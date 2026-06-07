SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Santiago debe encontrar su diferencial”: las claves que elevaron al Maratón de Río como el más importante de Latinoamérica

    El evento se posicionó como la 11ª marca más fuerte del mundo y tiene como objetivo consolidarse como un major. Desde la organización detallan los secretos de su éxito y resaltan los pasos que debe recorrer la prueba nacional para continuar con su crecimiento.

    Por 
    Julián Concha, desde Río de Janeiro
    El Maratón de Río de Janeiro paraliza la ciudad carioca. Créditos: @celulardopedro/Maratona do Rio.

    Bajo el lema de O Rio corre em você (Río corre en ti, en español) y acompañado de décadas de tradición, el Maratón de Río de Janeiro se estableció como el festival de atletismo más importante de Latinoamérica. Su auge tiene un crecimiento exponencial y el evento pareciera no tener techo. Aunque, claro, todo su éxito está antecedido por un arduo y minucioso trabajo para elevar la competencia por lo más alto de Sudamérica.

    La carrera es la más convocante de América Latina, contando con unos 70 mil participantes en 2026, su 24ª edición. No obstante, son cerca de 150 mil personas las que llegaron únicamente para estar presente en un evento que paraliza las calles de la Cidade Maravilhosa.

    “El Maratón de Río es la gran celebración de corrida de calles de Brasil. De los 70 mil participantes de este año, cerca del 75% son de fuera de Río de Janeiro. Entonces, la comunidad de corrida de calles se encuentra en Río para celebrar una vez al año el deporte”, aseguró Pedro Pereira, head of product de la carrera, en una entrevista con El Deportivo.

    La largada de los 21K del Maratón de Río de Janeiro. Créditos: @celulardopedro/Maratona do Rio. BEATRIZ AZEVEDO @BIAZVEDO

    Una gran tradición

    Su creación fue gracias al periodista José Inácio Werneck y el Jornal do Brasil, que se inspiraron en el Maratón Internacional de Río de Janeiro, la primera carrera anual del país, entre cuyos socios se encontraba la atleta Eleonora Mendonça, quien fue la primera brasileña en correr un maratón olímpico, en 1984.

    El certamen fue nombrado como Maratón Atlántico Boavista/Jornal do Brasil y más tarde Maratón Bradesco/Jornal do Brasil, y logró tener un incipiente y destacado éxito. Su primera edición fue en 1979 y contó con diferentes atletas de élite. En tanto, de los 1.098 inscritos apenas 584 lograron completar la prueba, en una muestra de cómo las condiciones climáticas, como el calor y la humedad, impactaron en su desarrollo.

    Y si bien tuvo un estreno triunfante, sería solo el inicio. Al año siguiente, diferentes autoridades políticas acogieron el evento y se fueron sumando atletas de élite. El auge fue aumentando gradualmente con el paso de los primeros años.

    No obstante, su apogeo duraría menos de lo esperado. La prueba comenzaría a perder patrocinadores y redujo su tamaño hasta que en 1992 no se realizó. Fueron años de inestabilidad hasta 2003, año en que la carrera rememoraría su época gloriosa e iniciaría con un desarrollo desenfrenado.

    La competencia profesionalizó diferentes materias como la tecnología, alcanzando estándares internacionales y recibiendo el apoyo institucional tanto público como privado.

    El Maratón de Río fue impulsado nacional e internacionalmente. Su mayor distintivo fue el escenario en el que se disputa la competencia. Las playas, la vegetación y el mar se mezclan para desarrollar un entorno fascinante. También están de fondo el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la Bahía Guanabara, entre otras atracciones de la ciudad, que terminan por embellecer aún más el evento.

    A ello se le suma una vastísima cultura deportiva en el país, lo que se ve reflejado en el impacto que tiene la prueba actualmente. Río de Janeiro se moviliza por y para la realización de un evento que adoptó un formato de festival, todo para adecuarse a la voluntad propia de la atmósfera carioca que contagia a la competencia.

