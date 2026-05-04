Los dígitos que no pueden circular los lunes en la RM por la restricción vehicular 2026
Revisa cuáles son los vehículos motorizados que deben cumplir la medida y el calendario completo de este año.
Comenzó la restricción vehicular de 2026 para parte de la Región Metropolitana, medida con la que se busca limitar la cantidad de vehículos en la capital y así reducir la contaminación ambiental.
Esta aplica de lunes a viernes, a excepción de festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, y estará vigente hasta el 31 de agosto.
El área afectada corresponde a toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.
La medida incluye a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motos inscritas antes de 2010.
Dígitos del lunes con restricción vehicular
Para los días lunes se aplica la restricción a automóviles, station wagons y similares con sello verde a los dígitos 8 y 9.
En tanto, los vehículos sin sello verde corresponden a las patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.
Cabe recordar que, en caso de presentarse pre-emergencia o emergencia ambiental, se informarán los dígitos adicionales que tendrán restricción, según indicó el MTT.
Revisa a continuación el calendario completo para este año:
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