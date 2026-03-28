Preocupación en Argentina: compañero de Damián Pizarro en Racing sufre intento de robo y es apuñalado

La preocupación se apoderó de Racing en la previa del duelo de este sábado ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina. El equipo de Damián Pizarro sufrirá una sensible baja luego de que Matko Miljevic fuera apuñalado en un intento de robo.

El violento hecho le provocó traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la zona de la cadera. El incidente ocurrió el pasado jueves en Puerto Madero, pero fue informado recién durante la jornada sabatina. El 10 de la Academia fue desafectado de la convocatoria para el debut en el certamen.

“Matko Miljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves vivió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes pueda reintegrarse al grupo”, informó el club de Avellaneda a través de un comunicado.

El descargo de Miljevic

Según informaron los medios argentinos, al volante le intentaron robar una cadena de oro y el celular en Puerto Madero. En su intento por resistirse, resultaría herido.

Racing realizó los estudios correspondientes para descartar alguna lesión de gravedad. Se espera que Miljevic se reincorpore al plantel este lunes 30 de marzo para afrontar la semana previa al clásico con Independiente.

El propio futbolista envió un mensaje a través de sus redes sociales: “Quiero agradecer todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo por lo ocurrido. Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y médicos que hicieron lo posible para que pueda jugar hoy y a los hinchas por todo el apoyo recibido. Voy a volver con más fuerza que nunca. Abrazo grande y todos juntos por la victoria hoy”, escribió.