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    De ser rechazado por Ferrari a brillar con Mercedes: Kimi Antonelli, el piloto más joven de la historia en liderar la F1

    Con apenas 19 años de edad, el boloñés rompe todos los récords en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kimi Antonelli, el joven piloto que brilla en la Fórmula 1.

    Tras varios años de dominio de Max Verstappen y el resurgir de McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, la Fórmula 1 puede decir que tiene un nuevo aspirante al título. Bajo el alero de Mercedes, Kimi Antonelli ya comienza a hacer historia en apenas su segunda temporada en el ‘Gran Circo’.

    Con solo 19 años de edad, el italiano se convirtió en el piloto más joven de todos los tiempos en liderar el circuito. Sus triunfos en el Gran Premio de China y Japón, en jornadas consecutivas, le permitieron alcanzar dicho estatus y superar al alemán Sebastian Vettel, que ostentaba ese registro con 21 años y cinco meses.

    El boloñés da pasos agigantados en el emparrillado, sobre todo porque demuestra que está plenamente preparado para afrontar los exigentes desafíos del certamen de motores más importante del mundo. Su fortaleza en este tipo de instancias recae en su preparación a corta edad, cuando tuvo un gran apoyo de su padre, un otrora piloto y director de equipos de categorías como la Fórmula 4 o el Mundial de grandes turismos.

    Incluso, su destino pudo ser diametralmente distinto al que vive hoy. ¿La razón? Estuvo muy cerca de ser el representante de Ferrari, la escudería de su país; sin embargo, el rechazo por parte de un personero de la academia del Cavallino Rampante derivó en su aterrizaje en Mercedes. Esta es su historia.

    De niño a estrella

    La obsesión de Kimi Antonelli por la velocidad no nació en los simuladores, sino al interior de una pista. Con apenas siete años, su insistencia obligó a su padre, Marco Antonelli, a buscar la forma de introducirlo en el ambiente del automovilismo, pese a que él soñaba con ver a su hijo como una estrella del fútbol. Así empezó en los karts, para luego dar el salto a categorías mayores y proclamarse campeón de Europa antes de los 14 años.

    Luego, eso sí, vino una decepción. Y es que aunque Kimi (nombre que no es un homenaje a Raikkonen) ya encandilaba por su talento, la Ferrari Driver Academy cometió un desaire y desaprovechó sus capacidades: tras convocarlo a unas pruebas, cancelaron la invitación argumentando que era “demasiado joven”.

    Aquello fue un duro golpe para las aspiraciones del italiano, pero no bajó los brazos. Mercedes, con un ojo clínico, no desperdició la oportunidad y lo reclutó de inmediato para su programa de jóvenes pilotos. De ahí en más, todo fue ascenso para el novel corredor, que debutó en la F1 en 2025 y rápidamente dejó cosas interesantes.

    La apuesta personal de Toto Wolff

    La trayectoria de Antonelli bajo el ala de las “Flechas de Plata” ha sido un plan ejecutado con precisión quirúrgica. Aunque su debut el año pasado generó dudas y críticas que apuntaban a su falta de experiencia para heredar el asiento de Lewis Hamilton, su mentor y principal defensor, Toto Wolff, se mantuvo firme.

    Tras su reciente triunfo en Shanghái, el jefe de Mercedes no dudó en ajustar cuentas por radio con quienes pedían un destino más modesto para el italiano: “Dijeron que era muy joven, que necesitaba foguearse... y aquí estamos: victoria”. Hoy, la Fórmula 1 se rinde ante un nuevo prodigio que ha dejado de ser una apuesta de futuro para convertirse en el candidato número uno a la corona.

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