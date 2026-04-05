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    Un accidente y críticas de históricos: la nueva Fórmula 1, un dolor de cabeza para la FIA

    Hace algunos meses el ente regulador del automovilismo prometía cambios revolucionarios en el Gran Circo, pero, de momento, suman cuestionamientos de gigantes de la parrilla como Fernando Alonso y Max Verstappen, y una jornada que pudo terminar en una tragedia en Suzuka.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Oliver Bearman luego de perder el control de su Haas y chocar contra el muro en Suzuka.

    Corría la vuelta 21 del Gran Premio de Japón. Oliver Bearman marchaba a 262 km. en su Haas VF-26 y se alistaba para tomar la curva Spoon. De pronto, se encontró con el Alpine de Franco Colapinto, que iba a 170 km, en cuarta marcha. Con esa diferencia de velocidades, el piloto británico esquivó como pudo a su colega, pero se fue al pasto, perdió el control del auto, luego atravesó la pista y se fue contra la escapatoria hasta impactar de lleno contra la barrera. A pesar del sonido de los motores, Suzuka por unos segundos se quedó en silencio.

    Bearman salió cojeando, con dolor en una pierna. Pasó el susto de su vida y, de paso, puso en tela de juicio las nuevas reglas de la FIA para la Fórmula 1 2026, sobre todo en lo que respecta a la seguridad para los pilotos, esto porque Colapinto se había quedado sin batería y su auto entró en modo recarga automática, lo que redujo su potencia, mientras que el Haas venía con el modo de máxima potencia eléctrica (boost mode) activado. La diferencia de velocidades pudo terminar en algo peor.

    El nuevo modo de reparto 50/50

    Entre los cambios que introdujo la FIA para esta temporada, el más importante tiene relación con la nueva unidad de potencia, donde la energía se divide equitativamente entre el motor de combustión interna (ICE) y el sistema eléctrico (MGU-K). Si un monoplaza se queda sin energía eléctrica, como le pasó a Franco Colapinto en Japón, pierde potencia drásticamente.

    Además, para este 2026 se eliminó el tradicional DRS y se sustituyó por varias medidas, entre las que destaca el modo X y Z: el primero aplana las alas delanteras y traseras en las rectas para eliminar resistencia, mientras que en el segundo se inclinan y se colocan en una posición de máxima incidencia. Sin embargo, una maniobra brusca en modo X, como le pasó a Bearman, vuelven el auto difícil de dominar a alta velocidad.

    A esto se añadió un Manual Override Mode, que, en simple, es un botón de adelantamiento que le brinda más caballos de fuerza al monoplaza que viene atrás. La apuesta de la FIA parece ser ver más adelantamientos en las carreras.

    Tendrán que revisar

    Sin embargo, todas estas medidas fueron criticadas públicamente por gigantes como Fernando Alonso y Max Verstappen. El asturiano dijo que se producían adelantamientos “por casualidad”, mientras que el neerlandés calificó todo esto como una ”Fórmula E con esteroides".

    Max Verstappen. Getty Image

    Luego de los cuestionamientos y tras el accidente de Bearman en Suzuka, la FIA anunció una serie de reuniones en abril “para evaluar las nuevas regulaciones”, especialmente “las relacionadas con la gestión de energía”. El gallito promete continuar en las próximas semanas.

    Lee también:

    Más sobre:AutomovilismoFórmula 1LT DomingoFIAOliver BearmanFranco ColapintoGP de Japón

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