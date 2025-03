Sergio Jadue reaparece para darle con todo a Pablo Milad por el fracaso de la Roja de Gareca: “En Sudamérica somos el hazmerreír”

Sergio Jadue levanta la voz. El expresidente de la ANFP, radicado en Miami y aun siendo investigado por el FBI por su participación en el FIFA Gate, rompe el silencio en relación a la crisis del fútbol chileno. Lo hace para apuntar sus dardos a Pablo Milad, el actual timonel de la sede de Quilín. “Una indolencia vergonzosa. Capacidad: cero. Todo lo urgente, no quieres ni puedes hacerlo. Y más encima, tu brazo derecho te traiciona todos los días y no puedes ni verlo ni hacer algo al respecto. Sólo queda una cosa por hacer: presenta la renuncia, descomprime el ambiente y llama a elecciones anticipadas para que una persona con nuevo ímpetu, y sin compromisos, lidere los necesarios cambios que el fútbol chileno requiere hoy para salir del peor momento de su historia”, lanzó el calerano.

En la publicación, el también exvicepresidente de la Conmebol enumeró una serie de elementos que considera fundamentales en el fracaso de la gestión del curicano.

“Señor Milad: Gareca debe irse ahora mismo. Es un fracaso gigantesco. 5 de 24 puntos. No se sostiene. Debió irse antes y lo respaldaste meses atrás cuando había que sacarlo y salvar la clasificatoria. Exígele la renuncia inmediata. Pero con eso no basta: Dos fracasos clasificatorios consecutivos (el Consejo jamás lo ha aceptado, pero te lo aguantan porque eres “útil”). Clubes dominados por representantes. Multipropiedad grosera, jamás combatida. Obviada. Series menores abandonadas. ANFP quebrada, a la deriva, entregada. Torneos nacionales en su peor momento de calidad, de organización y nula certeza deportiva por decenas de obscenas denuncias entre clubes. Perjudicas periódicamente a TNT, tu principal socio y sostén. Desafías torpemente a un Gobierno débil. Inacción legislativa: Te escondes de reformas urgentes y te amparas en el lobby para no separar ANFP de Federación. En Sudamérica, un hazmerreir”, redactó.

La voz de Milad

Este martes, luego del empate de la Roja ante Ecuador, Pablo Milad abordó la situación del entrenador de la Selección. “Analizaremos fríamente, la pasión de un dirigente tiene que dejarla de lado. El finiquito sería altísimo si los desvinculamos hoy, tenemos que analizar con el directorio, son decisiones que se toman en conjunto, lo mismo hicimos para traer a este técnico que también quería ustedes. Tendremos que conversarlo de manera profunda y en frío, en camarines es complicado”, dijo el presidente de la ANFP.

“Las decisiones son personales, a veces uno tiene que renunciar a algo si no se ha cumplido. Cuando hicimos el contrato, Gareca era optimista, de hecho, no había un premio alto por el repechaje. Ya es imposible llegar a clasificar directo”, señaló.

Por su parte, Gareca descartó renunciar. “Estoy contento. Me gusta. No me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad. Y, lógicamente, pese a que es un ambiente en el cual no es el ideal o no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuoso del público. Hoy vinieron a apoyarnos masivamente. Coparon todo el estadio. Solamente de palabra de agradecimiento”, comentó.