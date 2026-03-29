Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Japón y se transforma en el líder más joven de la clasificación de la Fórmula 1

El piloto Kimi Antonelli de Mercedes se convirtió este domingo en el líder más joven de la historia del mundial de Fórmula 1 después de imponerse en el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, luego de superar a Oscar Piastri (McLaren) y a Charles Leclerc (Ferrari), sus acompañantes en el podio.

El italiano de 19 años consiguió sumar un nuevo triunfo tras lo ocurrido hace dos fines de semana en China, imponiendo sus términos desde el sábado al quedarse con la pole y reponerse a las dificultades que tuvo en la salida gracias a la entrada del auto de seguridad.

De esta manera el piloto mejoró la marca histórica que antes ocupaba el alemán Sebastian Vettel con una marca de 21 años y cinco meses.

Segundo en la clasificación quedó ubicado Oscar Piastri, mientras que el podio lo completó el Ferrari de Charles Lecler.

“Tuve una mala salida y estaba realmente enojado conmigo mismo por haber perdido tantas posiciones”, comentó Antonelli a los medios tras alcanzar la segunda victoria de la temporada.

“Todo el fin de semana he estado haciendo salidas decentes en los libres y no sé qué ha pasado en la carrera. He notado de inmediato que he hecho algo mal, han deslizado las ruedas y ahí he perdido”, complementó.

“Sin embargo, cuando rodábamos con aire limpio y con los neumáticos medios, pude mejorar bastante mi ritmo. Tuvimos suerte cuando salió el coche de seguridad, circunstancia que nos dio el liderato y que hizo mi vida mucho más sencilla. Quién sabe qué hubiese pasado sin ese incidente, pero notaba que hoy teníamos la velocidad suficiente para luchar por la victoria incluso sin él”, continuó.

“Ésta es la mejor manera de afrontar este breve parón de la temporada”, agregó en referencia a la suspensión de las próximas fechas que debían desarrollarse en el Golfo Pérsico.

“Quiero a disfrutar del momento, pero también aprovecharé el tiempo para trabajar en las áreas en las que puedo mejorar. Como equipo, y a pesar de haber ganado las tres primeras carreras, sabemos que también tenemos que seguir mejorando”, expresó en referencia al rendimiento del equipo Mercedes.

“Voy a disfrutar, celebrar, entrenar, descansar y luego voy a volver a trabajar con el equipo. Tengo que seguir mejorando mi pilotaje porque los demás se van a ir acercando. Tenemos que seguir empujando, seguir humildes y con los pies en la tierra”, continuó.

“Hoy mantuvimos una auténtica batalla y sabemos que no será fácil mantener este estado de forma. Esperamos aprovechar bien el tiempo antes de Miami (EEUU, donde se volverá a correr, el primer fin de semana de mayo) y, con suerte, estar en una posición fuerte cuando se reanude la temporada”, cerró Antonelli.