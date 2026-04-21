Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas? Foto referencial Instagram @karolg

Se confirmó el regreso de Karol G a nuestro país, que tiene a Chile considerado dentro de su gira mundial titulada Tropitour.

Así fue anunciado recientemente por parte de la productora Bizarro, que este martes expresó mediante redes sociales que esperan ver “esos outfits icónicos y toda la energía arriba”.

En esa línea, La Bichota estará en el Estadio Nacional el jueves 28 de enero de 2027, evento que tendrá una pronta venta de entradas.

La visita de la artista colombiana a suelo nacional llega tras su gira Mañana Será Bonito de 2024, que reunió al público en tres conciertos en el mismo recinto.

Venta de entradas para Karol G

La venta de entradas para el concierto de Karol G en 2027 se realizará mediante Puntoticket.

Se dio a conocer que la preventa comenzará el miércoles 29 de abril a las 9:00 horas y será una instancia exclusiva para clientes Mastercard Banco Falabella.

Posteriormente comenzará la venta general, desde las 9:30 horas del jueves 30 de abril, o al agotar las unidades disponibles en preventa.