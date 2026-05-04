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    Minsal anuncia la eliminación de la comisión que Cenabast cobraba a municipios por la compra de medicamentos para la APS

    La iniciativa, que entra en vigencia a partir de hoy, permitirá la reutilización de esos recursos para que los municipios refuercen la APS desde distintos frentes.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Gobierno de Chile.

    Hasta el Centro de Especialidades de Salud (CES) en Ñuñoa llegó esta mañana la ministra de Salud, May Chomali, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro, para anunciar la eliminación de la comisión que Cenabast cobraba a municipios por la compra de medicamentos para la Atención Primaria de Salud.

    De esta forma, estos recursos que antes se cobraban en esa comisión -del 7%- podrán ser reutilizados por los municipios en reforzar la Atención Primaria.

    Al respecto, la ministra explicó que esta medida “es tremendamente importante”, ya que es una forma “de bajar todos los mitos que hemos estado escuchando en el último tiempo” sobre la reducción del presupuesto de la atención primaria.

    “Este es un acto concreto que va absolutamente en contra de todo este fake news”, apuntó. “Aquí estamos entregando recursos frescos a la Atención Primaria de una forma diferente, que es decir, a partir de ahora, usted no me va a pagar más por la intermediación”.

    Esto se traduce, continuó, según se han comprometido con los alcaldes, en recursos frescos para mayores prestaciones o para mejorar las canastas de los beneficiarios de APS.

    Consultada sobre cuál es el compromiso en específico con los municipios, la ministra explicó que no está definido en qué se lo tienen que gastar ni tampoco les han dado ninguna instrucción al respecto.

    “Ellos van a tener una holgura, pero lo que sí les hemos pedido y ellos han hecho un compromiso, es esto sea en beneficio directo de las personas que se atienden en los diferentes consultorios”, señaló.

    La iniciativa, que entra en vigencia a partir de hoy, fue recibida positivamente por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien señaló estar “muy contento” con la iniciativa, ya que en el caso de su comuna, “los cerca de 200 millones de pesos que no vamos a pagar en comisiones, no se van al Ministerio o a cualquier lugar, nos exigen que se reinviertan en salud y en Atención Primaria de Salud”.

    “Mejor noticia no puede haber, por lo tanto, porque se aprobó un círculo virtuoso único”, señaló.

    Por su parte, el vicepresidente de la ACHM, el alcalde Juan Pablo Olave, también celebró la medida, destacando que esto “tiene un impacto muy positivo en las personas, sobre todo en estas comunas que más del 90% está percapitado en los sistemas de APS”.

    “Sin la Atención Primaria de Salud, nuestras comunas no subsisten, son comunas que tienen muy lejos los hospitales, a más de 50 kilómetros algunos, hospitales saturados, por eso tiene mucha importancia el fortalecimiento que se le está dando al APS”, afirmó.

    En cuanto a cifras, el director (s) de Cenabast detalló que el año pasado la Atención Primaria a nivel nacional les había comprado alrededor de 100.000 millones.

    “Esto va a significar ahora que son 7.200 millones de pesos que están disponibles en las diferentes municipalidades para invertir en infraestructura, equipos médicos, nuevos productos, medicamentos”, indicó. “En fin, es una alianza territorial, es una señal de confianza con los alcaldes, y nosotros como Cenabast queremos trabajar muy estrechamente con los alcaldes para incorporar los productos que los usuarios requieren y necesitan”.

    Consultado sobre cómo funcionará esta eliminación de comisión, el director (s) detalló que iniciaron ya una marcha blanca en abril y los sistemas de Cenabast “ya están parametrizados y están funcionando para que cualquier alcalde, cualquier municipalidad, farmacia comunal que nos compre, va a tener la comisión cero”.

    Más sobre:SaludAPSMinsal

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