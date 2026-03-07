SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Max Verstappen choca y partirá vigésimo en Australia: Mercedes domina la qualy y logra el 1-2

    El cuatro veces campeón de Fórmula 1 sufrió un accidente en la Q1 en Melbourne y ocupará el vigésimo puesto en la parrilla para este domingo.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Lo que prometía ser un comienzo competitivo terminó en frustración para Max Verstappen este sábado en Melbourne. Durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, disputada en el circuito de Albert Park Circuit, el cuatro veces campeón del mundo perdió el control de su monoplaza en la curva 1, impactó contra el muro y quedó eliminado en la Q1, resultado que lo obligará a partir desde la vigésima posición en la carrera del domingo que abre la temporada 2026.

    La jornada de clasificaciones estuvo dominada por Mercedes, que se quedó con el 1-2 de la grilla: George Russell y Kimi Antonelli ocuparán la primera fila

    Un accidente inesperado en la Q1

    El piloto de Red Bull Racing llegaba a la qualy como uno de los principales candidatos a luchar por los primeros lugares. Sin embargo, su participación terminó abruptamente cuando sufrió un bloqueo de las ruedas traseras al frenar en la primera curva. La maniobra lo hizo perder el control del monoplaza y terminó impactando contra el muro, lo que provocó de inmediato la detención de la carrera con bandera roja mientras retiraban el vehículo.

    Tras el fuerte golpe, el neerlandés fue trasladado al centro médico del circuito para su estado de salud, una medida preventiva luego del impacto contra las barreras de contención. Aunque el susto fue grande en un comienzo, posteriormente se confirmó que el piloto no presentaba lesiones de gravedad, por lo que podrá disputar la carrera del domingo, aunque con la dificultad de partir en el puesto 20°.

    Luego del accidente, Verstappen se mostró molesto por su eliminación en la Q1 del GP de Australia, sobre todo porque se trataba de la primera clasificación de la temporada y porque, según explicó, nunca había vivido una situación similar en su carrera.

    “No sé que ha pasado. Nunca me ha pasado algo así en mi vida. Dándole al pedal se me ha bloqueado el eje trasero. Particularmente en esa velocidad, tienes mucha carga aerodinámica y se bloquea… es muy extraño”, indicó el cuatro veces campeón del mundo.

    “Ni siquiera he hablado con el equipo ni mirado los datos, así que no sé por qué ha ocurrido algo así. No tengo nada roto, por suerte no hay nada raro, pero debemos entender lo que ha fallado”, añadió el neerlandés, dejando en claro que deben revisar el origen del problema.

    Además, el corredor de Países Bajos, no duda en lanzar una crítica ante los numerosos cambios que vive la Fórmula 1: “Es todo complejísimo. No ha sido divertido pilotar y, la verdad, es como ir un poco en contra de todos tus instintos como piloto”, aseguró.

    Russell llegó primero en Australia

    Mientras Max Verstappen sufría en la clasificación, George Russell aprovechó el gran rendimiento de Mercedes y se quedó con la pole position del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El piloto marcó un tiempo de 1:18.518 en el circuito de Albert Park Circuit.

    La primera fila la completará su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, quien llegó en segundo lugar y terminó a 293 milésimas del británico, consolidando el sólido inicio de Mercedes en la temporada 2026

