también rechazó por no querer adelantar etapas.

Milito, el favorito

Rodrigo Robles buscaba convencer al directorio de llevar a Gabriel Milito. Era su candidato. Sin embargo, para la mesa era un tema importante su infructuoso paso por O’Higgins, entre 2017 y 2018, donde logró un 44.87% de rendimiento.

El transandino estaba interesado en dirigir a la Roja. Pero finalmente los contactos no prosiguieron. Al poco tiempo, Milito llevó al Atlético Mineiro a la final de la Copa Libertadores.

¿Y Alfaro?

El actual entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, también estuvo en la órbita de Quilín. El argentino estaba en el radar de la directiva desde su clasificación a Qatar 2022 con Ecuador.

No obstante, cuando se fue Berizzo, el transandino estaba iniciando su proceso en Costa Rica. Uno que duró pocos meses. En el entorno del estratega dicen que estaba dispuesto a venir a Chile. En la ANFP, que su estadía en Centroamérica les impedía negociar.

Luego de la Copa América, y ya con Gareca en la Roja, Alfaro interrumpió su etapa en Costa Rica y se fue a Paraguay, donde ha tenido un rendimiento excepcional y hoy está en la parte alta de las Eliminatorias.