    El impacto de una prueba de este nivel y las claves para el Maratón de Santiago

    El Maratón de Río se consolidó como la fiesta del atletismo sudamericano. Tiene un importante impacto cultural, económico, turístico y deportivo en la ciudad carioca. La edición de 2025, por ejemplo, generó más de US$ 115 millones (587 millones de reales).

    En tanto, según la organización, proyecta un impacto económico aún mayor para esta edición: “Los atletas vienen acompañados. Este año recibimos 70 mil atletas y tenemos cerca de 150 mil personas en el evento. Estas personas que se quedan aquí cuatro o cinco días en la ciudad, buscan los hoteles, van a puntos turísticos y restaurantes. Con esto, estamos proyectando un impacto económico de cerca de US$ 150 millones para esta edición. La edición anterior, en 2025, fue de US$ 115 millones para el estado de Río. Esto es empleo, impuestos, son servicios generados. Entonces, es un impacto muy positivo y es una agenda muy positiva para los medios. Es un momento en el que hay tantas cosas buenas para hablar y esto rápidamente reverbera”, detalló Pereira.

    En ese sentido, actualmente la prueba se encuentra en pleno apogeo. A nivel de masividad, hubo un incremento de 23% con respecto a 2025 y del 94% en tres años. En 2023 contó con 35 mil participantes y en 2026 pasó a 70 mil, es decir, prácticamente dobló su participación.

    Todos estos factores permitieron que World Athletics le entregara al Maratón de Río de Janeiro el sello de Elite Label, reconocimiento otorgado a las principales carreras del mundo. No obstante, la organización apunta alto. Su objetivo a futuro es alcanzar la máxima distinción y convertirse en un major. El evento este año contó por primera vez con la presencia de ojeadores de los World Marathon Majors (WMM) para conocer detalles de la carrera.

    Por otra parte, la prueba se ha consolidado como la 11ª marca de Maratón más fuerte del mundo, según Brand Finance, en un listado que lideran Londres, Nueva York y París.

    El head of product del Maratón de Río también entregó las claves del crecimiento del evento y dio detalles para que Santiago replique su éxito: “El Maratón de Santiago debe encontrar su diferencial, como lo hicimos aquí en Río. En nuestro caso fue trabajar un formato de festival con activaciones de marca. Este es el formato que nuestra comunidad aquí en Brasil pidió. Debe entender a su comunidad, sus necesidades y lo que la haría diferencial para ella. Creo que este es el trabajo que alimenta el sentimiento de pertenencia regional y da esa visibilidad para fuera. Es mucho más allá de la prueba, es la experiencia más allá de la corrida, la energía de Río”, indicó Pereira.

    El festival del Maratón de Río de Janeiro. Créditos: @celulardopedro/Maratona do Rio.

    Para buscar el protagonismo internacional se debe valorar la ciudad y sus elementos turísticos. Un trabajo junto con la prefectura local, para que se piense en la jornada de este público internacional para afuera de la prueba. Hoy, aquí en el Maratón de Río, los atletas se quedan cuatro o cinco días en la ciudad, buscan los hoteles, van a puntos turísticos y se van diciendo que conocieron la ciudad a través del Maratón de Río. Entonces, esto como herramienta de turismo deportivo es esencial para el crecimiento de la relevancia de esta prueba internacionalmente”, añadió.

    Pereira también habló sobre la importancia de la inversión para el crecimiento del evento, algo que posteriormente trae réditos: “Es importante invertir en una prueba de este nivel. El evento necesita ser recibido como algo positivo por los habitantes de la ciudad. Y ese es un trabajo que necesita ser hecho junto con la prefectura, de entendimiento, de concientización, de que ese evento es una llama turística para la ciudad, que va a traer ingresos. La prefectura no necesita invertir, aportar dinero. Puede simplemente operacionalizar la prueba con asociaciones operacionales. Una intervención de 42 kilómetros en la ciudad no es fácil de hacer, es un trabajo que necesita mucho esfuerzo de la prefectura, pero es necesario para hacerse una prueba de este tamaño y que tenga este impacto positivo económico para el Estado", cerró.

