    Verstappen ironiza con ‘Mario Kart’ por nuevas reglas de la F1: “Todavía no está el cohete, pero llegará”

    El tricampeón del mundo comparó el nuevo reglamento con un juego de la Nintendo Switch y presentó propuestas a los dirigentes de la categoría para modificar aspectos de los monoplazas.

    Por 
    Madelynne Alegría
    El cuatro veces campeón del mundo mostró su malestar con los nuevos autos. Getty Image

    En la antesala del Gran Premio de China, el neerlandés Max Verstappen volvió a instalar el debate tras el nuevo reglamento de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull Racing reveló que ya sostuvo conversaciones con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y con la organización del campeonato para introducir cambios centrados en la gestión de energía del motor y batería luego de la carrera disputada días atrás en Australia.

    Las críticas al nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 continúan acumulándose dentro del paddock. Varios pilotos manifestaron su incomodidad con el rumbo que tomó la categoría. Esta vez, Verstappen volvió a expresar su descontento y lo hizo con ironía.

    Durante la conferencia oficial organizada por la FIA este jueves, el piloto neerlandés compartió mesa con Alex Albon y Gabriel Bortoleto. Allí fue consultado sobre la importancia del simulador para adaptarse a los nuevos monoplazas, cuyo funcionamiento exige una gestión cada vez más precisa de la energía eléctrica. La respuesta del tricampeón mundial sorprendió a todos por su tono burlón.

    “Encontré una solución más económica”, soltó entre risas. “Cambié el simulador por mi Nintendo Switch y sí, estoy practicando un poco con Mario Kart. Encontrar los champiñones va bastante bien, el caparazón azul es un poco más difícil, pero estoy en ello”, agregó.

    Incluso la broma continuó cuando el brasileño Bortoleto le preguntó por otro de los elementos del popular videojuego: “¿Y el cohete?”, lanzó el piloto. Entre risas Verstappen respondió: “No, todavía no está el cohete… Pero llegará”.

    Pese a sus críticas, Verstappen dejó claro que no contempla un adiós inmediato a la Fórmula 1. Aunque admite que le gustaría disfrutar más al volante, Max asegura que mantiene la motivación gracias a otros proyectos dentro y fuera del paddock.

    “No quiero irme. Como dije, me gustaría divertirme un poco más, sin duda, pero también estoy haciendo otras cosas que me divierten mucho. Por ejemplo, puedo correr en el Nordschleife y espero que en los próximos años pueda correr en Spa, y con suerte en Le Mans”, explicó.

    Asimismo, el tetracampeon de mundo, abordó los problemas experimentados en el Gran Premio de Australia, donde la gestión de la batería y los neumáticos condicionaron su rendimiento, sobre todo producto del choque en qualy, que terminó llevándolo a partir 20° en la carrera.

    Esta vez, el piloto declaró que está en conversación con la FIA para posibles mejoras en el reglamento: “Hay un par de soluciones simples, pero las tiene que autorizar la FIA, sobre todo lo de la batería, porque empezar la carrera con el 0% de batería no es divertido. Es bastante peligroso, casi tuvimos un gran accidente. Además no era el único coche que tenía un 0% de batería y esto es algo que se puede cambiar fácilmente”.

    Consultado sobre si estas propuestas cuentan con el apoyo de varios equipos o si son principalmente ideas suyas que ha presentado a la FIA, respondió: “La mayoría viene de mí, en términos de lo que creo que sería mejor. Al final lo que estoy sugiriendo es mejor para todos, porque simplemente mejora las carreras. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que es mejor para el deporte, porque si viste a todos salir de los coches en Australia, para ser honesto, no vi muchas caras felices".

    Lo que se viene en el Gran Premio de China

    Mientras las discusiones sobre el reglamento continúan, la temporada de la Fórmula 1 sigue su curso con el Gran Premio de China del 13 al 15 de marzo.

    La cita en Shanghái marcará un nuevo capítulo del campeonato y será una nueva oportunidad para medir cómo se comportan los monoplazas bajo las actuales reglas técnicas, en medio de un debate que sigue creciendo dentro del paddock sobre el futuro de la categoría.

