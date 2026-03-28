SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Preocupación en Argentina: compañero de Damián Pizarro en Racing sufre intento de robo y es apuñalado

    Matko Miljevic fue víctima del incidente en Puerto Madero en la previa del debut de la Academia en la Copa Argentina. Le intentaron sustraer una cadena de oro y su celular. El hecho le provocó traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la zona de la cadera.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Matko Miljevic sufrió un violento intento de robo. Foto: @matko_miljevic (Instagram).

    La preocupación se apoderó de Racing en la previa del duelo de este sábado ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina. El equipo de Damián Pizarro sufrirá una sensible baja luego de que Matko Miljevic fuera apuñalado en un intento de robo.

    El violento hecho le provocó traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la zona de la cadera. El incidente ocurrió el pasado jueves en Puerto Madero, pero fue informado recién durante la jornada sabatina. El 10 de la Academia fue desafectado de la convocatoria para el debut en el certamen.

    Matko Miljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves vivió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes pueda reintegrarse al grupo”, informó el club de Avellaneda a través de un comunicado.

    El descargo de Miljevic

    Según informaron los medios argentinos, al volante le intentaron robar una cadena de oro y el celular en Puerto Madero. En su intento por resistirse, resultaría herido.

    Racing realizó los estudios correspondientes para descartar alguna lesión de gravedad. Se espera que Miljevic se reincorpore al plantel este lunes 30 de marzo para afrontar la semana previa al clásico con Independiente.

    El propio futbolista envió un mensaje a través de sus redes sociales: “Quiero agradecer todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo por lo ocurrido. Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y médicos que hicieron lo posible para que pueda jugar hoy y a los hinchas por todo el apoyo recibido. Voy a volver con más fuerza que nunca. Abrazo grande y todos juntos por la victoria hoy”, escribió.

    Más sobre:FútbolFútbol ArgentinoLiga ArgentinaCopa ArgentinaRacingDamián PizarroFútbol InternacionalMatko Miljevic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    “Lista para lo que se viene”: partido de María Corina Machado reabre su sede en Caracas

    Colegio de Profesores pide no recortar recursos a Educación tras crimen de inspectora en Calama

    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU

    Caso Camila Ponce: Gobierno se querellará por homicidio de joven en Valparaíso

    Lo más leído

    1.
    Con el Mago Jiménez en su cuerpo técnico: José Luis Sierra regresa a Medio Oriente tras su fracaso con Unión Española

    Con el Mago Jiménez en su cuerpo técnico: José Luis Sierra regresa a Medio Oriente tras su fracaso con Unión Española

    2.
    “Horripilante; ojalá el DT se dé cuenta y limpie la lista”: Argentina se llena de críticas tras el tibio triunfo sobre Mauritania

    “Horripilante; ojalá el DT se dé cuenta y limpie la lista”: Argentina se llena de críticas tras el tibio triunfo sobre Mauritania

    3.
    Juicio de la prensa charrúa al empate del Uruguay de Bielsa ante Inglaterra en Wembley

    Juicio de la prensa charrúa al empate del Uruguay de Bielsa ante Inglaterra en Wembley

    4.
    Matías Soto se hace gigante en Bucaramanga: gana el primer Challenger de su carrera y vuelve al Top 300 del ranking

    Matías Soto se hace gigante en Bucaramanga: gana el primer Challenger de su carrera y vuelve al Top 300 del ranking

    5.
    Reinaldo Sánchez: “Ahora aparecerán los representantes, pero nuestros chicos están bien protegidos”

    Reinaldo Sánchez: “Ahora aparecerán los representantes, pero nuestros chicos están bien protegidos”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda
    Chile

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    Colegio de Profesores pide no recortar recursos a Educación tras crimen de inspectora en Calama

    Caso Camila Ponce: Gobierno se querellará por homicidio de joven en Valparaíso

    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años
    Negocios

    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años

    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz

    El análisis del arquitecto chileno que observa Santiago desde Europa: “Estamos en el camino correcto”

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Matías Soto se hace gigante en Bucaramanga: gana el primer Challenger de su carrera y vuelve al Top 300 del ranking
    El Deportivo

    Matías Soto se hace gigante en Bucaramanga: gana el primer Challenger de su carrera y vuelve al Top 300 del ranking

    Preocupación en Argentina: compañero de Damián Pizarro en Racing sufre intento de robo y es apuñalado

    Selknam cae ante Pampas en un apretado encuentro en la Súper Rugby Américas

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años
    Cultura y entretención

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años

    Muere el actor James Tolkan: estrella de Volver al futuro y Top Gun

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    “Lista para lo que se viene”: partido de María Corina Machado reabre su sede en Caracas

    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0