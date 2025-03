Históricos de la Roja debaten por la continuidad de Ricardo Gareca: “Debería, por ética, por moral, dar un paso al costado”

El panorama de Chile en el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 es poco alentador. Si bien hay chances matemáticas para alcanzar el puesto que entrega como premio el repechaje, las últimas actuaciones contra Paraguay y Ecuador dejaron a la Roja en el último lugar de la tabla. Por otro lado, el calendario marca los complicados encuentros contra Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.

A pesar de esto, Ricardo Gareca se mantiene firme en el puesto. Al hecho de que la ANFP no puede costear un despido, está el convencimiento del Tigre para continuar. “No me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad”, comentó en la conferencia de prensa posterior al duelo del martes en el Estadio Nacional.

“Lógicamente, entiendo el disgusto, entiendo el malestar. Todo lo que de pronto puede llegar a ocurrir. Pero no creo que sea momento como para que nosotros dejemos la situación. Me gustaría estar, por lo menos, de parte nuestra. Me gustaría estar al lado de los muchachos. Me gustaría estar al lado, al frente de esta situación, tratar de revertirla de alguna manera u otra”, complementó.

Este viernes, durante la tarde, Pablo Milad, el presidente de la ANFP, se reunirá con Ricardo Gareca para analizar su futuro en la banca chilena. De momento, según dicen desde Quilín, no existe el dinero para pagar su salida de manera anticipada. Solo saldrá si el Tigre realiza un gesto.

Los históricos de la Roja analizan a Gareca

Con el convencimiento de Ricardo Gareca de seguir hasta el final de su contrato, históricos exseleccionados de la Roja analizan el presente del Tigre.

“Hicimos un excelente primer tiempo, en el segundo el desgaste hecho en el primero les pasó la cuenta. No ganamos. A final de cuentas los entrenadores vivimos de los resultados y el no ganar significa que no fue bueno”, señaló Jorge Aravena en diálogo con El Deportivo, en referencia al trabajo mostrado por el entrenador en el duelo contra Ecuador.

Una visión similar la tuvo Leonardo Véliz. “Me pareció bien. Estuvimos muy bien ante un Ecuador del que esperaba más. Chile lo supo aguantar bien. Lo que sí, yo empecé a pensar en el transcurso del partido que iban a faltar piernas. Y claro, en el segundo tiempo nos faltaron piernas, nos faltó claridad para haber hecho un gol, pero con todo lo que se hizo en el primer tiempo debimos haber recaudado una buena cosecha, uno o dos goles”, remarcó el exdelantero.

Una postura más crítica la tuvo Gabriel Mendoza. El Coca prefiere realizar un análisis más profundo antes de referirse al último duelo. “Primero creo que antes de que comenzara este proceso todos estábamos muy de acuerdo que llegara Ricardo Gareca por lo que había realizado en Perú. A medida que empezó el proceso y comenzaron las derrotas nos dimos cuenta de que no estaba funcionando y que los cambios que tenía que hacer en el equipo, la forma de jugar, no era la que se estaba manejando, no se veía bien y cada vez empezó a empeorar más y uno tenía esperanza de que podía remontar, pero ya con las últimas actuaciones, y sacando la calculadora, nos dimos cuenta de que estaba muy equivocado en todo y muy cegado en lo que era lo simple”, sostuvo.

“Cuando uno ve lo simple sabe los cambios que tiene que hacer, cuáles son los jugadores que tienen que estar, cuál es el equipo titular. Y lamentablemente no pasó en este proceso”, agregó.

“La guinda de la torta fue el partido del martes, porque si no nos anulan el gol, que el VAR dijo que (Enner Valencia) estaba adelantado, pero todos creemos que estaba habilitado, fue bueno para nosotros porque prácticamente ahí se lapidaba nuestra clasificación, porque matemáticamente uno puede decir que están las posibilidades, pero con este nivel de juego sabemos que no hay ninguna posibilidad”, remarcó.

Decisiones tardías

Otro punto que tratan los históricos de la Roja fue la tardía reacción para realizar cambios para intentar llevarse la victoria, pues el primer ingreso desde el banco llegó en el minuto 65′.

Foto: Photosport.

“Uno como entrenador busca lo mejor para el equipo. Él estimó conveniente hacer los cambios en el minuto que los hizo y está en su pleno derecho”, expresó Aravena. Sin embargo, su mirada apunta más allá, pues “tal vez debió iniciar el juego con un equipo diferente al de Paraguay”, agrega.

