Pedro Pereira, head del Maratón de Río: “Santiago es una prueba de excelencia; estamos construyendo una relación”

El Maratón de Río de Janeiro atraviesa el mejor momento de su vasta tradición. La competencia es considerada como el festival de atletismo más grande en Latinoamérica y está recibiendo a 70 mil deportistas en la edición de 2026. El Deportivo estuvo en Brasil y conversó con Pedro Pereira, head of product del evento, sobre su crecimiento exponencial y las herramientas que debería tomar la prueba nacional para replicar el éxito carioca.

¿Qué significa para ustedes tener el evento de atletismo más convocante de Latinoamerica?

La Maratón de Río es la gran celebración de corrida de calles de Brasil. De los 70 mil participantes de este año, cerca del 75% son de fuera de Río de Janeiro. Entonces, la comunidad de corrida de calles se encuentra en Río para celebrar una vez al año el deporte. Eso se está expandiendo y estamos recibiendo cada vez más gente de fuera del Brasil. Este año son cerca de 4.300 participantes de fuera del Brasil, de más de 30 países. En su mayoría, Argentina y Chile, en América Latina. Tenemos mucho orgullo de eso. Es un trabajo hecho a cuatro manos con diferentes agencias de turismo. Y es un público que viene cada vez más para la prueba y que queremos que venga. Entonces, actuamos con equipos. De hecho, este año debemos estar en el Maratón de Buenos Aires.

¿Cómo construyeron el gran crecimiento que han tenido en los últimos años? La prueba creció un 94% en tres años...

Sí. En 2023, la prueba tenía cerca de 36.000 participantes, el número prácticamente se dobló en cuatro años. Fue una curva ascendente exponencial, acompañando el crecimiento del wellness y del deporte de la corrida de calles. Está siendo muy empujado, principalmente, por un rango de edad de hasta 25 años. Percibimos que este público está haciendo crecer mucho en el deporte. Es un público joven que está cambiando la noche por el deporte, por un estilo de vida saludable. Y este público está participando del Maratón del Río cada vez más. Todo también es acelerado por el público femenino. Hoy, el público femenino es mayoría en las distancias de 5K, 10K y 21K. Entonces, también es un motivo de orgullo para la comunidad.

El objetivo es convertir la competencia en un major, ¿en cuanto tiempo es posible lograrlo? Hay veedores internacionales presentes en esta edición...

La candidatura no existe ahora. Es un proceso que no está abierto. Tenemos ese sueño. Los majors son una referencia para nosotros. Hoy están en un proceso de capacitación y candidatura de otras dos pruebas. Cape Town y Shanghái. Y creo que hasta el 2027 estas dos pruebas podrán concluir este proceso para convertirse en major.

¿Cuánto tarda el proceso?

El proceso de candidatura es de dos a tres años una vez abierto. Cape Town y Shanghái ya están en el final de este proceso. Y creo que hasta el final del año que viene se conviertan en major. Y vamos a estar ahí ansiosos, esperando por eso. Y si abren una vacante, nosotros vamos a candidatarnos.

¿Cómo transmiten el mensaje al público internacional pensando en expandir su progreso?

Lo que estamos haciendo es un trabajo junto con agencias de entendimiento de cada escenario, de cada país, entendiendo el modelo y los tiempos; y dando visibilidad de lo que hacemos aquí y los diferenciales del Maratón del Río. Así que poco a poco podemos adaptarnos a cada mercado regional de estas agencias y abriendo vacantes con bastante anticipación para que esto haga sentido para los corredores que están buscando una prueba y buscan entrar al Maratón de Río. En este momento, por la distancia, América del Sur es la principal potencia para nosotros. Recibimos a muchos atletas de Argentina y Chile principalmente, y queremos recibir cada vez más. Queremos aproximarnos cada vez más de esta comunidad. Pero también estamos mirando a Estados Unidos, Europa, que son el público del circuito major. Para que el Maratón de Río tenga cada vez más protagonismo y relevancia para este público también.

Han sido reconocidos internacionalmente...

Hoy el Maratón de Río ya es considerada como la 11ª marca mundial, incluso está sobre una prueba major. Este estudio de Brand Finance, que miró para algunos criterios como impacto económico, la fuerza de la marca para la comunidad y posicionó al Maratón de Río en el undécimo lugar. Nuestra ambición es estar evolucionando en este ranking y ganando más protagonismo internacionalmente.

