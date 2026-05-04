Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

Fotos: estos fueron los looks más destacados de la MET Gala 2025.

Ya se encuentran preparados todos los detalles para la nueva versión de la Met Gala 2026, un esperado evento que se desarrolla de forma anual y que se reúne a figuras del espectáculo y la moda, entre otras categorías.

Se trata de un encuentro que tiene como principal objetivo la recaudación de fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) y que tradicionalmente se festeja cada primer lunes de mayo.

A qué hora y dónde ver la Met Gala

La Met Gala 2026 es este lunes 4 de mayo, a las 18:00 horas de Chile.

El evento cuenta con transmisión en vivo que se podrá seguir en cualquier parte del mundo, a través del canal de Youtube oficial de Vogue.

Para esta edición se espera la participación de alrededor de 450 invitados, los que, como es tradición, podrán lucir sus atuendos que se relacionen con el código de vestimenta definido.

Este año se anunció el concepto llamado “La moda es arte”, por lo que se espera que las celebridades luzcan llamativos atuendos en la alfombra roja.