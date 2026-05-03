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    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Las seleccionadas tienen su próximo desafío este domingo en Paraguay.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17. Foto referencial de archivo Instagram @laroja

    Este fin de semana llega el siguiente compromiso de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 17, con su partido contra Argentina.

    Se trata del cuarto desafío para las juveniles dirigidas por Vanessa Arauz, en la competencia que entrega cupos al Mundial de la categoría que se jurará en Marruecos.

    Cuándo juega Chile vs. Argentina

    El partido de Chile contra Argentina Femenino Sub 17 es este domingo 3 de mayo, a las 19:00 horas.

    Las selecciones se miden en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay.

    Dónde ver a Chile vs. Argentina

    El partido Femenino Sub 17 de Chile contra Argentina se transmite en la señal de T13 en vivo y en el canal DSports de DirecTV.

    Además, la cobertura online del Sudamericano va por t13.cl, la plataforma 13Go y en DGO.

    Más sobre:FútbolSudamericano Femenino Sub 17ChileLa Roja Femenina Sub 17ArgentinaChile - ArgentinaChile vs Argentina Femenino Sub 17Selección Chilena Femenina Sub 17HorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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