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    Los dígitos que no pueden circular los lunes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Revisa cuáles son los vehículos motorizados que deben cumplir la medida y el calendario completo de este año.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Restricción vehicular referencial Jonnathan Oyarzun/ Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Comenzó la restricción vehicular de 2026 para parte de la Región Metropolitana, medida con la que se busca limitar la cantidad de vehículos en la capital y así reducir la contaminación ambiental.

    Esta aplica de lunes a viernes, a excepción de festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, y estará vigente hasta el 31 de agosto.

    El área afectada corresponde a toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

    La medida incluye a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motos inscritas antes de 2010.

    Dígitos del lunes con restricción vehicular

    Para los días lunes se aplica la restricción a automóviles, station wagons y similares con sello verde a los dígitos 8 y 9.

    En tanto, los vehículos sin sello verde corresponden a las patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.

    Cabe recordar que, en caso de presentarse pre-emergencia o emergencia ambiental, se informarán los dígitos adicionales que tendrán restricción, según indicó el MTT.

    Revisa a continuación el calendario completo para este año:

    Restricción vehicular para automóviles con sello verde. Foto: MTT
    Restricción vehicular para automóviles sin sello verde. Foto: MTT
    Restricción vehicular para motos inscritas antes de 2010. Foto: MTT
    Restricción vehicular para motos inscritas antes de 2002. Foto: MTT
    Más sobre:Restricción vehicularRestricción vehicular 2026Restricción vehicular hoyRestricción vehicular calendarioCalendario restricción vehicularCalendarioDígitosPlaca patenteAutosAutomóvilesMotosHorarioComunasRMRegión MetropolitanaSantiago

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