Véliz, también salió en defensa del DT: “Eso lo mira el técnico. Cuando sacaron a Vidal andaba corriendo por todos lados, pero lo sacaron. Lo mismo con Pizarro. Pero entró Cabral, Zampedri y ellos ingresan a enfrentar a una defensa más cansada, pero estábamos frente a un equipo con un a exuberancia física y técnica que fueron insuperables. Tampoco marcaron diferencias. Lo mejor que hizo Chile fue sin Cabral y sin Zampedri. Eso es decidor en el recuento en favor de Gareca”.

“Mantuvo a un Ecuador, que ha sido una sorpresa, no reeditó lo bien que venía haciendo en otros partidos y eso fue producto de la buena estrategia de Gareca, eso es lo que no se le reconoce, porque ya hay una odiosidad tremenda contra el técnico, pero debemos reconocer que mantuvo al equipo con sus convicciones y el equipo le respondió el primer tiempo, con la salvedad de que no se terminó en el gol”, argumentó.

Por su lado, Mendoza considera que “sabes que tienes que jugártela, que a lo mejor tienes que entrar con dos centrodelanteros como Zampedri, entrar con Cabral. Independiente de que el equipo anduvo bien el primer tiempo, faltó ese finiquito donde pudiéramos asegurar el partido y terminamos sufriendo. Pero claramente la reacción fue tardía en todo sentido”.

La continuidad de Gareca

En uno de los puntos en los que más difieren los históricos nacionales es sobre si Ricardo Gareca debía dejar el puesto tras no poder ganar contra Paraguay ni Ecuador. Desde la perspectiva del Mortero Aravena, “renunciar o no es resorte de la persona. Lo que yo pueda pensar no tiene ningún valor, porque el que debe tomar la decisión es Ricardo”.

El Pollo Véliz, en tanto, plantea que “Gareca es un hombre serio que quiere terminar el contrato. ¿Qué sacamos con que se vaya? Dejar baja la tesorería de la ANFP, porque es carísimo que se vaya. ¿Lo sacamos por el orgullo nuestro de cambiar la cara? Gareca ha dicho que está con ganas de cambiar esto y obviamente, aunque no vaya, él quiere ser un rival digno frente a esas dos potencias como son Argentina y Brasil y los otros partidos que son con Bolivia y Uruguay”.

“Él quiere dejar una buena imagen. Que Chile pelee hasta el final con ese aliento que le queda de un repechaje, que se ve cada vez más lejos. Lo que pasa es que el equipo no ha respondido tampoco. ¿Qué culpa tiene Gareca de que Osorio se pierda ese gol?”.

Incluso va más allá y le traspasa la responsabilidad a los jugadores y a la falta de gol de la selección, que con nueve tantos es la segunda peor de las Eliminatorias.

“Se ha equivocado en partidos anteriores, ha sobreprotegido a algunos jugadores, el caso de Vargas, pero se la jugó y no tenemos más. Tuvimos que nacionalizar a un jugador de 37 años como Zampedri para tener un aliento de gol”, remarcó.

Gabriel Mendoza, alude a las condiciones económicas del contrato de Gareca para justificar su decisión de seguir en el cargo. Sin embargo, establece que debió poner fin a su vínculo con la Selección.

“Depende mucho de su contrato. Si renuncia pierde cierta cantidad de dinero. En las circunstancias que está debería, por ética, por moral, dar un paso al costado, y no esperar que lo echen para llevarse la compensación”, lanzó.

Fernando Zampedri fue parte de los duelos contra Paraguay y Ecuador en las Eliminatorias. Foto: Photosport.

Lo que viene

Ahora que Gareca tomó la opción de continuar, Jorge Aravena le pone como misión al Tigre cerrar el proceso de Eliminatorias de la mejor manera posible. “Estamos cerca del repechaje y debemos buscarlo. El remedio está, hay que ganar. Hay que ver cómo hacemos para ganar”.

Leonardo Véliz, postula que “lo que hay que esperar es que, teniendo una mínima posibilidad de pelear el repechaje, es que mantenga el nivel que tuvo en el primer tiempo contra Paraguay y Ecuador. Pero ahí empieza a funcionar el tema psicológico. Los jugadores también deben de saber que no pueden terminar últimos y que tienen que recomponerse como equipo y creer que con lo último que jugaron en estos dos partidos, por allí va el rumbo”.

“Yo no creo que espere milagros de la noche a la mañana. Aquí no es solo Gareca el que tiene que poner la cara, sino que también los propios jugadores”, remarca.

Por otro lado, Gabriel Mendoza considera que toca “ir viendo las posibilidades del nuevo recambio y pensar, teniendo seis cupos y medio para ir a un Mundial, que nos farreamos esta posibilidad. Hay que ir pensando en el próximo proceso”, cerró.