    Pedro Pereira, head of product del Maratón de Río de Janeiro, recibió a El Deportivo en la ciudad carioca. Foto: Maratón de Río de Janeiro.
    Más sobre:MaratónMaratón de Río de JaneiroAtletismoPolideportivoRío de JaneiroWorld AthleticsMaratona do RíoPedro PereiraMaratón de Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast condena hechos de violencia en manifestaciones y afirma que “no hay que destruir para cambiar la nación”

    Abren juicio contra el candidato presidencial peruano Roberto Sánchez en vísperas de la segunda vuelta electoral

    Muere Miguel Amunátegui Monckeberg, fundador de RN e integrante de la histórica Comisión Valech

    Alcalde de Arica matiza críticas y pide a Presidente Kast compromisos concretos para la comuna

    Jefe de bancada DC señala que “no existen los méritos suficientes para adherirse” a la AC contra Grau

    PDI desarticula asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y $3 mil millones incautados

    Lo más leído

    1.
    La emoción de Nils Reichmuth por su debut con la Roja: “Estaba como en un sueño”

    La emoción de Nils Reichmuth por su debut con la Roja: “Estaba como en un sueño”

    2.
    La reacción no es suficiente para Joaquín Niemann: continúa lejos de los líderes en el LIV Golf de Andalucía

    La reacción no es suficiente para Joaquín Niemann: continúa lejos de los líderes en el LIV Golf de Andalucía

    3.
    Aníbal Mosa confirma su poder en Colo Colo: los desconocidos intentos por evitar que Leonidas Vial vendiera sus acciones

    Aníbal Mosa confirma su poder en Colo Colo: los desconocidos intentos por evitar que Leonidas Vial vendiera sus acciones

    4.
    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    5.
    La crítica de Luis Mena tras la derrota de la Roja femenina: “Tuvimos errores que te condicionan”

    La crítica de Luis Mena tras la derrota de la Roja femenina: “Tuvimos errores que te condicionan”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast condena hechos de violencia en manifestaciones y afirma que “no hay que destruir para cambiar la nación”
    Chile

    Kast condena hechos de violencia en manifestaciones y afirma que “no hay que destruir para cambiar la nación”

    Muere Miguel Amunátegui Monckeberg, fundador de RN e integrante de la histórica Comisión Valech

    Alcalde de Arica matiza críticas y pide a Presidente Kast compromisos concretos para la comuna

    Contribuciones, subsidiariedad y el sofá de don Otto
    Negocios

    Contribuciones, subsidiariedad y el sofá de don Otto

    La FEN comienza a definir el nuevo decano: Contreras, Landerretche y Micco se pelean los votos ponderados de 111 académicos

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria
    Tendencias

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    El clasificado es Ñublense: la UC golea a Cobresal, pero no le alcanza y queda fuera de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    El clasificado es Ñublense: la UC golea a Cobresal, pero no le alcanza y queda fuera de la Copa de la Liga

    Kimi Antonelli vuelve a dominar en la Fórmula 1: el italiano conquista su cuarta pole position en el GP de Mónaco

    Córdova elogia a Vigouroux, remarca los errores de la Roja ante Portugal y analiza el recambio: “Nos dormimos 15 años”

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Muere reconocido actor Julio Jung a los 84 años
    Cultura y entretención

    Muere reconocido actor Julio Jung a los 84 años

    Reseña de libros: de Andrea Elliott a Delia Domínguez

    Jim Jarmusch: “No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante”

    Abren juicio contra el candidato presidencial peruano Roberto Sánchez en vísperas de la segunda vuelta electoral
    Mundo

    Abren juicio contra el candidato presidencial peruano Roberto Sánchez en vísperas de la segunda vuelta electoral

    Jefe del Pentágono insta a Europa a actuar contra “invasión” migratoria durante acto por el Día D

    Díaz-Canel acusa a EE.UU. de reforzar el bloqueo tras nuevas sanciones contra Cuba

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías