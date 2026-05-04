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    Macarena Chahuán regresa a Chile y asegura haber sufrido torturas psicológicas tras ser detenida por Israel

    La chilena contó que estuvo encerrada en un container junto a decenas de personas en medio del mar. "Estuvimos ahí en condiciones muy malas, fuimos torturados, expuestos a calor y frío extremo, muchos de mis compañeros fueron golpeados. Tiraban bombas de sonido", sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A las 9.00 de la mañana, la chilena Macarena Chahuán arribó en el Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez tras haber sido interceptada junto a más de cien personas por fuerzas israelíes en aguas internacionales, mientras participaba en la misión civil Global Sumud, una caravana marítima que buscaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria.

    En su llegada a Chile, la periodista y exfuncionaria del Ministerio del Interior y del Ministerio de Vivienda relató las condiciones de su cautiverio. Si bien recalcó que ella no sufrió agresiones físicas, aseguró que fue sometida a “terror psicológico”.

    “181 personas fuimos secuestradas, más de 35 personas terminaron en el hospital. Tengo compañeros que resultaron gravemente heridos, personas que probablemente puedan tener alguna secuela importante, tanto en su cabeza, en movilidad de extremidades. A mí no me pasó nada personalmente", sostuvo.

    La chilena relató que el día de los hechos las fuerzas israelíes interceptaron 23 de los 54 botes que iban a la misión, incluso aseguró que una de las embarcaciones fue dejada a la deriva.

    “Los militares israelíes entraron al bote, rompieron todo y dejaron a siete personas ahí en medio del mar, incomunicados por supuesto”, indicó.

    Respecto a los otros botes, señaló que “llevaron a todos los rehenes a un buque muy grande, que parecía un campo de concentración y una cárcel, donde había tres containers. Estuvimos ahí en condiciones muy malas, fuimos torturados, expuestos a calor y frío extremo, nos sacaron todos los abrigos y muchos de mis compañeros fueron golpeados también”, contó.

    Chahuán señaló que “lo más fuerte de todo”, es que los captores habrían ejercido “constantemente un terror psicológico muy fuerte”.

    “A cada rato tiraban estas bombas de sonido (…) éramos 181 personas en tres containers de unos 30 metros de largo, con suerte cabíamos, no podíamos dormir. Estuvimos dos noches ahí, sufriendo distintas tácticas de tortura”, sostuvo.

    La activista también denunció la participación del gobierno griego en los hechos. “Grecia fue completamente partícipe de la interceptación. Habían embarcaciones griegas junto a las israelíes mientras nos interceptaban y luego fuimos mantenidos incomunicados por horas, sin acceso a agua ni comunicación”, afirmó.

    Embarcaciones de la Global Sumud Flotilla. Foto: Prensa GSF.

    Durante sus declaraciones, Chahuán también se refirió a la situación de los activistas que permanecen secuestrados. Se trata de Thiago Ávila, ciudadano brasileño y uno de los principales organizadores de la misión, y Saif Abukeshek, activista palestino-europeo vinculado a la coordinación internacional de la flotilla. Ambos fueron trasladados contra su voluntad a territorio palestino ocupado bajo control israelí, donde permanecen retenidos, con denuncias de torturas y malos tratos.

    En cuanto al estado actual de la misión, Stephanie Elías Musalem, directora ejecutiva del Centro de Información Palestina y encargada de comunicaciones de la delegación chilena, informó que las embarcaciones que no fueron interceptadas permanecen en la isla Creta en proceso de preparación de sus próximos pasos.

    Respecto de la delegación chilena, continúan en la misión por vía marítima Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi, mientras que Felipe Uthman se mantiene en la misión de convoy terrestre. Bruno Salas y Franco Torri no continúan por razones de fuerza mayor.

    Más sobre:Macarena ChahuanPalestinaGazaAyuda humanitaria

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