Dos internos quedan con lesiones graves tras incendio en celda de la cárcel de La Serena

Dos internos de la cárcel de La Serena resultaron con lesiones graves en las vías respiratorias tras un incendio registrado al interior de la celda que compartían. El hecho ocurrió este domingo, cuando uno de los reclusos prendió fuego a un colchón dentro del módulo donde cumplían condena.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, el siniestro habría sido iniciado por un recluso identificado como Hans Valdés, quien compartía celda con Javier Varas. Si bien sus quemaduras fueron leves, ambos resultaron con lesiones de consideración en las vías respiratorias. No obstante, están fuera de riesgo vital.

Los afectados permanecen entubados y a la espera de ser trasladados vía aérea a Santiago, específicamente a la ex Posta Central, lo que se proyecta para este martes.

Desde Gendarmería, a través de un comunicado, informaron que se trató de un “amago de incendio en el módulo 58”, el cual fue controlado oportunamente por personal del recinto tras la activación de los protocolos de emergencia.

“A raíz de este hecho, dos personas privadas de libertad resultaron con quemaduras y lesiones de carácter moderadas, siendo atendidas inicialmente por personal de salud del establecimiento y posteriormente derivadas a un centro asistencial externo, donde permanecen en evaluación, fuera de riesgo vital”, señalaron desde la institución.

El sector afectado fue evacuado de manera preventiva y posteriormente retomó su funcionamiento normal. En tanto, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.