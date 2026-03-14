SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Kimi Antonelli hace historia en China y se convierte en el piloto más joven en conseguir una pole en la Fórmula 1

    Con 19 años, el piloto italiano superó la marca impuesta por Sebastian Vettel en 2008. En tanto, George Russell se quedó con el sprint.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole. Foto: @F1 (X).

    Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se mete en la historia de la Fórmula 1. Con 19 años, seis meses y 17 días, se convirtió en el piloto más joven en conseguir una pole position. El italiano brilló en el Gran Premio de China.

    En Shanghái, el joven conductor superó el récord que había impuesto Sebastian Vettel con Toro Rosso en el GP de Italia, en 2008. El alemán logró aquella hazaña con 21 años, dos meses y 11 días. Ahora, la marca de Antonelli parece prácticamente imposible de batir. Para remate, solo necesitó 26 carreras para conseguirlo.

    Por otra parte, también se convirtió en el primer italiano en obtener una pole desde Giancarlo Fisichella en el GP de Bélgica de 2009. Ya se metió en la historia en su segunda temporada en la competencia reina del automovilismo.

    En ese sentido, Mercedes continúa dominando pese a los serios problemas que sufrió George Russell, líder de la clasificación y campeón en Australia. El monoplaza del británico se quedó detenido antes de iniciar la Q3. Reaccionó y logró devolverlo a boxes, donde le cambiaron el volante y regresó con lo justo para iniciar la carrera. De todas formas, largará desde el segundo puesto este domingo.

    Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc se instalaron como los perseguidores de Mercedes. Será otra batalla con el Cavallino Rampante. En contraste, Max Verstappen sigue sin repuntar. Largó perdiendo posiciones y logró remontar algunas. Iniciará desde el octavo puesto.

    El neerlandés fue tajante tras la carrera y cuestionó su monoplaza: “No sé lo que da el coche, me cuesta hasta dar una vuelta. En una vuelta piensas que haces una buena curva y en la siguiente parece una curva totalmente distinta. No es nada fácil pilotarlo“, indicó.

    Russell se queda con el sprint

    George Russell fue quien se quedó con el renovado sprint por equipos, ampliamente criticado por los pilotos, al igual que otros cambios en el reglamento. En tanto, en contraste con lo que realizaría después al conseguir la pole, Antonelli sufrió excesivamente, viéndose bastante errático.

    No solo se quedó clavado en la largada, perdiendo varias posiciones, sino que también golpeó a Isack Hadjar y sufrió una penalización de diez segundos. Solo pudo ser quinto, por detrás de Lando Norris y los Ferrari.

    El Cavallino Rampante dio pelea, pero no alcanzó para batir al de Mercedes, que pareciera sacar diferencias con su monoplaza. Eso sí, la escudería italiana se las ha arreglado para ponerlos en problemas. La gestión permite complicar principalmente en las salidas y primeras vueltas, pero la superioridad de los alemanes ha terminado imponiéndose.

    Más sobre:Fórmula 1F1PolideportivoAutomovilismoMotorsportAndrea Kimi AntonelliKimi AntonelliMercedesGeorge RussellSebatian VetelGran Premio de ChinaGP de China

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a sujeto que se hacía pasar por funcionario municipal para robar a adultos mayores en sus casas

    Irán confirma que operaciones petroleras en Jark funcionan “con normalidad” tras ataque de EEUU

    Israel advierte que guerra contra Irán “entró a una fase decisiva”

    Ajustes a la gratuidad, tasa corporativa y más: los ejes contemplados en el proyecto de “Reconstrucción Nacional” de Kast

    Deftones, rock emotivo y poderoso para las masas en Lollapalooza

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Lo más leído

    1.
    Claudia Schüler, el recuerdo de la “diabla” eterna

    Claudia Schüler, el recuerdo de la “diabla” eterna

    2.
    Unos hermanos en la lista: los cinco jugadores extranjeros que Córdova visitó en Europa pensando en el futuro de la Roja

    Unos hermanos en la lista: los cinco jugadores extranjeros que Córdova visitó en Europa pensando en el futuro de la Roja

    3.
    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    4.
    Elogios de Bielsa y admiración a Arturo Vidal: la conexión chilena de Federico Valverde, la figura del Real Madrid

    Elogios de Bielsa y admiración a Arturo Vidal: la conexión chilena de Federico Valverde, la figura del Real Madrid

    5.
    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Precipitaciones de hasta 80 mm en zonas cordilleranas: alerta meteorológica en Maule, Ñuble y Biobío para este domingo

    Precipitaciones de hasta 80 mm en zonas cordilleranas: alerta meteorológica en Maule, Ñuble y Biobío para este domingo

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Elche en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Elche en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Precipitaciones de hasta 80 mm en zonas cordilleranas: alerta meteorológica en Maule, Ñuble y Biobío para este domingo
    Chile

    Precipitaciones de hasta 80 mm en zonas cordilleranas: alerta meteorológica en Maule, Ñuble y Biobío para este domingo

    Detienen a sujeto que se hacía pasar por funcionario municipal para robar a adultos mayores en sus casas

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Elche en TV y streaming

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.
    Negocios

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Cómo invertir y proteger las inversiones ante la crisis en Medio Oriente

    Nicholas Davis se convirtió en el controlador de Yuotopia

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Kimi Antonelli hace historia en China y se convierte en el piloto más joven en conseguir una pole en la Fórmula 1
    El Deportivo

    Kimi Antonelli hace historia en China y se convierte en el piloto más joven en conseguir una pole en la Fórmula 1

    Busca revalidar su título: Joaquín Niemann se instala como líder del LIV Golf de Singapur

    Una estatua para Ricardo Gareca: la movida de Vélez y sus hinchas para homenajear al DT que fracasó en la Roja

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Deftones, rock emotivo y poderoso para las masas en Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Deftones, rock emotivo y poderoso para las masas en Lollapalooza

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek

    La Misteriosa Mirada del Flamenco: La Familia Invencible

    Irán confirma que operaciones petroleras en Jark funcionan “con normalidad” tras ataque de EEUU
    Mundo

    Irán confirma que operaciones petroleras en Jark funcionan “con normalidad” tras ataque de EEUU

    Israel advierte que guerra contra Irán “entró a una fase decisiva”

    Corea del Norte habría lanzado 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón

    La historia secreta de revista Fibra
    Paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir