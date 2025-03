Pablo Milad confirma la continuidad de Ricardo Gareca en la Roja: “Los contratos son para cumplirlos”

Ricardo Gareca sigue en la Roja. Tal como adelantó El Deportivo, el Tigre no se mueve de su cargo. Luego de la extensa reunión entre la dirigencia y el cuerpo técnico, Pablo Milad dio a conocer los argumentos que explican la continuidad del estratega. “Los contratos son para cumplirlos. Va relacionado siempre lo contractual de lo monetario. Nunca se separó una cosa de la otra. La Selección no jugó mal ante Ecuador. Tuvo un primer tiempo muy bueno, que no veíamos hace mucho tiempo, ante un rival que va segundo. La convicción es seguir luchando, con mucha fuerza y los jugadores que tenemos. Hay que darles la oportunidad de seguir fogueándose y madurando futbolísticamente”, señaló.

“Se está planificando lo que viene, él en ningún caso ha renunciado. Va a seguir al mando de la Selección. Planificamos lo que viene y son fechas muy difíciles. Históricamente hemos sacado puntos en Bolivia, pero ante Argentina solo tenemos un triunfo. Vamos a agotar todas las posibilidades de sacar adelante estos partidos y tener buenos resultados. No podemos ahora bajar los brazos”, añadió el timonel.

Milad y Gareca en Juan Pinto Durán. (Foto: Photosport)

El curicano, de paso, defendió su gestión al mando de la ANFP y miró hacia adelante con Gareca en la ecuación. “Es muy difícil pensar en dos triunfos, pero nada es imposible en el fútbol. Nosotros como dirigentes debemos seguir minimizando las variables y entregando todo lo que se necesita. Hicimos ampliaciones incluso de dormitorios en Juan Pinto Durán. Pusimos riego automático, que no había. Hemos ido mejorando cosas en virtud de que esto se traduzca en un buen rendimiento, que lamentablemente no lo hemos tenido”, dijo.

“Ricardo mostró fuerza, convicción y ganas de seguir. Esto se va ir evaluando partido a partido. Uno piensa en momentos de impotencia demasiadas cosas. Por eso las conversaciones deben hacerse con la mente en fría. Con la renuncia de Gareca la pregunta era quién va a aceptar dirigir cuatro partidos en estas Eliminatorias, que son tan complejas. Le preguntamos como se encontraba él, porque la presión del estadio no es fácil, lo vivimos con Berizzo. Él está con todas las fuerzas. Nadie esperaba estos resultados. Yo tenía la convicción de que podíamos clasificar, pero la realidad se vio empañada con malos resultados y presentaciones. El dolor es profundo. Es una frustración. Estamos peleando en la cola con una posibilidad que se puede dar o no”, agregó.

Milad asegura que desde la ANFP no le pidieron la renuncia al Tigre. “Queríamos saber cómo estaba. Hubo muchos comentarios, pero él nunca pensó en irse. Las responsabilidades se analizan después. Nuestra misión es disminuir las variables y traer al técnico que más creemos que puede a andar bien. A Gareca no lo llamamos porque lo pidieran los hinchas y los medios, sino porque era el más capacitado. Nosotros hablamos con cada técnico y analizamos su experiencia en selecciones, que es diferente a dirigir equipos. Otros no estaban tan seguros de ser opción para nuestra Selección, por eso se eligió a Ricardo, que tenía ocho años de experiencia en Eliminatorias”, comentó.

“Todos queremos ganar. Lo importante es ratificar a Gareca para los partidos que vienen. Vamos viendo duelo a duelo, eso va a condicionar lo que suceda. El equipo ha subido bastante el rendimiento. Si hubiésemos ganado ante Ecuador... hicimos un gran partido. Hay que luchar hasta el final”, finalizó el directivo.