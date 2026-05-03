Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17
Las seleccionadas tienen su próximo desafío este domingo en Paraguay.
Este fin de semana llega el siguiente compromiso de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 17, con su partido contra Argentina.
Se trata del cuarto desafío para las juveniles dirigidas por Vanessa Arauz, en la competencia que entrega cupos al Mundial de la categoría que se jurará en Marruecos.
Cuándo juega Chile vs. Argentina
El partido de Chile contra Argentina Femenino Sub 17 es este domingo 3 de mayo, a las 19:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay.
Dónde ver a Chile vs. Argentina
El partido Femenino Sub 17 de Chile contra Argentina se transmite en la señal de T13 en vivo y en el canal DSports de DirecTV.
Además, la cobertura online del Sudamericano va por t13.cl, la plataforma 13Go y en DGO.
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