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    El segundo más joven en ganar un GP en la F1: Kimi Antonelli cierra un fin de semana soñado con el título en China

    El joven piloto hizo historia y le dio una victoria a Italia que no ocurría hace dos décadas. En tanto, George Russell completó el doblete de una intratable Mercedes y sigue como líder del Mundial, mientras que Lewis Hamilton volvió a un podio tras dos temporadas, el primero con vistiendo la camiseta de Ferrari.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Kimi Antonelli se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera de la F1. Foto: @F1 (X).

    Andrea Kimi Antonelli realizó su consagración en la Fórmula 1 con apenas 19 años y 202 días. El piloto deslumbró en el Gran Premio de China y se convirtió en el segundo más joven en ganar una carrera en la categoría reina del automovilismo. Italia celebra de la mano del de Mercedes, aunque también con Ferrari y un inédito podio para Lewis Hamilton con la escudería del Cavallino Rampante.

    El país itálico puso fin a una sequía de dos décadas sin ganar en la F1, con el título de Giancarlo Fisichella en el GP de Malasia de 2006. En ese entonces, ni había nacido Antonelli, quien no pudo contener las lágrimas después de la carrera.

    Estoy sin palabras. Voy a llorar”, declaró, notoriamente emocionado, tras bajarse de su monoplaza. “Estoy súper contento. Ayer dije que quería devolver a Italia a lo más alto, y lo hemos logrado hoy”, añadió.

    El nacido en Bolonia mantuvo el ritmo aplastante de Mercedes. No es una exageración pensar que la superioridad de la escudería le podría hacer soñar con alcanzar, en algún momento, las 13 victorias de Alberto Ascari, el italiano más ganador.

    Reflejo de ello fue también lo realizado por George Russell, campeón en la primera jornada en Australia y vencedor en el sprint en China, que se quedó con el segundo puesto y le dio el un-dos a Mercedes. El británico es líder del Mundial. Hamilton, en tanto, completó el podio y fue seguido por su compañero Charles Leclerc, en una muestra de que Ferrari volvió a la competitividad y buscan recuperar su corona en la cima de la F1.

    Dudas para Verstappen y los McLaren

    Antonelli es el segundo más joven en ganar un Gran Premio, solo por detrás de Max Verstappen, quien se coronó con 18 años en 2016, en España. Precisamente, el neerlandés ha tenido un inicio de año para el olvido. A sus reiteradas quejas por el nuevo formato y hacia los monoplazas, el tetracampeón del mundo siquiera pudo terminar la carrera, situación que también vivieron los McLaren. Doble DNF para Lando Norris y Oscar Piastri. Ninguno de los tres animadores de la temporada pasada lo pasó bien en China. En total, fueron siete los pilotos que no pudieron concluir la carrera.

    A diferencia de ellos, Hamilton volvió a un podio tras dos temporadas. El último había sido en Las Vegas, en 2024, cuando todavía representaba a Mercedes. Se trata del podio número 203 de su carrera en la categoría. Una verdadera leyenda. El heptacampeón compitió palmo a palmo durante todo el fin de semana con Leclerc, su compañero, en una muestra del alza de la escudería italiana, que busca reubicarse en el trono.

    Por otra parte, es probable que Franco Colapinto haya protagonizado su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1. El argentino incluso llegó a ubicarse segundo y, pese a sufrir un choque con Esteban Ocón y conducir su Alpine dañado, finalizó décimo, sumando su primer punto del año.

    La F1 continuará el fin de semana subsiguiente con el Gran Premio de Japón, en el Circuito de Suzuka, la casa de Honda. El domingo 29 de marzo se disputará la carrera.

    Más sobre:Fórmula 1F1MotorsportAutomovilismoGP de ChinaGran Premio de ChinaAndrea Kimi AntonelliKimi AntonelliMercedesLewis HamiltonFerrariGeorge Russell

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