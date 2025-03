Manuel Pellegrini piensa en la Roja en medio de la crisis con Gareca: “Es mi país, me encantaría terminar mi carrera en la Selección”

El nombre de Manuel Pellegrini nuevamente aparece en la órbita de la Selección. El entrenador nacional habló de la posibilidad de dirigir a la Roja y lo hizo a pocas horas del empate que vivió el elenco chileno ante Ecuador, lo que lo deja como colista en las Eliminatorias. El Ingeniero reconoció que tiene ganas de sentarse en la banca de Chile, pero no no en el corto plazo. “Siempre digo que es mi país y me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la Selección, pero cuando tenga un proyecto serio para desarrollar”, lanzó.

En esa línea, descartó que por su exitosa carrera en Europa consiga resultados de inmediato si es que llega al Equipo de Todos. “Si pienso que por ser Pellegrini voy a llevar al equipo al Mundial, me equivocaría”, comentó.

Pellegrini lleva cinco años en el Betis. (Foto: @realbetis)

Además, por ahora no tiene intenciones de salir del Real Betis. “Por supuesto que sí (piensa en una renovación), ya son cinco años, me queda un año más y me gusta cumplir mis contratos”, dijo.

Gareca, por ahora, no se mueve

Por su parte, Ricardo Gareca descartó querer irse del país, pese a los malos resultados. “No me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad. Y, lógicamente, pese a que es un ambiente en el cual no es el ideal o no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuoso del público. Hoy vinieron a apoyarnos masivamente. Coparon todo el estadio. Solamente de palabra de agradecimiento”, señaló.

“No creo que sea momento como para que nosotros dejemos la situación. Me gustaría estar, por lo menos, de parte nuestra. Me gustaría estar al lado de los muchachos. Me gustaría estar al lado, al frente de esta situación, tratar de revertirla de alguna manera u otra”, complementó.

En tanto, Pablo Milad reconoce que hoy lo que amarra al entrenador a la Roja es su contrato. “Analizaremos fríamente, la pasión de un dirigente tiene que dejarla de lado. El finiquito sería altísimo si los desvinculamos hoy, tenemos que analizar con el directorio, son decisiones que se toman en conjunto, lo mismo hicimos para traer a este técnico que también quería ustedes. Tendremos que conversarlo de manera profunda y en frío, en camarines es complicado”, dijo el presidente de la ANFP.