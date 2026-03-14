Kimi Antonelli hace historia en China y se convierte en el piloto más joven en conseguir una pole en la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se mete en la historia de la Fórmula 1. Con 19 años, seis meses y 17 días, se convirtió en el piloto más joven en conseguir una pole position. El italiano brilló en el Gran Premio de China.

En Shanghái, el joven conductor superó el récord que había impuesto Sebastian Vettel con Toro Rosso en el GP de Italia, en 2008. El alemán logró aquella hazaña con 21 años, dos meses y 11 días. Ahora, la marca de Antonelli parece prácticamente imposible de batir. Para remate, solo necesitó 26 carreras para conseguirlo.

Por otra parte, también se convirtió en el primer italiano en obtener una pole desde Giancarlo Fisichella en el GP de Bélgica de 2009. Ya se metió en la historia en su segunda temporada en la competencia reina del automovilismo.

En ese sentido, Mercedes continúa dominando pese a los serios problemas que sufrió George Russell, líder de la clasificación y campeón en Australia. El monoplaza del británico se quedó detenido antes de iniciar la Q3. Reaccionó y logró devolverlo a boxes, donde le cambiaron el volante y regresó con lo justo para iniciar la carrera. De todas formas, largará desde el segundo puesto este domingo.

Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc se instalaron como los perseguidores de Mercedes. Será otra batalla con el Cavallino Rampante. En contraste, Max Verstappen sigue sin repuntar. Largó perdiendo posiciones y logró remontar algunas. Iniciará desde el octavo puesto.

El neerlandés fue tajante tras la carrera y cuestionó su monoplaza: “No sé lo que da el coche, me cuesta hasta dar una vuelta. En una vuelta piensas que haces una buena curva y en la siguiente parece una curva totalmente distinta. No es nada fácil pilotarlo“, indicó.

It's Kimi Antonelli who will lead the field away! 👏



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Russell se queda con el sprint

George Russell fue quien se quedó con el renovado sprint por equipos, ampliamente criticado por los pilotos, al igual que otros cambios en el reglamento. En tanto, en contraste con lo que realizaría después al conseguir la pole, Antonelli sufrió excesivamente, viéndose bastante errático.

No solo se quedó clavado en la largada, perdiendo varias posiciones, sino que también golpeó a Isack Hadjar y sufrió una penalización de diez segundos. Solo pudo ser quinto, por detrás de Lando Norris y los Ferrari.

El Cavallino Rampante dio pelea, pero no alcanzó para batir al de Mercedes, que pareciera sacar diferencias con su monoplaza. Eso sí, la escudería italiana se las ha arreglado para ponerlos en problemas. La gestión permite complicar principalmente en las salidas y primeras vueltas, pero la superioridad de los alemanes ha terminado imponiéndose.