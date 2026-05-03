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    Kimi Antonelli no baja el ritmo: gana el GP de Miami, suma su tercer triunfo al hilo y lidera ampliamente la Fórmula 1

    El piloto de Mercedes parece no tener rival. Tras su victorias en China y Japón, el italiano volvió a ser el más veloz en el Estado de Florida. Los McLaren cerraron el podio.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kimi Antonelli gana el GP de Miami y lidera la Fórmula 1. Foto: F1.

    Después de 35 días de espera, la Fórmula 1 retornó a lo grande. Luego de las suspensiones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, por el conflicto bélico que remece a Medio Oriente, la máxima categoría del automovilismo se tomó cita en Miami para celebrar la cuarta fecha en el calendario.

    Y como viene siendo la costumbre, el ganador no fue otro más que Kimi Antonelli. El italiano, que ya hace historia al ser el piloto más joven en liderar el Mundial, firmó su tercera victoria de la campaña (las tres de forma consecutiva) y sigue instalando a Mercedes en lo más alto.

    El dominio no para

    A raíz de un alarmante pronóstico de lluvia en el Estado de Florida, la carrera tuvo que adelantarse por dos horas. Desde la FIA buscaban evitar a toda costa que se repitiera un accidente como el de Oliver Bearman, que causó un sinfín de críticas durante el GP de Japón.

    Sin embargo, pese a los intentos de la organización, el inicio de la largada no estuvo exento de inconvientes. El frío que se sentía sobre el circuito del Hard Rock Stadium rápidamente contrastó con el encendido ambiente que se provocó durante la primera vuelta. Antonelli, que encabezaba el grupo de salida tras su pole position del sábado, cedió el puesto de vanguardia ante la arremetida de Charles Leclerc. Por detrás, el monoplaza de Max Verstappen sintió un choque y entró en un trompo. El neerlandés zafó por poco, pero cayó hasta el P10. Más adelante, en tanto, Isack Hadjar y Pierre Gasly se estrellaron contra las barreras y quedaron descartados. ¿El plan por evitar accidentes? Falló estrepitosamente.

    Luego de los choques, la atención de la carrera se dirigió a la lucha a tres bandas por la cima. Leclerc iba cabeza con cabeza con Lando Norris, que buscaba recuperar las sensaciones que están extraviadas desde su victoria en el GP de Australia. El vigente campeón con McLaren no le cedía centímetros al de Ferrari, pero también miraba de reojo a Antonelli, que se metía como un bólido amenazante.

    No obstante, aunque el británico desplegó uno de sus mejores rendimientos de la temporada, no alcanzó para plantarle resistencia al transalpino. Al cabo de la vuelta 28, Kimi tomó el liderato y no lo soltó más. El representante de Mercedes demostró un dominio sin contestación, que le permitió llegar a la vuelta 57 con casi 3 segundos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. Los McLaren de Norris y Oscar Piastri quedaron por detrás, cerrando el podio. El australiano le arrebató el puesto al Leclerc, que dejó escapar sobre el final el tercer lugar. En consecuencia, el monesgasco fue 4° y Verstappen, que recuperó varias posiciones, fue 5°.

    Tras celebrar en China y Japón, Antonelli alcanzó su tercer festejo al hilo y sigue estirando su diferencia en la tabla general de pilotos. Ya acumula 100 puntos, siendo líder en solitario. Ahora se prepara para el GP de Canadá, que se celebrará del 22 al 24 de mayo.

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