El Maratón de Río de Janeiro se desarrolla hasta el domingo 7 de junio. Créditos: @celulardopedro/Maratona do Rio.

¿Conoce el Maratón del Santiago?

Nunca fui al Maratón de Santiago, pero conozco por amigos que ya fueron. Intentaremos estar allí el año que viene presentando en la expo el Maratón de Río y en esa relación también traer un stand del Maratón del Santiago para la Feria del Maratón de Río el año que viene. Pero es una prueba de alto nivel, súper organizada, de excelencia técnica. Sabemos de eso y estamos construyendo una relación ahora.

¿Qué potencial le ve para el futuro? ¿Qué camino debe seguir para continuar su crecimiento?

Encontrar su diferencial, como lo hicimos aquí en Río. En nuestro caso, fue trabajar un formato de festival, con activaciones de marca. Este es el formato que nuestra comunidad aquí en Brasil pidió. Entender a su comunidad, sus necesidades y lo que la haría diferencial para ella. Creo que este es el trabajo que alimenta el sentimiento de pertenencia regional y da esa visibilidad para fuera. Es mucho más allá de la prueba, es la experiencia más allá de la corrida, la energía de Río.

¿Cuál es la clave para que el Maratón de Santiago crezca también?

Encontrar su diferencial y el entendimiento del público para diseñar el diferencial de lo que el público espera. Para buscar el protagonismo internacional se debe valorar la ciudad y sus elementos turísticos. Un trabajo junto con la prefectura local, para que se piense en la jornada de este público internacional para afuera de la prueba. Hoy, aquí en el Maratón de Río, los atletas se quedan cuatro o cinco días en la ciudad, buscan los hoteles, van a puntos turísticos y se van diciendo que conocieron la ciudad a través del Maratón de Río. Entonces, esto como herramienta de turismo deportivo es esencial para el crecimiento de la relevancia de esta prueba internacionalmente.

¿Cuál es la relevancia de tener un evento de esta magnitud en la ciudad? Impacta positivamente a nivel cultural, social, económico...

Los atletas vienen acompañados. Este año recibimos 70.000 atletas y tenemos cerca de 150.000 personas en el evento. Estas personas que se quedan aquí cuatro o cinco días en la ciudad, buscan los hoteles, van a puntos turísticos y restaurantes. Con esto, estamos proyectando un impacto económico de cerca de US$ 150 millones para esta edición. La edición anterior, en 2025, fue de US$ 115 millones para el estado de Río. Esto es empleo, impuestos, son servicios generados. Entonces, es un impacto muy positivo y es una agenda muy positiva para los medios. Es un momento en el que hay tantas cosas buenas para hablar y esto rápidamente reverbera.

¿Es importante que un gobierno o una ciudad invierta en una prueba de este nivel?

Sí, con certeza. El evento necesita ser recibido como algo positivo por la comunidad local, los habitantes de la ciudad. Y ese es un trabajo que necesita ser hecho junto con la prefectura, de entendimiento, de concientización, de que ese evento es una llama turística para la ciudad, que va a traer ingresos. La prefectura no necesita invertir, aportar dinero. Puede simplemente operacionalizar la prueba con asociaciones operacionales. Una intervención de 42 kilómetros en la ciudad no es fácil de hacer, es un trabajo que necesita mucho esfuerzo de la prefectura, pero es necesario para hacerse una prueba de este tamaño y que tenga este impacto positivo económico para el Estado.

El deporte también está experimentando un crecimiento y una popularidad global, ¿para dónde cree que va encaminada la disciplina?

Creo que no llegamos ni a la mitad del camino todavía. Este deporte sigue creciendo, principalmente después de la pandemia. Toda la sociedad busca una vida más equilibrada, una vida más saludable. Y como la corrida es un deporte muy democrático, las personas pueden empezar por ahí. Entonces, empiezan caminando, ya buscan correr, hacer una prueba. Y hay pruebas de 5 kilómetros. En el Maratón de Río tenemos pruebas de entrada de 5 y 10 kilómetros para este público. Esto es fundamental para una sociedad saludable y productiva. Creo que hay un papel de la generación más joven que ha estado empujando esto en los últimos años. Y vemos por los números que estamos en una curva ascendente exponencial y que aún hay mucho que crecer.